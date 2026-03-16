Prof. Dr. Mert Göl, 10 kadından 1'inde görülen çikolata kistinin rahim içindeki endometrium dokusunun rahim boşluğu dışına yerleşmesiyle oluştuğunu belirtti.

Kadınların hayatını olumsuz yönde etkileyen çikolata kisti, rahim içinde bulunan ve endometrium adı verilen dokunun, rahim boşluğu dışına yerleşmesiyle oluşuyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mert Göl, 10 kadından 1'inde görülen çikolata kistiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Çikolata kistinin neden olduğu hala bilinmemektedir. Üreme çağındaki kadınlarda, obezite, kötü beslenme ve ailesinde çikolata kisti olan kadınlarda daha sık görülmektedir.

BİTKİLER HASTALIĞI İLERLETİR Küçük boyutlarda olan çikolata kistleri hastanın tetikleyecek şekerli gıdalardan uzak durmaları ilaç tedavisiyle çok küçük boyutlarda olan endometriozis yok olabilir. Üreme çağında olan kadınlarda olan endometriozis şiddetli ağrı ve kadın infertilite sebeplerinden biridir.