Bugünkü
Takvim

Hem serinletir hem iyileştirir

Hem serinletir hem iyileştirir
Osmanlı kültüründe önemli bir yere sahip olan şerbetler, sıcak yaz günlerinde hem serinletiyor hem de hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor. Birbirinden şifalı şerbetler ve faydaları şöyle özetleniyor.

Elma şerbeti: Sıcak yaz günlerinde ferahlatır. korur.
Nane-limon şerbeti: Ferahlık verir. Kolesterolü düşürür. İdrar yolu enfeksiyonuyla savaşır. Kalp çarpıntısını alır.
Reyhan şerbeti: Kokusuyla rahatlatır. Tansiyonu düşürür.
Kızılcık şerbeti: Mide rahatsızlıklarını önler. Gaz problemlerini bitirir.
Demirhindi şerbeti: Yazın ferahlatır. Susuzluk hissini alır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriHem serinletir hem iyileştirir
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri