Rüyada düşman görmek ne anlama gelir?

Rüyada düşman görmek

Birinin kendine düşman olduğunu görmesi olunla kurulacak dostluğa, Düşmanın insanı bir şeyden korkutması hayra ulaşmaya, düşmanın iyilik yapması onun hilesine, Düşmanını rehin almak birtakım günahları işlemeye, Bir yere düşman girmesi şiddetli yağmura, DDüşmandan kaçmak huy ve ahlakta görülecek değişmeye, Düşman kişinin nefsine, Düşmanı kuşatmak işteki sebata, düşmanları gözetmeye yahut onlara galip gelmeye; Birine düşmanlığını izhar etmek onunla dostluğa, Düşmanlık, gizlenen şeylerin açığa çıkmasına, Allah(c.c.) ın düşmanlarına düşman olduğunu görmek salih amele ve müslüman olma şuuruna, O nun dostlarına ve müslümanlara düşman olduğunu görmek kitap ve sünnete yüz çevirmeye, Düşmanlık bir şeyi tam olarak bilmemeye delalet eder.

Rüyada bir düşmanınızı görmek, iş konusundaki bütün güçlüklerin üstesinden gelerek başarıya ulaşacağınıza yorulur.

Rüyada düsmanlik, dostluga ve sevgiye yorumlanir. Ebu Sait El Vaiz e göre: birisiyle kendi arasinda düs manlik oldugunu görmek, aralarinda dostluk ve sevgi dogacagina isarettir. Bazi yorumculara göre; birisi ilearalarinda düsmanlik oldugunu ve buna sabir ederek kendi nefsini idare ve savundugunu görmek, o kimse ile sadik dost olmaya delalet eder. Aralarinda düsmanlik olan iki kimsenin rüyada baristiklarini görmek, birbirlerine siddetle düsman olacaklarina delildir. Bir baska rivayete görede: Rüyada kendisinin baska birisi hakkinda düsmanlik yaptigini görse, düsmanlik yaptigi sahsi severek onunla arkadas olur. Rüyada Allah (C.C.) in düsmanlarina düsmanlik yapmak, imana, onlara muhabbet etmek ve dost olmak da, Allah (C.C.) in kitabina ve Resülullah in (S.A.V.) sUnneü ne muhalefet edip yüz çevirmektir. Rüyada bir insana karsi düsmanligini açiga vurdugunu gören kimse, o insa na dostluk eder. Düsmanlik gizli seyleri açiklamaya da isarettir. Rüyada düsmanlar arasinda meydana gelen düsmanlik, sulhtur. Barisik olan kimseler arasinda meydana gelen düsmanlik, kötülük, siddet ve kargasadir. Bazen de rüyadaki düsmanlik, isi iptal etmeye isarettir. Bir kimse kendisini büyük bir kimse ile düsmanlikta bulunuyor görse, sevince isaret eder.

Düşmanınızı yendiğinizi gördüyseniz, işte zorlukların üstesinden gelip zengin olacağınızı, yenilirseniz, sorun ve şanssızlıklara maruz kalacağınızı gösterir. Bazıları olduğu gibi çıkar. Uyarıdır.

Rüyanizda öteden beri size düsman oldugunu bildiginiz bir kimse ile karsilasip onunla dost olmak ve el sikis mak, tasarladiginiz bir iste kimseye sir vermeden hareket etme niz gerektigine ve sirlarinizi kimseye açmamaniz icap ettigine ve her hususta temkinli davranmaniza yorumlanir. Bir baska rivayete görede: Rüyada düsman görmek, kadrinin yüksek oldugunu, Allah (C.C.) tara findan teyid edilmesine ve düsmanlarim yenecegine isarettir. Bir kimse rüyada birisinin kendisine düsmanlik yaptigini görse, o kimse ile dost olur. Bir kimseyi rüyada düsmani, kötü bir seyle korkutsa, o kimseye düsmanin dan bir kötülük gelir. Düsmanina ögüt verdigini gören kimseye, düsmani hainlik eder. Bir kimse rüyada düsmaninin bir yere girdigini görse, o yere Selgelir. Rüyada düsmanim esir ettigini gören kimseye, siddetli bir keder isabet eder.