T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/119 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Gölemirler köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 129

PARSEL NO : 19

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 398,81 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HAYRETTİN MESUT ERGÜN-34528836582 -

2- KAMİL SEMEOĞLU-28682031662

3- LEVENT ERGÜN-34519836874

4- NECMİYE SEMEOĞLU-28694031216

5- NURCAN KARAGÖZ-26261112450

6- NURİ SEMEOĞLU-28679031736

7- RAZİYE ÇELEBİ-43525537194

8- SEHER SULAMACI-26513097306

9- ZERRİN ERGÜN-34522836700

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/119 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02037542

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