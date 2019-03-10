Kolesterolün ilacı bir diş sarımsak

Toplumda sık görülen hastalıklardan kolesterol, hayati fonksiyonları yerine getirmede büyük rol üstleniyor. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, kolesterolle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Beyindeki sinir sistemini uyaran, yağların emilimini sağlayan kolesterol, hücreleri koruyor. Ancak belli bir seviyeyi aştığında damar sertliğine neden olabiliyor. Özellikle sigara, kilo ve genetik faktörler, yüksek kolesterol ile buluştuğunda felç, kalp krizi ve böbrek yetmezliğine davetiye çıkartıyor. Özellikle tereyağı, krema veya etlerin birleşmesinden meydana gelen gıdalar kolesterolü yükseltiyor.
KURTARICI BALIK
Kolesterolle mücadelede doğru besinleri tüketmet etkili oluyor. Güçlü antioksidan etkisi ile sarımsak, kolesterolü düşürüyor. Lif ve doymamış yağlar içeren fındık, Omega-3 kaynağı balık da kolesterolün yükselmesini engelliyor.
ÇAY İÇİN
Ceviz: Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur ve güçlendirir.
Yulaf: Tansiyonu ve kolesterolü dengeler.
Fındık: Kolesterolü düşürür.
Balık: Kalp dostudur. Kolesterolü düşürür.
Roka: Kalp hastalıklarını engeller.
Domates: Kolesterolü düşürür.
Çay: Yeşil ve siyah çay, kolesterolün düşmesine yardımcı olur.
Limon: Kolesterolün yükselmesini engeller.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Obezler
Diyabet hastaları
Yanlış beslenen kişiler
Kalp hastalığı olanlar
Genetik yatkınlık
KURTARICI BALIK
Kolesterolle mücadelede doğru besinleri tüketmet etkili oluyor. Güçlü antioksidan etkisi ile sarımsak, kolesterolü düşürüyor. Lif ve doymamış yağlar içeren fındık, Omega-3 kaynağı balık da kolesterolün yükselmesini engelliyor.
ÇAY İÇİN
Ceviz: Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur ve güçlendirir.
Yulaf: Tansiyonu ve kolesterolü dengeler.
Fındık: Kolesterolü düşürür.
Balık: Kalp dostudur. Kolesterolü düşürür.
Roka: Kalp hastalıklarını engeller.
Domates: Kolesterolü düşürür.
Çay: Yeşil ve siyah çay, kolesterolün düşmesine yardımcı olur.
Limon: Kolesterolün yükselmesini engeller.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Obezler
Diyabet hastaları
Yanlış beslenen kişiler
Kalp hastalığı olanlar
Genetik yatkınlık
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