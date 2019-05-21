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Marifet kekikte

Marifet kekikte
Sofraların vazgeçilmez baharatlarından kekik, cinsel hayata güç veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kalbi ve karaciğeri koruyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Meme ini engeller.
Enfeksiyonları önler.
Cilt sağlığını korur.
Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
Saçları beser.
Solunum yollarını temizler.
Kemikleri güçlendirir.
Rahatlatır. Stresi bitirir ve mutluluk verir.
Gözleri korur.
Güç verir.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kolon kanserini önler.

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