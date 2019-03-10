Kolesterolün ilacı bir diş sarımsak

sık görülen hastalıklardanhayati fonksiyonları yerine getirmede büyük rol üstleniyor. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, kolesterolle ilgiliaçıklıyor. Beyindeki sinir sistemini uyaran, yağların emilimini sağlayanhücreleri koruyor. Ancak belli bir seviyeyi aştığındaneden olabiliyor. Özellikle sigara, kilo ve genetik faktörler, yüksek kolesterol ile buluştuğunda felç, kalp krizi vedavetiye çıkartıyor. Özelliklekrema veya etlerin birleşmesinden meydana gelen gıdalar kolesterolü yükseltiyor.Kolesterolle mücadelede doğru besinleri tüketmet etkili oluyor. Güçlü antioksidan etkisi ilekolesterolü düşürüyor. Lif ve doymamış yağlar içeren fındık, Omega-3 kaynağı balık daengelliyor.Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur ve güçlendirir.Tansiyonu ve kolesterolü dengeler.Kolesterolü düşürür.Kalp dostudur. Kolesterolü düşürür.Kalp hastalıklarını engeller.Kolesterolü düşürür.Yeşil ve siyah çay, kolesterolün düşmesine yardımcı olur.Kolesterolün yükselmesini engeller.ObezlerDiyabet hastalarıYanlış beslenen kişilerKalp hastalığı olanlarGenetik yatkınlık