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Kulağınıza küpe olsun

Kulağınıza küpe olsun
Yaz aylarında çoğu kişi, kulak sı ve koyu kulak akıntısından yakınıyor. Avrasya Hastanesi K.B.B Uzmanı Dr. Koray , dış kulak iltihabının bu aylarda en sık görülen hastalık olduğunu söylüyor. Yazın havuz ve denize girmenin yanı sıra çok sık duş almanın da dış kulak iltihabına neden olduğunu belirtiyor. Kulakta ağrı, tıkanıklık, kulak yolunda kızarıklık ve kulakta dolgunluk hissi ile belirti veren bu rahatsızlığın yaşam kalitesini düşürdüğünü söylüyor. Kulak kanalında biriken nem ve suda oluşan bakterilerin bu hastalığa neden olduğunu belirten Dr. Cengiz, tedavi yöntemlerine değiniyor. Kulak damlası ve kulak vakumu ile bu hastalığın tedavi edildiğini belirtiyor

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