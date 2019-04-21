Mutluluğa kuşkonmaz

İçerdiği vitamin ve mineraller ile vücuda güç veren kuşkonmaz, kalp hastalıklarından koruyor. Kanser ve nörolojik hastalıklara savaş açıyor. Enfeksiyonları iyileştiren kuşkonmaz, kan damarlarını güçlendiriyor. Cinsel gücü artıran kuşkonmazın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



● Vücuttaki ödemi alır.

● Diş ağrısını tedavi eder. Kısırlığı bitirir.

● Romatizma ağrılarını hafifletir. Kireçlenmeyi önler.

● Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar.