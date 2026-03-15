YouTube videosuyla başardı: 250 kilodan 114'e düşen Mulley’nin yöntemi

En kilolu döneminde 250 kilogramın üzerine çıkan Jesse Mulley, YouTube'da karşılaştığı bir motivasyon videosu sayesinde üç yılda 136 kilo vermeyi başardı. Kendi sosyal medya paylaşımlarına göre, "pes etmeme" kuralını benimseyen Mulley, yüksek proteinli diyet ve sporla sağlığına kavuştu.

Eski bir oyun bağımlısı olan 36 yaşındaki Jesse Mulley, asla vazgeçmeme prensibiyle üç yılda tam 300 pound hafifleyerek hayata döndü. Kendi paylaştığı videolarda süreci anlatan Mulley, başlangıçta uyguladığı 1200 kalorilik plan ve spor desteğiyle toplamda 136 kilodan fazla kaybettiğini duyurdu.

KİLO KAYBININ TEMEL TAŞI: PES ETMEME KURALI

Jesse Mulley'nin dönüşümü, fiziksel bir çabadan ziyade zihinsel bir değişimle başladı. Daha önce denediği keto ve popüler diyetlerde başarısız olan Mulley, başarısının sırrını "tek bir kaçamakta bile süreci sonlandırmamak" olarak tanımlıyor.

JESSE MULLEY'NİN BESLENME VE ANTRENMAN STRATEJİSİ:

  • Düşük Kalori ve Yüksek Protein: Başlangıçta günlük 1200 kalori ve 176 gram protein odaklı bir plan uyguladı.

  • Sağlıklı Alternatifler: Pizza gibi sevdiği yemekleri, düşük yağlı hamur ve hindi füme kullanarak evde hazırladı.

  • Hareketlilik: İlk aşamada merdiven inip çıkma ve sanal gerçeklik (VR) oyunlarıyla hareket etti, ardından ağırlık antrenmanlarına geçti.

  • Açlıkla Mücadele: Şiddetli açlık hissettiği anlarda vazgeçmek yerine, zihnini dağıtmak için yürüyüşe çıktı.

MULLEY'NİN KİLO VERME YOLCULUĞU

DönemKaybedilen AğırlıkUygulanan Yöntem
İlk 3 Ay45 kg (100 lbs)1200 Kalori + Evde Hareket
3 Yıl 4 Ay (Toplam)136 kg+ (300 lbs+)Gym + Yüksek Protein (1800 Kalori)
2025 - 202622 kg (Deri Alımı)Ameliyatla Sarkan Derilerin Temizlenmesi
MERAK EDİLENLER

Jesse Mulley zayıflama ilacı kullandı mı?

Hayır, Mulley kilo verme sürecine başladığında bu ilaçların henüz yaygın olmadığını ve süreci tamamen doğal yöntemlerle (diyet ve spor) yönettiği için sonradan ihtiyaç duymadığını belirtti.

Günde kaç kalori alarak kilo verdi?

Başlangıçta günde yaklaşık 1200 kalori alırken, spor hocasının tavsiyesiyle bu miktar kas kütlesini korumak için 1800 kaloriye çıkarıldı.

Sarkan deriler için ne yapıldı?

Hızlı ve yüksek miktarda kilo kaybı nedeniyle oluşan yaklaşık 22 kilogramlık sarkmış deri, 2025 ve 2026 yıllarında yapılan iki ayrı cerrahi operasyonla alındı.

SOSYAL MEDYAYI KOÇLUK OFİSİNE ÇEVİRDİ

Jesse Mulley, sadece kilo vermekle kalmadı, bu süreci bir kariyer dönüşümüne dönüştürdü. Instagram ve TikTok üzerinden @progressive.overhaul kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Mulley, değişimini tüm çıplaklığıyla sergiliyor. Özellikle deri aldırma ameliyatı sonrası görüntülerini paylaşarak, kilo kaybının sadece "dış görünüş" değil, ciddi bir sağlık ve cerrahi süreç olduğunu vurguluyor.

MULLEY'NİN MUTFAĞINDAN ZAYIFLATAN DOKUNUŞLAR

Mulley'nin en büyük başarısı, sevdiği yemeklerden tamamen kopmak yerine onları "modifiye" etmesi oldu. İşte uyguladığı bazı mutfak hileleri:

  • Proteinli Pizza: Marketten alınan hazır pizzalar yerine; yüksek proteinli hamur, hindi pepperoni ve düşük yağlı peynir kullanarak haftada 3 kez pizza yedi.

  • Sos Değişimi: Ranch sos veya ağır mayonezler yerine, baharatlarla zenginleştirilmiş süzme yoğurt veya düşük kalorili soslar kullandı.

  • Hacimli Beslenme: Tavuk göğsünü bol yeşillikli "Güneybatı tarzı" salatalarla birleştirerek mide hacmini kalorisiz gıdalarla doldurdu.

22 KİLOGRAMLIK DERİ YÜKÜNDEN KURTULDU

136 kilodan fazla verdikten sonra Mulley'nin vücudunda hareketini kısıtlayan ve yaklaşık 22 kilogram (48 pound) ağırlığında olan sarkmış deriler kaldı. 2025 ve 2026 yıllarında geçirdiği iki büyük ameliyatla bu fazlalıklardan kurtuldu. Bu operasyonlar sadece estetik bir değişim değil, aynı zamanda fiziksel olarak özgürleşmesini sağlayan hayati bir adımdı.

Beslenmenin temel direkleri

Jesse'nin uyguladığı sistem, rastgele bir diyetten ziyade belirli biyolojik kurallara dayanıyor:

  • Protein miktarını artırın: Öğünlerin merkezine tavuk, hindi veya yağsız kırmızı et gibi proteinleri koyun. Protein sindirimi yavaşlattığı için daha uzun süre tok kalmanızı sağlar.

  • Kalori takibi yapın: Kilo vermek için harcadığınız enerjiden daha azını tüketmelisiniz. Jesse başlangıçta 1200, ilerleyen süreçte ise 1800 kalori bandında kalarak kontrollü ilerledi.

  • Karbonhidrat ve yağı dengeleyin: İşlenmiş karbonhidratlar (beyaz ekmek, şekerli gıdalar) yerine daha çok protein ve sebze odaklı tabaklar hazırlayın.

  • Sevdiğiniz yemekleri modifiye edin: Tamamen yasaklamak yerine sağlıklı alternatiflerini üretin. Örneğin; dışarıdan pizza söylemek yerine, tam buğday unlu ve az yağlı peynirli bir "ev pizzası" ile aşırı yeme krizlerini önleyin.

Editör Notu:Jesse Mulley'nin başarısı, sürdürülebilir bir motivasyonun fiziksel yöntemlerden daha etkili olduğunu kanıtlıyor. Ancak Mulley'nin başlangıçta uyguladığı 1200 kalorilik kısıtlamanın, 250 kilo üzerindeki bir birey için oldukça sert bir geçiş olduğu ve bu tür değişimlerin mutlaka bir beslenme uzmanı kontrolünde yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Fotoğraflar Mulley'in sosyal medya hesabından ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.