Salata ve yemekleri lezzetlendiren maydanoz, şifa dağıtıyor. Antioksidan zengini, bol lifli, A, C ve K vitamini deposu olan maydanoz, aşk hayatında sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselterek, erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Ödemi atar.

Cildi güzelleştirir.

Kalbi güçlendirir.

Kanserden korur.

Kan şekerini düşürür.

Diş ve diş eti hastalıklarını önler.

Mide bulantısını keser.

Sinirleri yatıştırır.