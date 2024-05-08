T.C.

ELEŞKİRT

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/432 Esas 01/03/2024 Konu : Kamulaştırma ilanıKAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : AĞRI İLİ, ELEŞKİRT İLÇESİ

MAHALLE/KÖY : YAYLADÜZÜ KÖYÜ

ADA NO : 114

PARSEL NO : 2

VASFI : TARLA

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 5.806,69 m²

MALİKİN ADI SOYADI : EFENDİ KARİMAN

KAMULAŞTIRMA YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş

Kamulaştırmayı yapan idare maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizde 2022/432 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02027437

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