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Çınar için bağışı kampanyası başlatıldı

'ta yaşayan 6 yaşındaki , iki yıl önce lösemiye yakalandı. İyileşmesi, ilik nakline bağlıydı. Bunun için bağışı kampanyası başlatıldı.

Yaşasın çınar

Sinop'ta yaşayan 6 yaşındaki Çınar Kuşüzümü, iki yıl önce lösemiye yakalandı. İyileşmesi, ilik nakline bağlıydı. Bunun için bağışı kampanyası başlatıldı. Türk 'ı tarafından başlatılan kampanyaya şimdiye kadar 540 bin bağışçı katıldı. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "Çınar evladımıza ve diğer hastalarımıza umut olmak istiyoruz. Umarım uygun ilikler bulunacaktır" açıklamasını yaptı.

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