Rüyada ağlamak ne demek? Rüyada ağladığını görmek neye işarettir?

RÜYADA AĞLAMAK NE DEMEKTİR?



Rüyada ağlamak bulunmaz sermayedir. Sevinç, feraha, helal mal, paraya yorumlanır. Rüyada ağladığını gören kimse Allah'ın rahmetine nail olur. Sıcak gözyaşı kedere, soğuk göz yaşı gam, kederden kurtulmak demektir. Bazı tabirciler, sessiz sakin ağlamak; ferah ve sevinçtir demişlerdir. Bu defalarca tecrübe edilmiş bir rüyadır. Arkası mutlaka hayırdır.

Ağlamak, duruma göre sevinç yada kedere işarettir. Rüyada sessizce ağlamak keder, üzüntülerin bitmesine, rüyada ağlarken gözlerden yaş akması murada ermeye, sakin sakin ağladığını gören, gamdan kurtulmaktır. Rüyada ağlamak; sevinçli bir habere, hüzün ve kederden kurtulmaya delalettir.

RÜYADA HIÇKIRARAK AĞLAMAK



Rüyada hıçkırarak ağlamak tabiri ise gören kişinin, tersini yaşayacağı üzerine yorumlanır. Yani rüyada hıçkırarak ağlamak, rüya sahibinin mutluluğa kavuşması ve sıkıntılarından kurtulması demektir. Kişi; hayallerine kavuşacağına, faydalı işler yapacağına, gönül ilişkilerine, mevki ve makam sahibi olacağına işaret eder. Bir diğer tabirle, bu biçimde ağlamak, sıkıntıya, üzüntüye, rahatsızlığa delalet etmektedir. Hıçkırarak ağlayan birey umduğuna nail olarak, arzu ettiğine kavuşur.