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    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatislikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 31 Ağustos Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan " Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatislikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatislikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatislikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?

    A) Pele

    B) Maradona

    C) Cristiano Ronaldo

    D) Lionel Messi

    Cevap: C şıkkı Cristiano Ronaldo

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