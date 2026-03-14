The Sunday Guardian haberine göre insanların uyku ihtiyacı yaşa göre değişiklik gösteriyor. Bebekler gelişimlerini sürdürebilmek için uzun saatler uyumaya ihtiyaç duyarken, yetişkinlerde bu süre daha kısa olsa da dinlendirici uyku sağlığın korunması açısından büyük önem taşıyor. İşte yeterli uykunun faydaları ve uykusuzluğun riskleri…
BEBEKLER VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN UYKU SÜRESİ
Bebeklik dönemi, vücudun ve beynin en hızlı geliştiği dönemlerden biri olduğu için en uzun uyku ihtiyacı da bu yaşlarda görülüyor.
Yenidoğanlar (0–3 ay): Günde yaklaşık 14–17 saat uyku
4–12 aylık bebekler: Gündüz uykuları dahil 12–16 saat
1–2 yaş arası çocuklar: 11–14 saat uyku
Bu dönemde yeterli uyku, büyüme hormonlarının düzenli çalışmasına ve beyin gelişiminin sağlıklı ilerlemesine yardımcı oluyor.
OKUL ÖNCESİ VE OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR
Çocuklar büyüdükçe uyku süreleri azalıyor ancak düzenli uyku hala gelişim için kritik rol oynuyor.
3–5 yaş: Günde 10–13 saat
6–12 yaş: Günde 9–12 saat
Uzmanlara göre bu yaşlarda yeterli uyku; öğrenme kapasitesini artırıyor, dikkat süresini uzatıyor ve çocukların duygularını daha sağlıklı yönetmesine katkı sağlıyor.
GENÇLER VE YETİŞKİNLERDE UYKU İHTİYACI
Ergenlik döneminde biyolojik saat değiştiği için gençlerin uyku düzeni farklılık gösterebiliyor. Ancak önerilen süre yine de oldukça net.
13–17 yaş: Her gece 8–10 saat
18–64 yaş: Ortalama 7–9 saat
Yeterli uyku, yetişkinlerde bilişsel performansı korurken duygusal dengeyi sağlamaya ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor.
65 YAŞ ÜZERİ İÇİN ÖNERİLEN UYKU
Yaş ilerledikçe toplam uyku süresinde hafif bir azalma görülebiliyor. Ancak kaliteli ve düzenli uyku bu yaş grubunda da büyük önem taşıyor.
65 yaş ve üzeri: Ortalama 7–8 saat
Uzmanlar, yaşlı bireylerin özellikle düzenli uyku saatlerine sahip olmasının zihinsel sağlık ve sağlıklı yaşlanma açısından önemli olduğunu belirtiyor.
YETERLİ UYKUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI
Düzenli ve yeterli uyku yalnızca dinlenmek anlamına gelmiyor; aynı zamanda vücudun birçok sistemini doğrudan etkiliyor. Yeterli uyku:
◾Bağışıklık sistemini güçlendirir
◾Hafızayı ve öğrenme kapasitesini geliştirir
◾Konsantrasyonu artırır
◾Duygusal dengeyi destekler
◾Kalp sağlığını korur
◾Hormon dengesine katkı sağlar
◾Vücudun kendini onarmasına yardımcı olur
UYKU YOKSUNLUĞUNUN OLASI RİSKLERİ
Uzmanlar, uzun süreli uykusuzluğun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yetersiz uyku şu risklerle ilişkilendiriliyor:
◾Obezite
◾Diyabet
◾Kalp hastalıkları
◾Depresyon
◾Dikkat ve hafıza sorunları
◾Bağışıklık sisteminin zayıflaması
◾Kaza riskinde artış
SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN UYKU DÜZENİ ŞART
Bebeklikten yaşlılığa kadar uyku ihtiyacı değişse de, her yaşta düzenli ve kaliteli uyku sağlığın temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre önerilen uyku sürelerine uymak ve düzenli bir uyku alışkanlığı oluşturmak, hem yaşam kalitesini artırıyor hem de uzun vadede fiziksel ve zihinsel sağlığı koruyor.
Not: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve uyku sağlığıyla ilgili profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavinin yerini tutmaz.
(Takvim Foto Arşiv, The Sunday Guardian)