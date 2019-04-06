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maydanoz, artırıyor

maydanoz, artırıyor. Çiftlere mutluluk veriyor.

Romantik maydonoz

Salata ve yemekleri lezzetlendiren maydanoz, şifa dağıtıyor. Antioksidan zengini, bol lifli, A, C ve K vitamini deposu olan maydanoz, aşk hayatında sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselterek, erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Ödemi atar.
Cildi güzelleştirir.
Kalbi güçlendirir.
korur.
Kan şekerini düşürür.
Diş ve diş eti hastalıklarını önler.
Mide bulantısını keser.
Sinirleri yatıştırır.

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