Yeterli uyku kaç saat olmalı? Uzmanlardan uyarı: Depresyon riskini artırıyor

Yetersiz uyku, birçok kronik hastalığın ortaya çıkma riskini artırabiliyor. Uzmanlar, düzenli ve kaliteli uykunun hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için hayati önem taşıdığını belirtiyor. Peki yeterli uyku kaç saat olmalı?

Yeterli uyku kaç saat olmalı? Uzmanlardan uyarı: Depresyon riskini artırıyor
  • The Sunday Guardian'a göre uyku ihtiyacı yaşa göre değişiklik gösteriyor ve bebekler 14-17 saat, yetişkinler 7-9 saat, 65 yaş üzeri bireyler ise 7-8 saat uyumaya ihtiyaç duyuyor.
  • Yeterli uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hafızayı geliştiriyor, konsantrasyonu artırıyor, duygusal dengeyi destekliyor ve kalp sağlığını koruyor.
  • Uzmanlar uzun süreli uykusuzluğun obezite, diyabet, kalp hastalıkları, depresyon ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
  • Çocukluk döneminde yeterli uyku büyüme hormonlarının düzenli çalışmasına, beyin gelişimine, öğrenme kapasitesine ve duygusal yönetim becerilerine katkı sağlıyor.
  • Uzmanlara göre önerilen uyku sürelerine uymak ve düzenli uyku alışkanlığı oluşturmak yaşam kalitesini artırıyor ve fiziksel ile zihinsel sağlığı koruyor.

The Sunday Guardian haberine göre insanların uyku ihtiyacı yaşa göre değişiklik gösteriyor. Bebekler gelişimlerini sürdürebilmek için uzun saatler uyumaya ihtiyaç duyarken, yetişkinlerde bu süre daha kısa olsa da dinlendirici uyku sağlığın korunması açısından büyük önem taşıyor. İşte yeterli uykunun faydaları ve uykusuzluğun riskleri…

Uyku ihtiyacı yaşa göre değişiklik gösteriyor.

BEBEKLER VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN UYKU SÜRESİ

Bebeklik dönemi, vücudun ve beynin en hızlı geliştiği dönemlerden biri olduğu için en uzun uyku ihtiyacı da bu yaşlarda görülüyor.

Yenidoğanlar (0–3 ay): Günde yaklaşık 14–17 saat uyku

4–12 aylık bebekler: Gündüz uykuları dahil 12–16 saat

1–2 yaş arası çocuklar: 11–14 saat uyku

Bu dönemde yeterli uyku, büyüme hormonlarının düzenli çalışmasına ve beyin gelişiminin sağlıklı ilerlemesine yardımcı oluyor.

Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda uyku süresi azalsa da düzenli uyku, sağlıklı gelişim için büyük önem taşıyor.

OKUL ÖNCESİ VE OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR

Çocuklar büyüdükçe uyku süreleri azalıyor ancak düzenli uyku hala gelişim için kritik rol oynuyor.

3–5 yaş: Günde 10–13 saat

6–12 yaş: Günde 9–12 saat

Uzmanlara göre bu yaşlarda yeterli uyku; öğrenme kapasitesini artırıyor, dikkat süresini uzatıyor ve çocukların duygularını daha sağlıklı yönetmesine katkı sağlıyor.

Ergenlikte biyolojik saat değişse de gençler ve yetişkinler için yeterli uyku süresi büyük önem taşıyor.

GENÇLER VE YETİŞKİNLERDE UYKU İHTİYACI

Ergenlik döneminde biyolojik saat değiştiği için gençlerin uyku düzeni farklılık gösterebiliyor. Ancak önerilen süre yine de oldukça net.

13–17 yaş: Her gece 8–10 saat

18–64 yaş: Ortalama 7–9 saat

Yeterli uyku, yetişkinlerde bilişsel performansı korurken duygusal dengeyi sağlamaya ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor.

65 yaş üstünde uyku süresi biraz azalsa da kaliteli ve düzenli uyku sağlığın korunması için büyük önem taşıyor.

65 YAŞ ÜZERİ İÇİN ÖNERİLEN UYKU

Yaş ilerledikçe toplam uyku süresinde hafif bir azalma görülebiliyor. Ancak kaliteli ve düzenli uyku bu yaş grubunda da büyük önem taşıyor.

65 yaş ve üzeri: Ortalama 7–8 saat

Uzmanlar, yaşlı bireylerin özellikle düzenli uyku saatlerine sahip olmasının zihinsel sağlık ve sağlıklı yaşlanma açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Yeterli ve düzenli uyku, yalnızca dinlenmeyi değil vücudun birçok sisteminin sağlıklı çalışmasını da destekliyor.

YETERLİ UYKUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Düzenli ve yeterli uyku yalnızca dinlenmek anlamına gelmiyor; aynı zamanda vücudun birçok sistemini doğrudan etkiliyor. Yeterli uyku:

◾Bağışıklık sistemini güçlendirir

◾Hafızayı ve öğrenme kapasitesini geliştirir

◾Konsantrasyonu artırır

◾Duygusal dengeyi destekler

◾Kalp sağlığını korur

◾Hormon dengesine katkı sağlar

◾Vücudun kendini onarmasına yardımcı olur

Yeterli uyku bağışıklığı güçlendirir, hafızayı ve konsantrasyonu artırır, duygusal dengeyi destekler ve kalp sağlığını korur.

UYKU YOKSUNLUĞUNUN OLASI RİSKLERİ

Uzmanlar, uzun süreli uykusuzluğun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yetersiz uyku şu risklerle ilişkilendiriliyor:

◾Obezite

◾Diyabet

◾Kalp hastalıkları

◾Depresyon

◾Dikkat ve hafıza sorunları

◾Bağışıklık sisteminin zayıflaması

◾Kaza riskinde artış

Her yaşta düzenli ve kaliteli uyku sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biridir.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN UYKU DÜZENİ ŞART

Bebeklikten yaşlılığa kadar uyku ihtiyacı değişse de, her yaşta düzenli ve kaliteli uyku sağlığın temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre önerilen uyku sürelerine uymak ve düzenli bir uyku alışkanlığı oluşturmak, hem yaşam kalitesini artırıyor hem de uzun vadede fiziksel ve zihinsel sağlığı koruyor.

Not: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve uyku sağlığıyla ilgili profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavinin yerini tutmaz.

(Takvim Foto Arşiv, The Sunday Guardian)

