Salata ve yemekleri lezzetlendiren maydanoz, şifa dağıtıyor. Antioksidan zengini, bol lifli, A, C ve K vitamini deposu olan maydanoz, aşk hayatında sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselterek, erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Ödemi atar.
Cildi güzelleştirir.
Kalbi güçlendirir.
Kanserden korur.
Kan şekerini düşürür.
Diş ve diş eti hastalıklarını önler.
Mide bulantısını keser.
Sinirleri yatıştırır.
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