ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN (Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/04/2004 tarihli ve 311-15 sayılı Kararı ile Aksa Sivas Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi adına, Sivas, Şarkışla, Suşehri, Cemel, Divriği, Gemerek, Gürün, Kangal, Zara, Gürçayır, Yıldızeli, Akıncılar, Altınyayla, Ulaş, İmranlı, Hafik ve Koyulhisar şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere 06/04/2034 tarihine kadar 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca DAG/311-15/049 numaralı dağıtım lisansı verilmiştir

Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında yer alan dağıtım tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmaz hakkında , 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12/a maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4 üncü ve 7 nci maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 21.03.2024 tarihli ve 12530 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA" adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.

Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

SİVAS İLİ, MERKEZ İLÇESİ DOĞANCA KÖYÜNDE YAPILACAK OLAN BORU HATTI NEDENİYLE TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ SIRA NO MAHALLE ADA NO PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALIN CİNSİ TAŞINMAZ MALIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILACAK İRTİFAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI 1 DOĞANCA 124 7 EMİNE ÖZKUR HACI OSMAN 2/8 TARLA 3.205,70 120.28

Basın No: ILN02036186

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