Sosyal medya platformlarında paylaştıkları başarı hikayeleriyle binlerce kişiye ilham veren Debby Dunham ve Michele Chitty, yaklaşık altı aylık bir süreçte 25 kilo vermeyi başardı.
ALTI AYDA 25 KİLO: İĞNESİZ VE DOĞAL ZAYIFLAMA MÜMKÜN MÜ?
Daily Mail sağlık muhabiri Jo Macfarlane'in aktardığı güncel verilere göre; son dönemde zayıflama iğnelerinin gölgesinde kalsa da, 2010'lu yıllardan beri uygulanan "porsiyon kontrolü odaklı beslenme disiplini", bireylerin altı ayda 25 kiloya kadar zayıflamasını sağlıyor. Bu başarıyı kendi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan kullanıcılar, süreci herhangi bir biyolojik müdahale olmadan, tamamen "porsiyon okuryazarlığı" kazanarak yönettiklerini belirtiyor.
VERİLERLE JANE PLAN PROGRAMI
Jane Plan'ın sunduğu temel kalori kısıtlama stratejisi, NHS önerilerinin belirgin şekilde altında kalmaktadır.
|Kategori
|Günlük Kalori (Jane Plan)
|NHS Önerilen Limit
|Fark
|Kadınlar
|1200 kcal
|1800 kcal
|-600 kcal
|Erkekler
|1400 kcal
|2000 kcal
|-600 kcal
PORSİYON OKURYAZARLIĞI İLE KOLAYCA KİLO VERİN
Kilo verme sürecinde karşılaşılan en büyük engel, porsiyonların zamanla "normal" kabul edilmesidir. Sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımlarında vurguladığı üzere; başarı, kalori saymaktan ziyade tabak boyutlarını ve besin yoğunluğunu tanımakla başlıyor.
Porsiyon Sınırlandırma: Beynin tokluk sinyallerini doğru zamanda alabilmesi için küçük porsiyonlara alışması gerekir.
Hormonal Dengeyi Koruma: Menopoz gibi süreçlerde östrojen eksikliği kilo alımını tetiklese de, doğru protein-karbonhidrat dengesi bu süreci yavaşlatabilir.
Sürdürülebilirlik: Paylaşılan deneyimler, başarının tek bir diyet dönemi değil, edinilen alışkanlıkların yaşam boyu sürdürülmesiyle kalıcı olduğunu gösteriyor.
KARŞILAŞTIRMALI VERİ: İĞNE VS. DİSİPLİNLİ BESLENME
|Kriter
|Zayıflama İğneleri
|Disiplinli Porsiyon Yönetimi
|Etki Kaynağı
|Biyolojik/İlaç
|Davranışsal/Eğitim
|Kalorik Kontrol
|İştah baskılanarak oluşur
|Porsiyon sınırlamasıyla oluşur
|Öğrenme Süreci
|Düşük
|Yüksek (Besin farkındalığı)
|Kilo Koruma
|İlaç kesilince risk artar
|Alışkanlık kalıcıdır
❓MERAK EDİLENLER
Sosyal medyadaki bu değişimler ne kadar gerçekçi?
Paylaşılan başarı hikayeleri, disiplinli bir porsiyon yönetimiyle vücut ağırlığının ciddi oranlarda düşebileceğini gösteriyor. Ancak bu süreç, "hızlı çözüm" değil, disiplinli bir programın ürünüdür.
Neden iğne yerine bu yöntemi tercih etmeliyim?
İğneler iştahı biyolojik olarak durdururken, beslenme disiplini kişiye "yeme yönetimini" öğretir. Bu da uzun vadede kiloların geri alınmasını önler.
Hızlı kilo vermek metabolizmayı bozar mı?
Kendi başına hızlı kilo vermek metabolizmayı bozmaz; ancak yanlış ve yetersiz beslenme ile kas kaybı yaşanırsa metabolizma hızı düşer. Bu nedenle dengeli öğün planı esastır.
Özel beslenme ihtiyaçları için seçenek var mı?
Evet, program dahilinde glutensiz, süt ürünü içermeyen, vejetaryen, vegan ve helal seçeneklerin yanı sıra diyabet dostu menüler de sunulmaktadır.