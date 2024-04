T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/259 Esas

T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğünce Çorum-Merzifon Ayr.-Mecitözü-Amasya Devlet Yolu inşası ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün 16.01.2017 tarih ve 2017/12 sayılı yazısı ile Kamu yararı kararı gereğince aşağıda ili ilçesi köyü parsel numarası vasfı, metrekaresi, kamulaştırılan metrekaresi, malikleri ve dosya esas numaraları belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemleri başlamıştır. Taşınmaz malikleri ile davacı Karayolları Genel Müdürlüğü arasında bedel üzerinde anlaşma sağlanamadığından Karayolları Genel Müdürlüğü'nce mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Aşağıda dosya numaraları verilmiş davaların sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri (davalıları) adına T.C. Vakıfbank Amasya Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda dava dosya numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerine ilişkin iddia ve itirazları olan ilgililerin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, otuz gün içinde de kamulaştırma işlemine karşı Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine İdari Yargıda iptal veya maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açarak dava ve yürütmenin durdurulması kararının belgeleri ile belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece belirlenecek bedelin üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya, taşınmaza ve değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı kanunun 10. maddesi (4650 sayılı kanunun 2.md ile değişik) gereğince ilgililere ilan olunur.

SIRADOSYA ADA/ PARSEL AMASYA TAPU

NO NO NO MAH/KÖY MALİKLERİ KAMULAŞTIRILAN M²VASFI

1- 2023/259 139/3 Doğantepe Bilge Çıtır ve Diğer. 1.946,02m² Yol

2-2023-260 189/19 Doğantepe Zekai Demiray 127,54 m² Yol

3-2023/261 256/10Doğantepe Barış Kalaycıoğlu 348,05 m² Yol

4-2023/262 202/9Doğantepe Ahmet Can Kalaycıoğlu 467,51 m² Yol

5-2023/263 202/5Doğantepe Muhittin Göl 258,41 m² Yol

6-2023/264 190/21 Doğantepe Mehmet oğlu İsmail 117,72 m² Yol

7-2023/265 205/10 Doğantepe Ayşe Tokul ve Diğer 1.809,90 m² Yol

8-2023/266 208/7Doğantepe Veli Özer ve Diğer 701,38 m² Yol

9-2023/267 140/71 Doğantepe Erce Çiftçiliği 345,68 m² Yol

10-2023/268 225/3 BağlıcaNadire Kalkan 950,76 m² Yol

11-2023/269 160/12 Kayabaşı Fadime Yılmaz vd. 120,28 m² Yol

12-2023/270 259/22 Doğantepe Ferhat Işık vd. 1.186,09 m² Yol

13-2023/271 126/150-3/20 Bağlıca Mustafa Zengin vd. 824,29m²-1.835,40 m² Yol

14-2023/272 256/16 Doğantepe Fatma Tiryaki 513,99 m² Yol

15-2023/273 256/12 Doğantepe Naime Öztürk vd. 343,66 m² Yol

16-2023/274 189/31 Doğantepe Cemile Küçükdemir vd. 584,33 m² Yol

17-2023/275 190/23 Doğantepe Metin Eldemir vd. 2.368,30 m² Yol

18-2023/276 190/25 Doğantepe Hamit Demir vd. 965,18 m² Yol

19-2023/277 190/27 Doğantepe Adil Işık vd. 1.278,07 m² Yol

20-2023/278 193/8 Doğantepe Emine Gül vd. 526,4 m² Yol

21-2023/279 199/10 Doğantepe Saniye Gül vd. 935,32 m² Yol

22-2023/280 199/12 Doğantepe Doğan Gül vd. 642,27 m² Yol

23-2023/281 205/12 Doğantepe İsmail Gül vd. 948,78 m² Yol

24-2023/282 140/66 Doğantepe Elvan Umut Küp vd. 6.941,97 m² Yol

25-2023/283 206/7 Doğantepe Ahmet Osman çocuğu vd. 269,17 m² Yol

26-2023/284 140/73 Doğantepe Abdullah Veli çocuğu vd. 126,88 m² Yol

27-2023/285 140/75 Doğantepe İbrahim Gül vd. 66,47 m² Yol

28-2023/286 140/77 Doğantepe Mustafa Gül vd. 183,51 m² Yol

29-2023/287 117/38-48 Doğantepe Yasin Ilıcak 355,80 m²- 1926,31 m² Yol

30-2023/288 117/40 Bağlıca Mediha Şengül 459,2 m² Yol

31-2023/289 117/42 Bağlıca Hatice Yiğitoğlu vd. 533,56 m² Yol

32-2023/290 117/44 Bağlıca Ömer Karabıyık vd. 278,41 m² Yol

33-2023/291 117/46 Bağlıca Sermet Üçay vd. 374,58 m² Yol

34-2023/292 117/50 Bağlıca Emine Sözcü 651,66 m² Yol

35-2023/293 117/60 Bağlıca Mehmet Ayıkoğlu 157/94 m² Yol

36-2023/294 225/36 Bağlıca Sadık 2.364,53 m² Yol

37-2023/295 225/7-11-13 Bağlıca Fimar Mermer Maden 886,91-194,26-1.788,63 m² Yol

38-2023/296 225/53 Bağlıca Cengiz Hekimoğlu 230,73 Yol

39-2023/297 223/15 Bağlıca Fimar Petrol 1.090,22 m² Yol

40-2023/298 225/58 Bağlıca Ali Köse vd. 1.094,91 m² Yol

41-2023/299 223/9 Bağlıca Gür Un 1.333,29 m² Yol

42-2023/300 164/7 Kayabaşı Atıf Toklu 188,83 m² Yol

43-2023/301 160/16 Kayabaşı Malama Tarımsal Girişim 45,56 m² Yol

44-2023/302 158/16 Kayabaşı Huriye Çakmak 1.434,48 m² Yol

45-2023/303 164/28 Kapıkaya Hasan Hırslı vd. 98,57 m² Yol

46-2023/304 164/27 Kapıkaya Mesut Gül vd. 1.080,95 m² Yol

47-2023/305 162/7-8-9 Kapıkaya Mustafa Satılmış 3.799,72-105,35 3.347,90 m² Yol

48-2023/306 162/3 Kapıkaya Mediha Aykut 1.427,00 m² Yol

49-2023/307 164/36 Kapıkaya İsmail Yeşiltaş vd. 4.859,28 m² Yol

50-2023/308 164/34 Kapıkaya Yüksel Çelik 542,74 m² Yol

51-2023/309 164/30-32 Kapıkaya Emine Yivli vd. 361,79-650,85 m² Yol

52-2023/310 162/6 Kapıkaya Mehtap Gül vd. 627,05 m² Yol

53-2023/311 166/9 Kapıkaya Gür Un vd. 583,94 m² Yol

54-2023/312 166/32 Kapıkaya Hüseyin Köle 1.616,29 m² Yol

55-2023/313 166/30 Kapıkaya Abdulkani Hatipoğlu 2.565,30 m² Yol

56-2023/314 166/35-72 Kapıkaya Ahmet Yeşiltaş V.d 5.298,52-2.747,77 m² Yol

57-2023/315 166//76 Kapıkaya Emek İnşaat Taah. 1.496,17 m² Yol

58-2023/316 166/33 Kapıkaya Muammer Kaya 1.232,55 m² Yol

59-2023/317 166/74 Kapıkaya Fatih Top 9,07 m² Yol

60-2023/318 140/8 Çavuş Ali Yıldız 12.293,28 m² Yol

61-2023/319 139/28-58 Çavuş hamide Şengül V.d 1963,11-2.554,98 m² Yol

62-2023/320 139/61 Çavuş Ömer Şengül V.d 931,91 m² Yol

63-2023/321 139/62 Çavuş Ali Taştan V.d 1.642,63 m² Yol

64-2023/322 139/65 Çavuş Mehmet Kaya 4.226,53 m² Yol

65-2023/323 138/27-70 Çavuş Mehmet Eser 1.714,53-1.904,12 m² Yol

139/73 Çavuş 1.110,15m² Yol

66-2023/324 138/29-32 Çavuş Cesur Kabak V.d 27,37 m²-1.996,63 m² Yol 67-2023/325 138/35-36 Çavuş Mehmet Yıldız 7.019,20 m² Yol

68-2023/326 138/38 Çavuş Ömer Şentürk V.d 883,00 m² Yol

69-2023/327 131/96-97 Çavuş Ömer Bütüner V.d 9.362,53 m² Yol

70-2023/328 131/103-104 Çavuş Bekir Şahinkaya V.d 5.402,69-2.527,33 m² Yol

71-2023/329 131/108 Çavuş Şerife Kurt V.d 481,23 m² Yol

72-2023/330 131/110 Çavuş Ali Gül V.d 181,76 m² Yol

73-2023/331 126/89 Çavuş Bekir Öztürk vd. 190,25 Yol

74-2023/332 126/68 Çavuş Arife Yiğit vd. 4.096,28 m² Yol

75-2023/333 126/69 Çavuş Arife Yiğit vd. 2.516,20 m² Yol

76-2023/334 126/27 Çavuş Arife Yiğit vd. 1.378,21 m² Yol

77-2023/335 126/73 Çavuş Ali Kaya vd. 5.895,47 m² Yol

78-2023/336 140/3 Kayabaşı Tamer Türk 231,34 m² Yol

79-2023/337 110/19 Kayabaşı Huriye Kalaycı vd. 495,95 m² Yol

80-2023/338 110/13 Kayabaşı Ekpaş Gıda vd. 193,29 m² Yol

81-2023/339 110/21 Kayabaşı Ekpaş Gıda 1.251,77 m² Yol

82-2023/340 107/3 Kayabaşı Nadire Akkaya vd. 11.654,01 m² Yol

83-2023/341 126/78 Çavuş Ali Kaya vd. 2.854,60 m² Yol

84-2023/342 126/82 Çavuş Ali Kaya Vd 1.155,45 m² Yol

85-2023/343 123/61 Yıldız Gür Un 836,25 m² Yol

86-2023/344 116/122 Çavuş Hüseyin Şengül V.d 3.507,74 m² Yol

87-2023/345 116/19 Çavuş Cevat İnan V.d 1.378,30 m² Yol

88-2023/346 116/108 Çavuş Mustafa Turan Vd. 907,87 m² Yol

89-2023/347 116/99 Çavuş Halil Bülbül 4.511,69 m² Yol

90-2023/348 126/85 Çavuş Ali Kaya Vd 867,92 m² Yol

91-2023/349 150/10 Karasenir Bekir Yılmaz Vd 389,49 m² Yol

92-2023/350 158/55 Kapıkaya Sevim Kaya Vd 317,12 m² Yol

93-2023/351 160/3 Kapıkaya Arif demirci Vd 2.167,30 m² Yol

94-2023/352 160/7 Kapıkaya Selmin İlkyazlı 58,94m² Yol

95-2023/353 158/63 Kapıkaya Serdar Tiryaki Vd. 819,72 m² Yol

96-2023/354 167/27-29 Kapıkaya Selmin İlkyazlı 1.284,03-3.362,76 m² Yol

97-2023/355 158/61-65-67 Kapıkaya Serdar Tiryaki Vd 297,7-1346,36-1277,59m² Yol

98-2023/356 158/11-69 Kapıkaya Yaşar Usta 90,94-165,85 m² Yol

160/73-71-31 Kapıkaya Yaşar Usta 101,64 -105,54 -1.214,08 m² Yol

99-2023/357 151/55 Karasenir Fikriye Maden 28,94 m² Yol

100-2023/358151/50-53 Karasenir Fatma Gedik Vd. 104,66-113,53 m² Yol

101-2023/359151/47 Karasenir Adil Mirasçıları 151,29 m² Yol

102-2023/360151/41 Karasenir Betül Nural Vd 96,09 m² Yol

103-2023/361151/31-39 Karasenir Ahmet MarazoğluVd 175,64-104,97 m² Yol

104-2023/362151/29 Karasenir Betül Nural Vd 131,94m² Yol

105-2023/363120/45 Kayabaşı Atıf Toklu Vd 302,17m² Yol

106-2023/364139/73-75 Kayabaşı Ayhan Eşgin Vd 554,44-317,02m² Yol

107-2023/365161/1 Kapıkaya Tahsin Hırslı Vd 134,54m² Yol

108-2023/366135/45 Kayabaşı Mustafa Çocuğu Ali 3.428,65m² Yol

109-2023/367102/79 Aydoğdu Muttalip Karaköse 873,01 m² Yol

110-2023/368101/10 Aydoğdu Ali Bodur Mirasçıları 166,03 m² Yol

111-2023/369101/8 Aydoğdu Ömer Dizkırıcı Miras. 225,82 m² Yol

112-2023/370 101/7 Aydoğdu Elif Pektaş Vd 175,22m² Yol

113-2023/371 102/75 Aydoğdu Ali Çavuş Vd 373.09m² Yol

114-2023/372 101/81 Aydoğdu Ali Çavuş Miras. 29,64m² Yol

115-2023/373 121/80-82 Yıldız Amasya Un 137,13-266,43m² Yol

116-2023/374 120/55 Yıldız Ahmet Şener Yiğitoğlu 527,87m² Yol

117-2023/375 120/53 Yıldız Tozlu Gıda 227,69m² Yol

118-2023/376 123/23 Yıldız Ayşen Özeren Vd 151/62 m² Yol

119-2023/377 123/24-105 Yıldız Mustafa Sermet Ilıcak 134,28-1.039,76 m² Yol

120-2023/378 123/31-93 Yıldız Mehmet Ali Bodur 334,12-729,66 m² Yol

121-2023/379 123/88 Yıldız Tamer Bütüner 60,98m² Yol

122-2023/380 123/32-35 Yıldız Aytekin Milletli 206,54-208,89m²

123/85-89 Yıldız Aytekin Milletli 203,18-321,89 m² Yol

123-2023/381123/43 Yıldız Mustafa Yılmaz Miras. 207,56 m² Yol

124-2023/382123/74 Yıldız Medet Baş 194,78 m² Yol

125-2023/383 123/60-70 Yıldız Murat Gür 233,66-245,87m²

123/72-84 Yıldız Murat Gür 154,70-83,54 m² Yol

126-2023/384 116/91 Çavuş Servet Şahinkaya 1.413,37 m² Yol

127-2023/385 123/63-65-67 Yıldız Yılmaz Kara Vd 501,47-368,34-568,94 m² Yol 128-2023/386 123/22 Yıldız Kamil Özeren Miras 41,04 m² Yol

129-2023/387 120/3 Yıldız Salih Dağdelen vd. 1.060,38 m² Yol

130-2023/388 120/1 Yıldız Ahmet Öztürk vd. 913,75 m² Yol

131-2023/389 126/87 Çavuş Ali Kaya mirasçıları 279,99 m² Yol

132-2023/390 101/73 Şarklı Sevgi Çam vd. 1.895,47 m² Yol

133-2023/391 119/17 Şarklı Cemal Kılıç 720,42 m² Yol

134-2023/392113/65 Şarklı Satı Kılıç vd. 721,59 m² Yol

119/29 Şarklı Satı Kılıç vd. 854,60 m² Yol

135-2023/393 119/40 Şarklı Elif Sorhan vd. 1.250,71 m² Yol

136-2023/394 139/32 Şarklı Ali Öksüz vd. 3.076,22 m² Yol

137-2023/395 123/26 Şarklı Ali Öksüz vd. 6.022,40 m² Yol

138-2023/396 138/12 Şarklı Zeynep Taş 623,64 m² Yol

123/36 567,86 m² Yol

127/5 1.078,20 m² Yol

139-2023/397 132/9 Şarklı Elif Kirlibal vd. 1.190,88 m² Yol

140-2023/398 125/4 Şarklı İsmail Öksüz 2.051,37 m² Yol

141-2023/399 125/11 Şarklı Hasan Eren Gübel vd. 1.189,20 m² Yol

142-2023/400 125/19 Şarklı Hasan Sorhan 358,29 m² Yol

143-2023/401 127/1 Şarklı Elif Taş vd. 982,28 m² Yol

144-2023/402 264/13 Göynücek/Mer Erhan Yumak 1497,80 m² Yol

145-2023/403 264/43 Göynücek/Mer Orhan Gedik 651,28 m² Yol

71-72-76 1.810,61-1.137,50-1.504,55 m²

146-2023/404264/77-79 Göynücek/Mer Nefise Bulut 1.035,58-1.224,37 m² Yol

147-2023/405 264/127 Göynücek/Mer Nebiye Karademir vd. 1.617,38m² Yol

148-2023/406 264/128 Göynücek/Mer Fatma Gücük vd. 2.39,89 m² Yol

149-2023/407 269/12 Göynücek/Mer Cansu Cevher vd. 670,98 m² Yol

150-2023/408 269/13 Göynücek/Mer Mustafa Demirtaş 114,64 m² Yol

151-2023/409 269/63 Göynücek/Mer Kadir Karayurt 162,24 m² Yol

152-2023/410 111/76 Göynücek/Mer Melike Mıntış 121,33 m²

169/115 Göynücek/Mer 359,86 m² Yol

153-2023/411 270/1 Göynücek/Mer Acile Oğuz vd. 600,43 m² Yol

154-2023/412 271/276 Göynücek/Mer Hasan Çağlar 195,4 m² Yol

155-2023/413 313/58-109 Göynücek/Mer Orhan Gedik vd. 1.711,28-1.910,40 m² Yol 156-2023/414 313/110 Göynücek/Mer Filiz Tüzersoy 664,14 m² Yol

