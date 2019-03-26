Mısır ekmeği mideyi korur

Diyetisyen Emre Uzun, toplumda sık görülen mide fıtığıyla ilgili bilgi verdi. Bu hastalığın kadınlarda daha sık görüldüğünü söyledi. Beslenmenin önemine dikkat çeken Dyt. Uzun, buğday değil mısır ekmeği yenmesini tavsiye etti. "Yağsız peynir ve kaymaksız yoğurt tüketin" dedi.
- Sağlık
- 26.03.2019
- Gazete
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