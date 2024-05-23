T.C. KULU ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLANEN TEBLİGAT

Esas No : 2023/255 Karar No : 2024/153

Karar Tarihi : 13/03/2024

Suç :Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla basit yaralama

Sanık Kimliği: Yücel Tanık, Ramazan ve Gülten oğlu, 08/10/1986 Aksaray doğumlu, Aksaray,Taşpazar mah. nüfusunda kayıtlı.

Karar özeti : Sanık Yücel Tanık'ın mağdur Esra Zengin 'e yönelik geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan netice olarak 10 Ay hapis cezasına, silahla basit yaralama yaralama suçundan netice olarak 3.000TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, adli para cezasının 15 eşit taksitle ödenmesine şeklinde karar verildiği,

Sanık Yücel Tanık'ın tebligata yarar adresi bilinmediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat kanunun 28,20 maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazetede ilanen tebliği, aynı kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Mahkememizin kararına karşıistinafyasa yolu açık olmak üzereilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02036936

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