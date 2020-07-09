Rüyada ağlamak ne demek? Rüyada ağladığını görmek neye işarettir?

Rüya tabirleri en merak edilen konular arasında yer alıyor. Bazen herhangi bir sebep olmaksızın bazen de bilinç altınızdaki duygu ve düşüncelerden dolayı rüya görebiliyorsunuz. En çok görülen ve merak edilenlerden biri ise ağlamak oluyor. Kimisi rüyada görülenler tersine çıkar dese de kimi se farklı anlamlara yoruyor. Peki Diyanet bu konuda ne söylüyor? Rüyada ağlamak ne demek?
RÜYADA AĞLAMAK NE DEMEKTİR?
Rüyada ağlamak bulunmaz sermayedir. Sevinç, feraha, helal mal, paraya yorumlanır. Rüyada ağladığını gören kimse Allah'ın rahmetine nail olur. Sıcak gözyaşı kedere, soğuk göz yaşı gam, kederden kurtulmak demektir. Bazı tabirciler, sessiz sakin ağlamak; ferah ve sevinçtir demişlerdir. Bu defalarca tecrübe edilmiş bir rüyadır. Arkası mutlaka hayırdır.
Ağlamak, duruma göre sevinç yada kedere işarettir. Rüyada sessizce ağlamak keder, üzüntülerin bitmesine, rüyada ağlarken gözlerden yaş akması murada ermeye, sakin sakin ağladığını gören, gamdan kurtulmaktır. Rüyada ağlamak; sevinçli bir habere, hüzün ve kederden kurtulmaya delalettir.
RÜYADA HIÇKIRARAK AĞLAMAK
Rüyada hıçkırarak ağlamak tabiri ise gören kişinin, tersini yaşayacağı üzerine yorumlanır. Yani rüyada hıçkırarak ağlamak, rüya sahibinin mutluluğa kavuşması ve sıkıntılarından kurtulması demektir. Kişi; hayallerine kavuşacağına, faydalı işler yapacağına, gönül ilişkilerine, mevki ve makam sahibi olacağına işaret eder. Bir diğer tabirle, bu biçimde ağlamak, sıkıntıya, üzüntüye, rahatsızlığa delalet etmektedir. Hıçkırarak ağlayan birey umduğuna nail olarak, arzu ettiğine kavuşur.
RÜYADA SESSİZ AĞLAMAK
Allahu Tealadan korkmaya, Allahu Teala tarafindan rahmetin inmesine , muhtaç olan kimseler için yagmur yagmasina delalet eder. İmam-ı Nablusî şöyle der: "Eğer rüyada ağlamak Allah korkusundan, Kur'an dinlemekten veya işlenen günahlara pişmanlıktan dolayı ise, Rüyayı gören kimsenin üzüntülerinin yerini sevincin almasına işaret eder.
RÜYADA BİRİNE SARILIP AĞLAMAK
Rüya içinde sarılıp ağlamanın anlamı; yardıma gereksinim duyulacak bir döneme girildiğinin haberini verir. Rüyayı gören kişinin yardımıyla zor vaziyetlerle daha basit biçimde başa çıkılacağını, işteki bozulmalar yüzünden can sıkıntısı yaşansa da görülecek iyilikler sayesinde ayakta durulmaya devam edileceğine tabir edilmektedir.
Birine sarılıp ağlayan bireylerin yaşamlarında her zaman vefakar dostları olur. Bu kişiler, merhametli bireylerle tanışırlar. İyi şans anlamına da gelen bu rüya; yolunda gitmeyen işlerin halledilmesi, maddi endişeler ile geçen günlerin geride bırakılması ve bireyi bunaltan ne kadar şey var ise hepsinin eskide kalacağının habercisidir. Bereketli bir yılın geçeceğinin ve tarım ile uğraşanların hasat açısından hiçbir problem yaşamayacaklarının yorumlandığı gibi, her çeşit sorunların, anlaşmazlığın geride kalmasına, istenilen gücün sağlanmasına yorulur.