2010'ların basit diyetiyle altı ayda 25 kilo verdi

51 yaşındaki Debby Dunham ve 60 yaşındaki Michele Chitty, kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları "öncesi-sonrası" değişimleriyle, porsiyon yönetimine dayalı bir beslenme disiplininin altı ayda 25 kiloya kadar zayıflama sağladığını gözler önüne serdi.

  • Debby Dunham ve Michele Chitty, porsiyon kontrolü odaklı beslenme disiplini ile altı ayda 25 kilo vermeyi başardı.
  • Jane Plan programı kadınlar için günde 1200, erkekler için 1400 kalori önerirken bu değerler NHS önerilerinin 600 kalori altında kalıyor.
  • Program ilaç veya iğne kullanmadan tamamen porsiyon okuryazarlığı ve davranışsal eğitime dayalı olarak uygulanıyor.
  • Zayıflama iğneleri iştahı biyolojik olarak baskılarken, porsiyon yönetimi kişiye yeme alışkanlıklarını kalıcı olarak öğretiyor.
  • Program glutensiz, vegan, vejetaryen, helal ve diyabet dostu menü seçenekleri sunuyor.

Sosyal medya platformlarında paylaştıkları başarı hikayeleriyle binlerce kişiye ilham veren Debby Dunham ve Michele Chitty, yaklaşık altı aylık bir süreçte 25 kilo vermeyi başardı.

Beslenme düzeninde porsiyonları kontrol etmek, uzun vadeli ve sürdürülebilir kilo kaybının temelini oluşturuyor

ALTI AYDA 25 KİLO: İĞNESİZ VE DOĞAL ZAYIFLAMA MÜMKÜN MÜ?

Daily Mail sağlık muhabiri Jo Macfarlane'in aktardığı güncel verilere göre; son dönemde zayıflama iğnelerinin gölgesinde kalsa da, 2010'lu yıllardan beri uygulanan "porsiyon kontrolü odaklı beslenme disiplini", bireylerin altı ayda 25 kiloya kadar zayıflamasını sağlıyor. Bu başarıyı kendi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan kullanıcılar, süreci herhangi bir biyolojik müdahale olmadan, tamamen "porsiyon okuryazarlığı" kazanarak yönettiklerini belirtiyor.

51 yaşındaki Debby Dunham, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla altı ayda yaşadığı 28 kiloluk dönüşümü takipçilerine kanıtladı.

VERİLERLE JANE PLAN PROGRAMI

Jane Plan'ın sunduğu temel kalori kısıtlama stratejisi, NHS önerilerinin belirgin şekilde altında kalmaktadır.

KategoriGünlük Kalori (Jane Plan)NHS Önerilen LimitFark
Kadınlar1200 kcal1800 kcal-600 kcal
Erkekler1400 kcal2000 kcal-600 kcal

Obezite tanısıyla mücadele eden 60 yaşındaki Michele Chitty, porsiyon yönetimiyle vücut ağırlığının dörtte birini kaybetti.

PORSİYON OKURYAZARLIĞI İLE KOLAYCA KİLO VERİN

Kilo verme sürecinde karşılaşılan en büyük engel, porsiyonların zamanla "normal" kabul edilmesidir. Sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımlarında vurguladığı üzere; başarı, kalori saymaktan ziyade tabak boyutlarını ve besin yoğunluğunu tanımakla başlıyor.

  • Porsiyon Sınırlandırma: Beynin tokluk sinyallerini doğru zamanda alabilmesi için küçük porsiyonlara alışması gerekir.

  • Hormonal Dengeyi Koruma: Menopoz gibi süreçlerde östrojen eksikliği kilo alımını tetiklese de, doğru protein-karbonhidrat dengesi bu süreci yavaşlatabilir.

  • Sürdürülebilirlik: Paylaşılan deneyimler, başarının tek bir diyet dönemi değil, edinilen alışkanlıkların yaşam boyu sürdürülmesiyle kalıcı olduğunu gösteriyor.

Menopoz döneminde yavaşlayan metabolizmaya karşı, dengeli ve porsiyon kontrollü öğünler etkili bir savunma mekanizması sunuyor.

KARŞILAŞTIRMALI VERİ: İĞNE VS. DİSİPLİNLİ BESLENME

KriterZayıflama İğneleriDisiplinli Porsiyon Yönetimi
Etki KaynağıBiyolojik/İlaçDavranışsal/Eğitim
Kalorik Kontrolİştah baskılanarak oluşurPorsiyon sınırlamasıyla oluşur
Öğrenme SüreciDüşükYüksek (Besin farkındalığı)
Kilo Korumaİlaç kesilince risk artarAlışkanlık kalıcıdır

Kısa süreli diyetler yerine disiplinli porsiyon yönetimi, verilen kiloların kalıcı olarak korunmasına yardımcı oluyor.

❓MERAK EDİLENLER

Sosyal medyadaki bu değişimler ne kadar gerçekçi?

Paylaşılan başarı hikayeleri, disiplinli bir porsiyon yönetimiyle vücut ağırlığının ciddi oranlarda düşebileceğini gösteriyor. Ancak bu süreç, "hızlı çözüm" değil, disiplinli bir programın ürünüdür.

Neden iğne yerine bu yöntemi tercih etmeliyim?

İğneler iştahı biyolojik olarak durdururken, beslenme disiplini kişiye "yeme yönetimini" öğretir. Bu da uzun vadede kiloların geri alınmasını önler.

Porsiyonları doğru ölçeklendirmek, metabolizmayı şok etmeden vücudun ideal kütlesine ulaşmasını sağlıyor.

Hızlı kilo vermek metabolizmayı bozar mı?

Kendi başına hızlı kilo vermek metabolizmayı bozmaz; ancak yanlış ve yetersiz beslenme ile kas kaybı yaşanırsa metabolizma hızı düşer. Bu nedenle dengeli öğün planı esastır.

Özel beslenme ihtiyaçları için seçenek var mı?

Evet, program dahilinde glutensiz, süt ürünü içermeyen, vejetaryen, vegan ve helal seçeneklerin yanı sıra diyabet dostu menüler de sunulmaktadır.

