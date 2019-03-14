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Kalbin için yumurta ye

Kalbin için yumurta ye
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. , D vitamini eksikliğine değiniyor. Bu sağlık sorununun kapalı mekanlarda uzun süre kalma, hava kirliliği ve güneş kremlerinden kaynaklandığını belirtiyor. D vitamininin eksik olması obezite, TİP-2 diyabet ve kalp hastalıklarına yol açtığını belirtiyor. Somon balığı, yumurta sarısı, süt, yoğurt ve peynir yenmesini öneriyor.

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