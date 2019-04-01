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Greyfurtla keskin gözler

Greyfurtla keskin gözler
Gözlerin sinsi düşmanı sarı nokta hastalığı 50'li yaşlardan sonra daha sık görülüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk , bu hastalığın körlüğe de neden olduğunu söylüyor. Sarı nokta hastalığından korunlada beslenme tarzına dikkat çeken Op. Dr. Kahraman, "Özellikle portakal, greyfurt, mandalina ve limon gibi C vitamini içeren besinler, gözleri korur. 50 yaşından sonra yılda bir kez göz muayenesi şart" diyor.

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