RÜYADA NAR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada nar görmek; genel olarak olumlu bir şekilde kabul edilmektedir. Rüyayı gören kişinin evli ya da bekar olmasına göre değişik şekillerde tabir edilmektedir. Rüyayı gören birey; evli ise çocuğunun olmasına delalet eder. Evli olmayan birinin bu rüyayı görmesi; kısmet anlamına gelir. Bolluğu sembolize eden bu rüya, zenginliğin habercisidir.

RÜYADA NAR AĞACI GÖRMEK

Rüyada nar ağacı görmek, çok iyi kalpli, yardımsever insanlara rivayet edilir. Rüya sahibinin, çok iyi insanlarla karşılaşacağına yorumlanır. Rüyada nar ağacı görmenin hikmeti, güzel şeylerle karşılaşmaktır. Kişi etrafındaki bazı kimselerden yardım alır. Hayatı düzene girer. Alimler, rüyada görülen nar ağacının, kişinin iyiliklerine işaret ettiğini belirtirler. Kişi, hayır yapmayı, etrafında yardıma muhtaç kimselere yardımcı olmayı isteyen birisidir. Bu sayede hayatı huzur dolu olur.

RÜYADA NAR BAHÇESİ GÖRMEK

Rüyada nar bahçesinin görülmesi; kolay yollardan elde edilecek mal ve mülktür. Bu durum, hiç beklenmeyen bir yerden gelecek olan maddi yardım şeklinde tanımlanabilir. Bunun yanı sıra iş yaşamında sağlanacak yeni başarılara, iş ortaklıklarına işaret eder. Kurulacak olan işler sayesinde bereketli bir şekilde kazanç sağlamak mümkün olacaktır. Rüyayı gören kişinin bolluk ve bereket içerisinde bir ömür süreceği belirtilebilir.