Çikolata kistiyle savaşan diyet: 4 altın besini listenize ekleyin

Her 10 kadından 1’inde görülen ve yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren çikolata kisti (endometriozis) hakkında Prof. Dr. Mert Göl’den kritik uyarılar geldi. Özellikle bitkisel tedavilerin hastalığı iyileştirmek yerine daha da ilerlettiğine dikkat çeken uzmanlar şiddetli ağrı, geçmeyen yorgunluk ve kısırlık riskine karşı erken teşhisin önemini vurguluyor. İşte çikolata kistinin belirtileri ve tedavi yöntemleri.

  • Prof. Dr. Mert Göl, 10 kadından 1'inde görülen çikolata kistinin rahim içindeki endometrium dokusunun rahim boşluğu dışına yerleşmesiyle oluştuğunu belirtti.
  • Çikolata kisti üreme çağındaki kadınlarda obezite, kötü beslenme ve ailesel yatkınlık durumlarında daha sık görülüyor.
  • 3 cm üzerindeki çikolata kistleri ve şiddetli ağrı ya da gebelik sorunu yaşayan kadınlarda laparoskopik ameliyat uygulanıyor.
  • Hastalık pelvik bölge, sırt, bel ve bacaklarda şiddetli ağrılara, tuvalete çıkarken zorluğa ve idrar yaparken yanmaya neden oluyor.
  • Çikolata kisti genellikle 25-35 yaş aralığında görülüyor ve tedavi edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Kadınların hayatını olumsuz yönde etkileyen çikolata kisti, rahim içinde bulunan ve endometrium adı verilen dokunun, rahim boşluğu dışına yerleşmesiyle oluşuyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mert Göl, 10 kadından 1'inde görülen çikolata kistiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Çikolata kistinin neden olduğu hala bilinmemektedir. Üreme çağındaki kadınlarda, obezite, kötü beslenme ve ailesinde çikolata kisti olan kadınlarda daha sık görülmektedir.

BİTKİLER HASTALIĞI İLERLETİR

Küçük boyutlarda olan çikolata kistleri hastanın tetikleyecek şekerli gıdalardan uzak durmaları ilaç tedavisiyle çok küçük boyutlarda olan endometriozis yok olabilir. Üreme çağında olan kadınlarda olan endometriozis şiddetli ağrı ve kadın infertilite sebeplerinden biridir.

Özellikle bitkisel tedavi hastalığın geçmesini ya da ilerlemesini durdurmayacak aksine hastalığın ilerlemesine neden olur. Ağrılarının dinmesi ve adet düzeni için ilaç tedavisi uygulanabilir. Bol su içmek, domates, balık, baklagiller tüketmek önemlidir. Çikolata kistinin en büyük şikayetleri arasında olan şiddetli ağrılardır. Bu ağrılar pelvik bölgesinde sadece görülmemektedir.

TUVALETE ÇIKMAK İSTEMEZLER

Sırt, bel, bacaklarda da çikolata kisti sebebiyle ağrılar yaşanabilir. Barsakları tutmasıyla birlikte hasta, büyük abdestini yaparken yaşayacağı ağrı nedeniyle tuvalete çıkmak istemeyecektir. İdrarını yaparken ağrı ve yanmalar şiddetli ağrıya olmaktadır.

GEÇMEYEN YORGUNLUK

Çikolata kisti olan bir hastanın düzenli aralıklarla muayene olması gerekmektedir. 3 cm üzerinde olan ve özellikle şiddetli ağrının ve gebelik problemi yaşayan bir kadının tedavisi sadece ameliyattır. Laparoskopik yöntemle ameliyat edilmelidir.

Tedavi edilmemesi durumunda çikolata kistinin ilerlemesi ve yayılması durumunda daha ciddi problemlere yol açacaktır.

