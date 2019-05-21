Süper gıdalar güçlü kadınlar

Kadınların sağlıklarını korumasında doğal besinler mucize yaratıyor. Uzmanlar, özellikle 35 yaşından sonrasının daha sağlıklı olması için süper gıdaları açıklıyor...
BROKOLİ: Antioksidan etkisiyle cildi yeniler. Yaşlanmayı geciktirir. Cildi esnek tutar. Kanserden korur.
HAVUÇ: Sinir sistemini, göz ve cildi korur. Cilde parlaklık verir. Kabızlığa iyi gelir. Kalp dostudur. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Cildi güzelleştirir. Kan şekerini dengeler.
ÇİLEK: Çilek, böğürtlen, kızılcık ve ahududu gibi meyveler hücreleri onarır. Meme, mide ve bağırsak kanseri risklerini azaltır.
FASULYE: Kalp krizi ve göğüs kanseri riskini azaltır. Östrojen hormonunu destekler. Kadınların haftada üç-dört kez yemesinde yarar vardır.
DOMATES: Likopen zengini domatesi haftada 3 kez tüketmek, kadınlarda meme kanseri riskini azaltır.
YOĞURT: Sindirimi hızlandırır. Vajina enfeksiyonu riskini azaltır.
BALIK: Haftada iki kez yemek, hipertansiyondan ve depresyondan korur.
BROKOLİ: Antioksidan etkisiyle cildi yeniler. Yaşlanmayı geciktirir. Cildi esnek tutar. Kanserden korur.
HAVUÇ: Sinir sistemini, göz ve cildi korur. Cilde parlaklık verir. Kabızlığa iyi gelir. Kalp dostudur. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Cildi güzelleştirir. Kan şekerini dengeler.
ÇİLEK: Çilek, böğürtlen, kızılcık ve ahududu gibi meyveler hücreleri onarır. Meme, mide ve bağırsak kanseri risklerini azaltır.
FASULYE: Kalp krizi ve göğüs kanseri riskini azaltır. Östrojen hormonunu destekler. Kadınların haftada üç-dört kez yemesinde yarar vardır.
DOMATES: Likopen zengini domatesi haftada 3 kez tüketmek, kadınlarda meme kanseri riskini azaltır.
YOĞURT: Sindirimi hızlandırır. Vajina enfeksiyonu riskini azaltır.
BALIK: Haftada iki kez yemek, hipertansiyondan ve depresyondan korur.
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