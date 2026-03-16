Kadınların hayatını olumsuz yönde etkileyen çikolata kisti, rahim içinde bulunan ve endometrium adı verilen dokunun, rahim boşluğu dışına yerleşmesiyle oluşuyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mert Göl, 10 kadından 1'inde görülen çikolata kistiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Çikolata kistinin neden olduğu hala bilinmemektedir. Üreme çağındaki kadınlarda, obezite, kötü beslenme ve ailesinde çikolata kisti olan kadınlarda daha sık görülmektedir.
BİTKİLER HASTALIĞI İLERLETİR
Küçük boyutlarda olan çikolata kistleri hastanın tetikleyecek şekerli gıdalardan uzak durmaları ilaç tedavisiyle çok küçük boyutlarda olan endometriozis yok olabilir. Üreme çağında olan kadınlarda olan endometriozis şiddetli ağrı ve kadın infertilite sebeplerinden biridir.
Özellikle bitkisel tedavi hastalığın geçmesini ya da ilerlemesini durdurmayacak aksine hastalığın ilerlemesine neden olur. Ağrılarının dinmesi ve adet düzeni için ilaç tedavisi uygulanabilir. Bol su içmek, domates, balık, baklagiller tüketmek önemlidir. Çikolata kistinin en büyük şikayetleri arasında olan şiddetli ağrılardır. Bu ağrılar pelvik bölgesinde sadece görülmemektedir.
TUVALETE ÇIKMAK İSTEMEZLER
Sırt, bel, bacaklarda da çikolata kisti sebebiyle ağrılar yaşanabilir. Barsakları tutmasıyla birlikte hasta, büyük abdestini yaparken yaşayacağı ağrı nedeniyle tuvalete çıkmak istemeyecektir. İdrarını yaparken ağrı ve yanmalar şiddetli ağrıya olmaktadır.
GEÇMEYEN YORGUNLUK
Çikolata kisti olan bir hastanın düzenli aralıklarla muayene olması gerekmektedir. 3 cm üzerinde olan ve özellikle şiddetli ağrının ve gebelik problemi yaşayan bir kadının tedavisi sadece ameliyattır. Laparoskopik yöntemle ameliyat edilmelidir.
Tedavi edilmemesi durumunda çikolata kistinin ilerlemesi ve yayılması durumunda daha ciddi problemlere yol açacaktır.
Her 10 kadından 1'ini etkileyen çikolata kisti, genellikle 25-35 yaş aralığında görülüyor.