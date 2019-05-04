Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr.
Suzan Gençsoy, tüp bebekte yumurta dondurma işlemi hakkında bilgiler verdi. Yumurta dondurma ile ileri yaşta gebe kalma şansının mümkün olduğunu belirtti. Şunları söyledi:
Yumurta rezervi nedir?
Yumurta rezervi, kadının yumurtalıklarında bulunan yumurtaların sayısal olarak miktarını ve kalitesini ifade eder. Over Rezervi azalan kadınında kendiliğinden ya da tedaviyle gebe kalma şansı azalır, hatta gebelik olsa bile düşük riski artar. Yumurta dondurma işlemi kadının yumurtalığından elde edilen yumurtanın saklanarak ileride kullanılması amacıyla dondurulması işlemidir.
Yumurta dondurma işlemi, hangi kadınlara uygulanır?
Önceleri yalnızca kanser tedavisi görecek hastalara yumurta dondurma izni veren Sağlık Bakanlığı, son düzenlemelerle yumurta rezervi düşük olan tüm kadınlara yumurtalarını dondurma hakkı sağlıyor. Yumurta rezervi az olan genç, evli ve bekar her kadın yumurtalarını dondurup istediği zaman anne olma şansını elde edebilir.
Yumurta dondurma için gerekli tıbbi zorunluluk halleri nedir?
Kemoterapi, radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar öncesinde yumurtaları dondurabiliyoruz.
Suzan Gençsoy, tüp bebekte yumurta dondurma işlemi hakkında bilgiler verdi. Yumurta dondurma ile ileri yaşta gebe kalma şansının mümkün olduğunu belirtti. Şunları söyledi:
Yumurta rezervi nedir?
Yumurta rezervi, kadının yumurtalıklarında bulunan yumurtaların sayısal olarak miktarını ve kalitesini ifade eder. Over Rezervi azalan kadınında kendiliğinden ya da tedaviyle gebe kalma şansı azalır, hatta gebelik olsa bile düşük riski artar. Yumurta dondurma işlemi kadının yumurtalığından elde edilen yumurtanın saklanarak ileride kullanılması amacıyla dondurulması işlemidir.
Yumurta dondurma işlemi, hangi kadınlara uygulanır?
Önceleri yalnızca kanser tedavisi görecek hastalara yumurta dondurma izni veren Sağlık Bakanlığı, son düzenlemelerle yumurta rezervi düşük olan tüm kadınlara yumurtalarını dondurma hakkı sağlıyor. Yumurta rezervi az olan genç, evli ve bekar her kadın yumurtalarını dondurup istediği zaman anne olma şansını elde edebilir.
Yumurta dondurma için gerekli tıbbi zorunluluk halleri nedir?
Kemoterapi, radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar öncesinde yumurtaları dondurabiliyoruz.
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