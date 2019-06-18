Sinop'ta yaşayan 6 yaşındaki Çınar Kuşüzümü, iki yıl önce lösemiye yakalandı. İyileşmesi, ilik nakline bağlıydı. Bunun için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan kampanyaya şimdiye kadar 540 bin bağışçı katıldı. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "Çınar evladımıza ve diğer hastalarımıza umut olmak istiyoruz. Umarım uygun ilikler bulunacaktır" açıklamasını yaptı.