Kayısı anne yapar

Beslenme bozuklukları, infertilite yani kısırlığa neden oluyor. Özellikle meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmemesi, hormonların dengesini bozarak kısırlığa sebep olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, mevsimsel olarak doğru beslenmenin doğurganlığı artırdığını vurguluyor.







DOĞRU BESLENİN

Sadece sağlıklı beslenmek ve doğru mevsimde doğru gıdaları tüketmek bile kısırlığı engelliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, "Son yıllarda her mevsim her gıdaya, meyve sebzeye kolayca erişebiliyoruz. Ancak bu ürünler, kimyalarıyla oynanmış ve hormon takviyesi yapılmış ürünler oluyor. Bu durum, besinden alınacak olumlu etkileri olumsuza çeviriyor. Kısırlık sebebiyle kliniğimize başvuran çoğu hastamıza ilk olarak sağlıklı beslenmelerini tavsiye ediyoruz" diyor. Bu aylarda kayısı, şeftali, kiraz, çilek, dut gibi meyveler ve domates, salatalık, marul, dereotu gibi sebzelerin tüketilmesini öneren Prof. Dr. Pabuçcu, şöyle devam ediyor: "Gebelikte hormonlu gıdalardan, GDO'lu ürünlerden uzak durmak gerekir. Aksi halde, yanlış bir beslenme düzeni gebeliğin risklerini arttırdığı gibi, bebeğin sağlığını da tehlikeye atıyor. Mevsimsel olarak doğru beslenme pek çok kronik hastalığı önler."