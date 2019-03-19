Kansızlığa kumkuat mucizesi

İçerdiği vitamin ve mineraller ile kumkuat meyvesi, sağlığı koruyor. Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, antioksidan etkisi gösteren bu meyvenin limon ve portakala benzediğini belirtiyor. Kan damarlarını koruyan kumkuatın faydalarını sıralıyor:
Bağışıklığı güçlendirir.
Sindirim sistemini korur ve düzenler.
Güçlü bir idrar söktürücüdür.
Kan damarını temizler. Kalbi korur.
Damat sertliğini ve tıkanıklığını önler.
Sivilce ve akne sorununu giderir.
Dişeti ve diş iltihabını iyileştirir.
Kansızlığa iyi gelir.
Gribe karşı korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Sindirim sistemini korur ve düzenler.
Güçlü bir idrar söktürücüdür.
Kan damarını temizler. Kalbi korur.
Damat sertliğini ve tıkanıklığını önler.
Sivilce ve akne sorununu giderir.
Dişeti ve diş iltihabını iyileştirir.
Kansızlığa iyi gelir.
Gribe karşı korur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.