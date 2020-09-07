Rüyada yemek yemek ne anlama gelir? Rüyada biriyle yemek nasıl tabir edilir?

RÜYADA BİRİYLE YEMEK YEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada biriyle yemek yediğini gören kişinin çevresinden yardım alarak işlerini kısa sürede yoluna sokacağına işaret etmektedir. Rüyada biriyle restoranda yemek yediğini görmesi işlerinin ilerleyeceğine ve çok para kazanacağına yorumlanmaktadır. Rüyada biriyle yemek yediğini gören kişinin arkadaşlarıyla duygusal bağ kuracağına işaret eder. Rüya sahibi bir kimseyle yer sofrasında yemek yediğini görürse o kişiden çok fayda göreceğine delalet etmektedir.

RÜYADA KALABALIKTA YEMEK YEMEK

Rüyada kalabalıkla yemek yediğini gören kişinin rızkının artacağına, çok fazla para kazanacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin sıkıntılarından kurutularak daha sakin ve huzurlu bir hayat yaşayacağına yorumlanır. Rüya sahibinin kalabalıkla yemek yemesi, rızkını ihtiyacı olan kişilerle de paylaşacağına delalet edilmektedir.

RÜYADA SOFRADA YEMEK YEMEK

Rüyada sofrada yemek yediğini gören kişinin çevresindekilerin desteği ile işlerini büyüteceğine yorumlanır. Rüya sahibi kalabalık bir sofrada yemek yediğini gördüyse bol helal paralar kazanacağına işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin çevresinde güvendiği ve sevdiği kişilerin olduğuna, çevresi tarafından da çok sevilen bir kimse delalet etmektedir.

RÜYADA ÇOK YEMEK YEMEK

Rüyada çok fazla yemek yediğini görmek, rüya sahibinin maddi sıkıntı çekmeyeceğine, parasal kaygılarının olmayacağına ve rahat rahat geçineceğine yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin güzel ve çok yemek yemesi mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayacağına işaret edilmektedir.

RÜYADA TANIMADIĞI KİŞİLERLE YEMEK YEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüya sahibinin kendi hayatını idame edecek güce ve enerjiye sahip olduğuna, rüya sahibinin liderlik özelliği sayesinde kimseye boyun eğmeden kendi hayatını kuracağına işaret etmektedir. Rüya sahibinin yeni iş imkanları yakalayacağına ve maddi olarak daha rahat bir hayat süreceğine yorumlanır.

RÜYADA KABAK YEMEĞİ YEMEK

Yemeği başkasının eliyle yediğini gören kimse namuslu ve kanaatkâr olarak Allah a itimat ve tevekkül ile rızıklandırılır. Bazen de rüyayı gören hasta olur, kendisi yemek yemeden aciz olur.

Kötü renkli bir yiyecek yediğini görmek, rüya sahibinin kıymetinin düşeceğine işarettir. Beyaz mantar yediğini görmesi, emre, nehye, iste acele etmeyip itidal üzere olmaya, uzun ömre, hasta için şifaya ve hastalığa işarettir.



Sahurda veya iftarda yemek yemek, hayırlı ve bereketli rızka, günahların mağfiretine, akıbetin güzelliğine ve dinde salaha delalet eder.

Kabak yemeği yemek, Sünnet i Seniyyeye tabi olmaya, hidayete ve zekaya delildir. Kuşluk yemeğine davet edildiğini görmesi, uzak yolculuğa, öğle yemeğine daveti, sıkıntılardan kurtulup rahata kavuşmasına, aksam yemeğine davet edilmesi ise kendisine hile edilmek istenip ona hile etmeden kendisinin hileyi düşünene hile etmesi ile tabir edilir.

Yemeği yeyip hazmettiğini gören kimse iş ve sanatında haris olur ve çok çalışmaya mecbur kalır. İnsan etini çiğ olarak yediğini gören kimse, etini yediği kimseyi ya da onun akrabalarını çekiştirir ve zemmini yapar.

Bir kimse rüyada yedigi yemegi hazmettiginl görse, o kimsenin mesleginde çaliskan ve ihtimam göstermesine isarettir. Yemegi hazmetmek, korkudan emin olmaga isarettir. Yemegi hazmetmek, her iste sen ve neseli olmaga isarettir.