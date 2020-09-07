Rüyada yemek yemek ne anlama gelir? Rüyada biriyle yemek nasıl tabir edilir?

Rüyada yemek yemek farklı şekilde yorumlanır. Tek mi yoksa biriyle mi yediğiniz, evde mi dışarıda mı olduğunuz, ne yediğiniz, neyin içinde ve neyle yediğiniz gibi daha pek çok duruma göre anlamı da değişmektedir. Rüyada yemek yemek kimilerine göre hayırlı kimilerine göre ise hayırsızdır. Peki hangi durumlarda kötü hangi durumda iyi anlamlara yorulur? İşte rüyada yemek yemenin gerçek hayattaki yorumu…
RÜYADA YEMEK YEMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüyasında yemek yediğini görmek, geçimin kolaylaşmasına, hayırlı ve bereketli rızık elde etmeye, sıkıntılardan kurtulup feraha ermeye işarettir. Yenilen yemek, lezzetli ve güzelse, kişinin her yönden mutlu olup, tüm keder ve üzüntülerinden kurtulmasıdır. Yemek yemek ile ilgili rüyalar genellikle rızık ile yorulur. Bu nedenle yemek yediğini gören kişi yemeğin durumuna göre dünyada rızık ve mal kazanır.
RÜYADA ALTIN TABAKTAN YEMEK YEDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyasında altın bir tabaktan yemek yiyen kişi borca girer ve elinden bir miktar para çıkar. Bu rüya maddi yönden bazı sıkıntılar çekileceğine, iş hayatında bazı zorluklar yaşanılacağına işarettir. Yine gümüş tabağın yorumu da aynı altın tabak gibi olmaktadır.
RÜYADA ELLE YEMEK YEDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyasında eliyle yemek yediğini görmek farklı şekillerde yorumlanır. Rüyasında sağ elle yemek yiyen Peygamber'in sünnetine uyar ve dini kuralları yerine getirir. Rüyasında sol elle yemek yemek ise hayırlı değildir. Bu rüya dine aykırı davranma ve bazı hatalar yapma anlamındadır. Rüyasında sol elle yiyen kişi bazı kötü fiiller işler, yine insanlara kötü davranarak onların kızgınlığını ve nefretini kazanır.
RÜYADA BOZULMUŞ YEMEK YEMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüyada bağırsak yemeğini yediğini görmek, yetim malı veya emanet bir malı yemekle tabir olunur.
Bütün tabircilerin birleştiği yoruma göre, rüyada güzel pismiş, yemesi kolay, tatlı lezzetli yemek yemek, hayır ve menfaat, rızk ve mal, mutluluk; acı ve biberli yemeği yemek, keder, hüzün; eksi yemek yemek, hastalık ve sıkıntı ile tabir olunur.
Kokmuş, bozulmuş yemek yenmesi, harama ve haram mal olarak tabir edilir. Ağzına, iyi ve tatlı yemekten bir lokma koyduğunu gören, sevinilecek bir söz işitir. Tatsız ve lezzetsiz bir yemek lokması ise fena söz duymasına delalet eder.
Kendisine birinin yemek verdiğini görenin eline çok mal geçer. Yemek veren iyi biri ise helal, kötü biri ise haramdır. Ağzına çok sıcak bir lokma koyup yuttuğunu gören, bir belaya uğrar.
Yediği lokmasının boğazında kaldığını gören musibet, keder, işlerinin bozulması, geçimde zorluk; lokmayı kolaylıkla yuttuğunu görmek, hayır ve menfaat, mal ve rızk olacağına delalet eder.
RÜYADA ZEHİRLİ YEMEK YEDİĞİNİ GÖRMEK
Çok iyi giden bir ilişkinin bir anda tersine dönmesine yorumlanır. Hiç sorun yokken karşı tarafın bir anda farklılaşmasına anlam veremeyen rüya sahibinin, kavga esnasında duyacağı ağır sözler yüzünden derin kalp kırıklıkları yaşayacağına, aşka ve sevgiye olan inancını kaybedeceğine, uzun bir süre yalnız kalmak isteyeceğine alamettir. Gururun kırılmasına neden olacak tartışmaların içinde kalacak olmanın sonucunda yakınlık duyulan insanlara karşı olumsuz bir tavır alınacağını tabir eder.
