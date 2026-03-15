MERAK EDİLENLER
Jesse Mulley zayıflama ilacı kullandı mı?
Hayır, Mulley kilo verme sürecine başladığında bu ilaçların henüz yaygın olmadığını ve süreci tamamen doğal yöntemlerle (diyet ve spor) yönettiği için sonradan ihtiyaç duymadığını belirtti.
Günde kaç kalori alarak kilo verdi?
Başlangıçta günde yaklaşık 1200 kalori alırken, spor hocasının tavsiyesiyle bu miktar kas kütlesini korumak için 1800 kaloriye çıkarıldı.
Sarkan deriler için ne yapıldı?
Hızlı ve yüksek miktarda kilo kaybı nedeniyle oluşan yaklaşık 22 kilogramlık sarkmış deri, 2025 ve 2026 yıllarında yapılan iki ayrı cerrahi operasyonla alındı.