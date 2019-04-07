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Aklın yolu biberiye

Aklın yolu biberiye
DÜZENLİ ve sağlıklı beslenme, hafızanın güçlenmesini sağlıyor. Uzmanlar, şekerli besinlerin beyin hücrelerine zarar verdiğini söylüyor. Hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:

Biberiye: Nörolojik hastalıkları önler.
Ceviz: Her gün 2 tam ceviz tüketmek, beyni korur.
Hindistan cevizi yağı: Beynin çalışmasını hızlandırır. 1 tatlı kaşığı tüketmek hafızayı korur.
Balık: Beyin hücrelerinin güçlenmesini sağlar.

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