Uzman Eczacı ve Dilbilimci Anooshirvan Miandji, bitkilerden gelen şifayı açıkladı. Bitkilerin iyileştirici gücünü 'Tıbbi Bitkiler Atlası' isimli kitabında topladı. Bitkilerin normal ilaçların yüzde 25'ini oluşturduğunu belirten Miandji, bu ürünlerin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. Yan etkilerden korunmak için bitkilerin doğru kullanılması gerektiğini vurguladı. Alzheimer'dan kansere, romatizmadan öksürüğe kadar pek çok hastalığın bitkisel şifasını şöyle sıraladı:



ALERJİDEN KORKMAYIN

Doğal bitkiler solunum yollarını etkileyen bu hastalıkları da iyileştiriyor. Alerjik rahatsızlıkların tedavisinde bitkilerin kullanım miktarına dikkat etmek gerekiyor.



BAYIR TURPU: Sinüs tıkanıklığını giderir. Diğer alerji ataklarına karşı korur. Taze bayır turpunu belirtiler yatışana kadar günde yarım ya da 1 tatlı kaşığı kadar tüketmek gerekir.

ISIRGAN OTU KÖKÜ: Saman nezlesini tedavi eder. Burun akıntısını durdurur. Tablet ya da kapsüllerini günde 3 kere 500 mg almak gerekir.

KEKİK: Burun tıkanıklığını rahatlatır. Kuru bitki, bir bardak sıcak suya konulur. Buharı çekilir.

MAYIS PAPATYASI: Alerjinin şiddetini ve süresini azaltır. Poşet çay halinde bir bardak suda hazırlanır. Günde 2-3 kez içilir.

SARI KANTARON: Ateşe bağlı baş ağrısını azaltır. Günde 2 defa bir kapsül alınması tavsiye edilir.





​ALZHEIMER'I ÖNLÜYORUZ

İleri yaş hastalığı olarak bilinen Alzheimer'dan korunmada bitkiler güç veriyor.

ALIÇ: Beyni destekleyen damarlardaki kolesterol plaklarını azaltır. Beynin oksijen kullanımını normalleştirir. Tabletlerini günde 3 kere 100-250 mg kullanmak gerekir.

MABET AĞACI: Gingko olarak da bilinen bu bitki, beyin ve dolaşıma faydalıdır. Hafızayı güçlendirir. Beynin daha fazla oksijen almasını sağlar. Tabletleri günde 500 mg kadar almak gerekir. Kan sulandırıcı ilaç kullananların bu bitkiyi doktoruna danışmadan almaması gerekir.



​AŞIRI TERLEME

Yaz kış herkesi rahatsız eden, günlük yaşamı bile etkileyerek utandıran bu sağlık sorununun bitkisel tedavisi şöyle:

ADAÇAYI: Sinir sistemini etkiler, aşırı terlemeyi durdurur. Çay halinde günde 1-2 bardak içmek gerekir. Hamileler tüketmemelidir.

CEVIZ YAPRAĞI: Cildin terlemesini engeller. Günde bir kere el ve ayak banyosu yapılmalıdır.





NEFESİ TAZELİYORUZ

Ciddi solunum yolu hastalıklarından olan astım, yediden yetmişe herkeste görülebiliyor. Bu hastalıktan korunmada bitkiler ilaç etkisi gösteriyor.

ALIÇ: Astım için buharlı ilaç kullanıyorsanız bu bitki pankreas, kalp ve karaciğerdeki doku hasarlarına karşı korur. Tabletlerini günde 3 kere 100-250 mg kullanmak gerekir.

MEYAN KÖKÜ: Yumuşak dokuyu uyararak kuru öksürüğü durdurur. Tabletlerini günde 200-800 mg alınabilir. Meme kanseri, yüksek tansiyon ve glokom hastalarının bu bitkiyi kullanmaması gerekir.

ZENCEFİL: Alerjik reaksiyonu hızlandıran etkileri durdurur. Astımı iyileştirir.

UZMAN ECZACI ANOOSHİRVAN MİANDJİ- BİTKİLERİN GÜCÜ ADINA-YARIN BASURU İYİLEŞTİRİYORUZ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL