İ L A N
T.C. ADANA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1104 Esas
Konu : Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUHARREM ŞAHİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içindeadı geçenin sağ ya da ölü olduğunu bilenlerin (M.K'nun 33 Maddesine göre) Mahkememizin 2024/1104 Esas sayılı dosyasına başvurarak mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 22585007144
ADI SOYADI : MUHARREM ŞAHİN
BABA ADI : EYYUP
ANA ADI : HATAİ
DOĞUM TARİHİ : 17/01/1960
DOĞUM YERİ : ADANA
İKAMETGAH ADRESİ : ----
Basın No: ILN02028092
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