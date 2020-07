Rüyada ağlamak ne demek? Rüyada ağladığını görmek neye işarettir?

RÜYADA SESSİZ AĞLAMAK



Allahu Tealadan korkmaya, Allahu Teala tarafindan rahmetin inmesine , muhtaç olan kimseler için yagmur yagmasina delalet eder. İmam-ı Nablusî şöyle der: "Eğer rüyada ağlamak Allah korkusundan, Kur'an dinlemekten veya işlenen günahlara pişmanlıktan dolayı ise, Rüyayı gören kimsenin üzüntülerinin yerini sevincin almasına işaret eder.



RÜYADA BİRİNE SARILIP AĞLAMAK



Rüya içinde sarılıp ağlamanın anlamı; yardıma gereksinim duyulacak bir döneme girildiğinin haberini verir. Rüyayı gören kişinin yardımıyla zor vaziyetlerle daha basit biçimde başa çıkılacağını, işteki bozulmalar yüzünden can sıkıntısı yaşansa da görülecek iyilikler sayesinde ayakta durulmaya devam edileceğine tabir edilmektedir.



Birine sarılıp ağlayan bireylerin yaşamlarında her zaman vefakar dostları olur. Bu kişiler, merhametli bireylerle tanışırlar. İyi şans anlamına da gelen bu rüya; yolunda gitmeyen işlerin halledilmesi, maddi endişeler ile geçen günlerin geride bırakılması ve bireyi bunaltan ne kadar şey var ise hepsinin eskide kalacağının habercisidir. Bereketli bir yılın geçeceğinin ve tarım ile uğraşanların hasat açısından hiçbir problem yaşamayacaklarının yorumlandığı gibi, her çeşit sorunların, anlaşmazlığın geride kalmasına, istenilen gücün sağlanmasına yorulur.