Hem serinletir hem iyileştirir

Osmanlı kültüründe önemli bir yere sahip olan şerbetler, sıcak yaz günlerinde hem serinletiyor hem de hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor. Birbirinden şifalı şerbetler ve faydaları şöyle özetleniyor.
Elma şerbeti: Sıcak yaz günlerinde ferahlatır. Mideyi korur.
Nane-limon şerbeti: Ferahlık verir. Kolesterolü düşürür. İdrar yolu enfeksiyonuyla savaşır. Kalp çarpıntısını alır.
Reyhan şerbeti: Kokusuyla rahatlatır. Tansiyonu düşürür.
Kızılcık şerbeti: Mide rahatsızlıklarını önler. Gaz problemlerini bitirir.
Demirhindi şerbeti: Yazın ferahlatır. Susuzluk hissini alır.
Elma şerbeti: Sıcak yaz günlerinde ferahlatır. Mideyi korur.
Nane-limon şerbeti: Ferahlık verir. Kolesterolü düşürür. İdrar yolu enfeksiyonuyla savaşır. Kalp çarpıntısını alır.
Reyhan şerbeti: Kokusuyla rahatlatır. Tansiyonu düşürür.
Kızılcık şerbeti: Mide rahatsızlıklarını önler. Gaz problemlerini bitirir.
Demirhindi şerbeti: Yazın ferahlatır. Susuzluk hissini alır.
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