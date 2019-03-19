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Kansızlığa kumkuat mucizesi

Kansızlığa kumkuat mucizesi
İçerdiği vitamin ve mineraller ile kumkuat meyvesi, sağlığı koruyor. Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, antioksidan etkisi gösteren bu meyvenin limon ve portakala benzediğini belirtiyor. Kan damarlarını koruyan kumkuatın faydalarını sıralıyor:

Bağışıklığı güçlendirir.
Sindirim sistemini korur ve düzenler.
Güçlü bir idrar söktürücüdür.
Kan damarını temizler. Kalbi korur.
Damat sertliğini ve tıkanıklığını önler.
Sivilce ve akne sorununu giderir.
Dişeti ve diş iltihabını iyileştirir.
Kansızlığa iyi gelir.
Gribe karşı korur.

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