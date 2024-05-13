T.C.

NİĞDE 1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/807 Esas

İLAN

Davacı , AHMET AZAK ileDavalı , ÇİĞDEM AZAK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) davası nedeniyle; 16/09/2024 günü saat11:10 'da ÖN İNCELEME DURUŞMASI YAPILACAĞINDAN, "Belirtilen gün-saatte duruşmaya katılmamanız halinde davanın 150/1 uyarınca işlemden kaldırılacağı,karşı taraf takip ettiği takdirde yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,sulh için gerekli hazırlığın yapılması,tebliğden itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde dilekçelerde gösterilen ve henüz sunulmayan belgeleri sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur ." hususunun, ve HMK 147. MADDESİ UYARINCA belirlenen tahkikat duruşması gün ve saatinde geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK madde 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği hususu ihtar olunur '' hususunun aşağıda isim ve kimlik bilgileri yazılı bulunan davalı AHMET AZAK 'ın, İŞ BU İLANIN YAYINLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞIhususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ :AHMET AZAK - 30089258702 TC Kimlik numaralı ,NİĞDE ili, MERKEZ ilçesi, BAĞLAMA mah/köy, 31 Cilt, 15 Aile sıra no, 79 sırada nüfusa kayıtlı, ÖMER ve FATMA oğlu/kızı, 02/10/1978 dogumlu, .

Basın No: ILN02030123

#ilan.gov.tr