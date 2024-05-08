İ L A N

T.C. ADANA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1104 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUHARREM ŞAHİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içindeadı geçenin sağ ya da ölü olduğunu bilenlerin (M.K'nun 33 Maddesine göre) Mahkememizin 2024/1104 Esas sayılı dosyasına başvurarak mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 22585007144

ADI SOYADI : MUHARREM ŞAHİN

BABA ADI : EYYUP

ANA ADI : HATAİ

DOĞUM TARİHİ : 17/01/1960

DOĞUM YERİ : ADANA

İKAMETGAH ADRESİ : ----

Basın No: ILN02028092

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