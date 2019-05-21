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Süper gıdalar güçlü kadınlar

Kadınların sağlıklarını korumasında doğal besinler mucize yaratıyor. , özellikle 35 yaşından sonrasının daha sağlıklı olması için süper gıdaları açıklıyor...

Süper gıdalar güçlü kadınlar
Kadınların sağlıklarını korumasında doğal besinler mucize yaratıyor. , özellikle 35 yaşından sonrasının daha sağlıklı olması için süper gıdaları açıklıyor...

BROKOLİ: Antioksidan etkisiyle cildi yeniler. Yaşlanmayı geciktirir. Cildi esnek tutar. den korur.

HAVUÇ: Sinir sistemini, göz ve cildi korur. Cilde parlaklık verir. Kabızlığa iyi gelir. Kalp dostudur. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Cildi güzelleştirir. Kan şekerini dengeler.

ÇİLEK: , böğürtlen, kızılcık ve ahududu gibi meyveler hücreleri onarır. Meme, mide ve bağırsak kanseri risklerini azaltır.

FASULYE: Kalp krizi ve göğüs kanseri riskini azaltır. Östrojen hormonunu destekler. Kadınların haftada üç-dört kez yemesinde yarar vardır.

DOMATES: Likopen zengini domatesi haftada 3 kez tüketmek, kadınlarda meme kanseri riskini azaltır.

YOĞURT: Sindirimi hızlandırır. Vajina enfeksiyonu riskini azaltır.

BALIK: Haftada iki kez yemek, hipertansiyondan ve depresyondan korur.

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