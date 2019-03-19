Kansızlığa kumkuat mucizesi

vitamin ve mineraller ilesağlığı koruyor. Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, antioksidan etkisi gösteren bu meyvenin limon ve portakala benzediğini belirtiyor. Kan damarlarını koruyan kumkuatın faydalarını sıralıyor:Bağışıklığı güçlendirir.Güçlü bir idrar söktürücüdür.Damat sertliğini ve tıkanıklığını önler.Dişeti ve diş iltihabını iyileştirir.Gribe karşı korur.