157-2023/415 313/144 Göynücek/Mer Ahmet Aca 48,65 m² Yol

158-2023/416 111/114 Göynücek/Mer Cansu Cevher vd. 2.327,41 m² Yol

159-2023/417 317/49 Göynücek/Mer Ali Çörtük vd. 402,97 m² Yol

160-2023/418 125/26 Göynücek/Mer Sezer Öksüz vd. 57,36 m² Yol

161-2023/419 136/33 Gözlek Mehmet Koç vd. 241,44 m² Yol

162-2023/420 136/35 Gözlek Züleyha Koç 110,91 m² Yol

163-2023/421 136/41 Gözlek Semiha Yılmaz vd. 66,03 m² Yol

164-2023/422 136/55 Gözlek Mebrure Gül 183,66 m² Yol

165-2023/423 147/34 Gözlek Muharrem Kaya 204,18 m² Yol

166-2023/424 147/38 Gözlek Fatma Dağdelen 250,73 m² Yol

167-2023/425 147/40 Gözlek Yaşar Bütüner vd. 273,07m² Yol

168-2023/426 147/42 Gözlek Şükrü Yılmaz vd. 120,09 m² Yol

169-2023/427 147/44 Gözlek Mehmet Bodur 374,59 m² Yol

170-2023/428 147/46 Gözlek İsmail Öztürk vd. 4.179,93 m² Yol

171-2023/429 147/48 Gözlek Hamit Karataş 1.185,46 m² Yol

172-2023/430 147/50 Gözlek Bahadıroğlu Tarım 1.274,26 m² Yol

173-2023/431 147/52 Gözlek Ömer Öztürk 2.139,93 m² Yol

174-2023/432 111/48 Gözlek Fikri Özdemir 245.61 m² Yol

175-2023/433 110/14-16 Gözlek Mehmet Fatih Özlü 125,53 m² Yol

176-2023/434 102/6 Gözlek Orhan Kılıç 1.448,36 m² Yol

177-2023/435 101/8 Gözlek Orhan Kılıç 561,90 m² Yol

178-2023/436 101/10 Gözlek Ali Çitir vd. 1.046,47 m² Yol

179-2023/437 102/29 Kutu Mehmet Öztürk 201,71 m² Yol

180-2023/438 102/37 Kutu İbrahim Kurt 75,93 m² Yol

181-2023/439 102/39 Kutu Ruhan Kılıçarslan 71,72 m² Yol

182-2023/440 102/41 Kutu İmran Canikli 67,6 m² Yol

183-2023/441 102/47-57 Kutu Adil Parlak 60,71-426,93 Yol

184-2023/442 102/49 Kutu Nebahat Yaşar vd. 861,58 m² Yol

185-2023/443 102/51 Kutu Bilal Parlak 332,41 m² Yol

186-2023/444 102/53 Kutu Kasım Eren vd. 686,02 m² Yol

187-2023-445 102/59 Kutu Cemil Çelik vd. 223/07 Yol

188-2023-446 102/63 Kutu Adil Parlak vd. 612,84 m² Yol

189-2023-447 102/65 Kutu Selim Işık vd. 560,59 m² Yol

190-2023/448 102/71 Kutu Hakverdi Nebi Eren 2.521,02 m² Yol

191-2023/449 252/21 Oluz Hasan Apaydın vd. 617,24 m² Yol

192-2023/450 252/27 Oluz Celal Deniz vd. 322,72 m² Yol

193-2023/451 252/32 Oluz Fatma Bayar vd. 141,05 m² Yol

194-2023/452 252/34 Oluz Ahmet Sezer 202,04 m² Yol

195-2023/453 252/36 Oluz Fatma Baş 114/99 m² Yol

196-2023/454 252/38 Oluz Alaattin Bütüner 465,39 m² Yol

197-2023/455 252/40 Oluz Tufan Terkan 288,81 m² Yol

198-2023/456 252/42 Oluz Aydın Terkan 141,91 m² Yol

199-2023/457 252/44 Oluz Tufan Terkan vd. 95,91 m² Yol

200-2023/458 252/46 Oluz Koray Bütüner vd. 236,71 m² Yol

201-2023/459 174/44 Oluz Faber Agro Tarım 854,14m² Yol

202-2023/460 101/18 Bekdemir Adil Çıtak 612,34 m² Yol

203-2023/461 101/20 Bekdemir Necmiye Çelik vd. 441,43 m² Yol

204-2023/462 102/15 Bekdemir Levent Ermiş vd. 580,4 m² Yol

109/66 135,70 m²

Kamulaştırmayı Yapan İdare : KarayollarıGenel Müdürlüğü

Açılacak davada Husumetinin Yöneltileceği İdare : Karayolları Genel Müdürlüğü

Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C Vakıflar Bankası Amasya Şubesi

