Greyfurtla keskin gözler

Gözlerin sinsi düşmanı sarı nokta hastalığı 50'li yaşlardan sonra daha sık görülüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, bu hastalığın körlüğe de neden olduğunu söylüyor. Sarı nokta hastalığından korunlada beslenme tarzına dikkat çeken Op. Dr. Kahraman, "Özellikle portakal, greyfurt, mandalina ve limon gibi C vitamini içeren besinler, gözleri korur. 50 yaşından sonra yılda bir kez göz muayenesi şart" diyor.
- Sağlık
- 01.04.2019
- Gazete
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