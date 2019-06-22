KİST, miyom, kısırlık ve kanser... Tüm bunlar, her yaştan kadını tehdit eden hastalıklar arasında bulunuyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şebnem Tandoğan, kadın sağlığıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucuları için açıklıyor. Bugün, toplumda çikolata kistine neden olan 'endometriozis' hakkında bilgi veriyor...

ENDOMETRİOZİS NEDİR?

Bu hastalığının ismi, rahmin iç duvarını oluşturan doku olan 'endometrium'dan gelir. Endometriozis, rahim dışında başka organlar üzerinde yerleşim gösterir. Doku, adet kanamasında görülenin aksine kendini vücuttan dışarı atamaz. Özellikle yumurtalıkların dahil olduğu vakalarda kan, dokuların iç kısmına gömülerek kan birikimine ve bunun sonucunda çikolata kistlerine sebep olabilir.





ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR?

Çikolata kisti, endometriozis hastalığı sonucunda oluşur. Normalde sadece rahim içinde bulunan, adetten sonra kalınlaşan ve her adet dönemin atılan endometrium dokusunun yumurtalıklarda bulunması aynı şekilde adet benzeri kanamalara yol açarak yumurtalık içinde koyu eski kahve renkli kan birikmesi sonucu çikolata kistine neden olur.

ENDOMETRİOZİS, DAHA ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Çikolata kistleri üreme çağındaki kadınların yüzde 15'inde; kısırlık sorunu olan kadınların ise yüzde 35-40'ında bulunur. Genelde 30-40'lı yaşlarda görülen endometriozis hastalığı, günümüzde 20'li yaşlarda da görülüyor.





BU HASTALIKTA GENETİK FAKTÖRLER NE KADAR ETKİLİ?

Endometriozis, genetik veya ailesel faktörler etkilidir. Annesinde veya kız kardeşinde endometriozis hastalığı olan kadınlarda endometriozis görülme olasılığı yedi kat daha fazladır. Hastalık daha fazla yayılma gösterir.

KANSERE NEDEN OLMAZ

ENDOMETRİOZİS KANSERE NEDEN OLUR MU?

ENDOMETRİOZİS vakalarının yüzde 1-2'sinde endometriozis yaralarının olduğu yerlerde kanser gelişebilir.

ENDOMETRİOZİS TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

ENDOMETRİOZİS tedavisi, ilaç ve cerrahi olarak yapılabilir. Hangi tedavinin uygulanacağına, hastalığın şiddeti, neden olduğu sorunlar ve hastanın diğer özelliklerine bakılarak karar verilir. Çocuk isteği olan hastalarda tüp bebek uygulaması gerekli olabilir.

YARIN: MİYOM ANNELİĞE ENGEL

OP.DR. ŞEBNEM TANDOĞAN - A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI -1

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