Kalbin için yumurta ye

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Esra Tutal, D vitamini eksikliğine değiniyor. Bu sağlık sorununun kapalı mekanlarda uzun süre kalma, hava kirliliği ve güneş kremlerinden kaynaklandığını belirtiyor. D vitamininin eksik olması obezite, TİP-2 diyabet ve kalp hastalıklarına yol açtığını belirtiyor. Somon balığı, yumurta sarısı, süt, yoğurt ve peynir yenmesini öneriyor.
- Sağlık
- 14.03.2019
- Gazete
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