RÜYADA BİRİYLE YEMEK YEDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada biriyle yemek yediğini gören kişinin çevresinden yardım alarak işlerini kısa sürede yoluna sokacağına işaret etmektedir. Rüyada biriyle restoranda yemek yediğini görmesi işlerinin ilerleyeceğine ve çok para kazanacağına yorumlanmaktadır. Rüyada biriyle yemek yediğini gören kişinin arkadaşlarıyla duygusal bağ kuracağına işaret eder. Rüya sahibi bir kimseyle yer sofrasında yemek yediğini görürse o kişiden çok fayda göreceğine delalet etmektedir.
RÜYADA KALABALIKTA YEMEK YEMEK
Rüyada kalabalıkla yemek yediğini gören kişinin rızkının artacağına, çok fazla para kazanacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin sıkıntılarından kurutularak daha sakin ve huzurlu bir hayat yaşayacağına yorumlanır. Rüya sahibinin kalabalıkla yemek yemesi, rızkını ihtiyacı olan kişilerle de paylaşacağına delalet edilmektedir.
RÜYADA SOFRADA YEMEK YEMEK
Rüyada sofrada yemek yediğini gören kişinin çevresindekilerin desteği ile işlerini büyüteceğine yorumlanır. Rüya sahibi kalabalık bir sofrada yemek yediğini gördüyse bol helal paralar kazanacağına işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin çevresinde güvendiği ve sevdiği kişilerin olduğuna, çevresi tarafından da çok sevilen bir kimse delalet etmektedir.
RÜYADA ÇOK YEMEK YEMEK
Rüyada çok fazla yemek yediğini görmek, rüya sahibinin maddi sıkıntı çekmeyeceğine, parasal kaygılarının olmayacağına ve rahat rahat geçineceğine yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin güzel ve çok yemek yemesi mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayacağına işaret edilmektedir.
RÜYADA TANIMADIĞI KİŞİLERLE YEMEK YEDİĞİNİ GÖRMEK
Rüya sahibinin kendi hayatını idame edecek güce ve enerjiye sahip olduğuna, rüya sahibinin liderlik özelliği sayesinde kimseye boyun eğmeden kendi hayatını kuracağına işaret etmektedir. Rüya sahibinin yeni iş imkanları yakalayacağına ve maddi olarak daha rahat bir hayat süreceğine yorumlanır.
RÜYADA KABAK YEMEĞİ YEMEK
Yemeği başkasının eliyle yediğini gören kimse namuslu ve kanaatkâr olarak Allah a itimat ve tevekkül ile rızıklandırılır. Bazen de rüyayı gören hasta olur, kendisi yemek yemeden aciz olur.
Kötü renkli bir yiyecek yediğini görmek, rüya sahibinin kıymetinin düşeceğine işarettir. Beyaz mantar yediğini görmesi, emre, nehye, iste acele etmeyip itidal üzere olmaya, uzun ömre, hasta için şifaya ve hastalığa işarettir.
Sahurda veya iftarda yemek yemek, hayırlı ve bereketli rızka, günahların mağfiretine, akıbetin güzelliğine ve dinde salaha delalet eder.
Kabak yemeği yemek, Sünnet i Seniyyeye tabi olmaya, hidayete ve zekaya delildir. Kuşluk yemeğine davet edildiğini görmesi, uzak yolculuğa, öğle yemeğine daveti, sıkıntılardan kurtulup rahata kavuşmasına, aksam yemeğine davet edilmesi ise kendisine hile edilmek istenip ona hile etmeden kendisinin hileyi düşünene hile etmesi ile tabir edilir.
Yemeği yeyip hazmettiğini gören kimse iş ve sanatında haris olur ve çok çalışmaya mecbur kalır. İnsan etini çiğ olarak yediğini gören kimse, etini yediği kimseyi ya da onun akrabalarını çekiştirir ve zemmini yapar.
Bir kimse rüyada yedigi yemegi hazmettiginl görse, o kimsenin mesleginde çaliskan ve ihtimam göstermesine isarettir. Yemegi hazmetmek, korkudan emin olmaga isarettir. Yemegi hazmetmek, her iste sen ve neseli olmaga isarettir.