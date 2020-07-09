Rüyada eve hırsızın girmesi neye işaret eder? Rüyada hırsız görmek ne anlama gelir?

RÜYADA EVE HIRSIZ GİRDİĞİNİ GÖRÜP SAKLANMAK



Rüyada eve hırsız girdiğini görüp saklanmak, mal ve mülk kaybetmeye yorulur. Kişinin çok iyi bir durumdayken aldığı yanlış kararlar yüzünden batma durumuna geleceğine, borçlarının kabaracağına, malının ve mülkünün büyük bir kısmını kaybedeceğine işaret eden bir rüyadır.



RÜYADA EVE HIRSIZ GİRDİĞİNİ GÖRÜP BAĞIRMAK



Rüyada eve hırsız girdiğini görüp bağırmak, rüya sahibinin bir şans oyunundan büyük miktarda para kazanacağına, bu kazandığı parayı kendi zevkleri için harcayacağına delalet eder. Kişinin sorumsuz bir birey olduğuna, dünya hayatına önem vermediğine, ahireti için çaba gösterdiğine alamet eder.

RÜYADA EVE GİREN HIRSIZI YAKALAMAK



Sıkıntı veren bir işten kurtulmak, çözümsüz bir meseleyi halletmek demek olduğu gibi, kişiyi dolandıran, yalan söyleyen veya kullanmaya çalışan birinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak manasına da gelir. Zor bir süreçten geçileceğini fakat sonunda kimin dost, kimin düşman olduğunun anlaşılacağını da bildiren rüya, dikkatli olunduğu takdirde tuzakların ve engellerin görüleceğini, işlerin daha da kolay hale geleceğini işaret eder.

RÜYADA EVE GİREN HIRSIZI YARALAMAK

Hakkı olanı almak için mücadele etmek zorunda kalan rüya sahibinin eninde sonunda istediği sonuca ulaşacağını, meşakkatli yollardan geçse de sonucun yüzünü güldüreceğini ifade eder. Kan görülmesi halinde, küçük bir para kaybı veya dolandırıcılıkla karşı karşıya kalınacağını ancak büyük kayıpların yaşanmamasından ötürü durumun etkisinin uzun sürmeyeceğini bildirir. Kaynak: Rüyada Eve Hırsız Girdiğini Görmek

RÜYADA HIRSIZ ÖLDÜRMEK



Rüyada bir hırsızı öldürdüğünü gören kimse dert, keder, sakıntı ve üzüntüden kurtulur. Hırsız gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimse anlamına gelir. Hasta bir kimse için rüyada hırsız öldürmek, hastalıktan kurtulmak demektir. Rüyada hırsız öldüren şifa ve afiyet bulur.