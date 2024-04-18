T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/259 Esas
T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğünce Çorum-Merzifon Ayr.-Mecitözü-Amasya Devlet Yolu inşası ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün 16.01.2017 tarih ve 2017/12 sayılı yazısı ile Kamu yararı kararı gereğince aşağıda ili ilçesi köyü parsel numarası vasfı, metrekaresi, kamulaştırılan metrekaresi, malikleri ve dosya esas numaraları belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemleri başlamıştır. Taşınmaz malikleri ile davacı Karayolları Genel Müdürlüğü arasında bedel üzerinde anlaşma sağlanamadığından Karayolları Genel Müdürlüğü'nce mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Aşağıda dosya numaraları verilmiş davaların sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri (davalıları) adına T.C. Vakıfbank Amasya Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda dava dosya numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerine ilişkin iddia ve itirazları olan ilgililerin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, otuz gün içinde de kamulaştırma işlemine karşı Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine İdari Yargıda iptal veya maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açarak dava ve yürütmenin durdurulması kararının belgeleri ile belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece belirlenecek bedelin üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya, taşınmaza ve değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı kanunun 10. maddesi (4650 sayılı kanunun 2.md ile değişik) gereğince ilgililere ilan olunur.
SIRADOSYA ADA/ PARSEL AMASYA TAPU
NO NO NO MAH/KÖY MALİKLERİ KAMULAŞTIRILAN M²VASFI
1- 2023/259 139/3 Doğantepe Bilge Çıtır ve Diğer. 1.946,02m² Yol
2-2023-260 189/19 Doğantepe Zekai Demiray 127,54 m² Yol
3-2023/261 256/10Doğantepe Barış Kalaycıoğlu 348,05 m² Yol
4-2023/262 202/9Doğantepe Ahmet Can Kalaycıoğlu 467,51 m² Yol
5-2023/263 202/5Doğantepe Muhittin Göl 258,41 m² Yol
6-2023/264 190/21 Doğantepe Mehmet oğlu İsmail 117,72 m² Yol
7-2023/265 205/10 Doğantepe Ayşe Tokul ve Diğer 1.809,90 m² Yol
8-2023/266 208/7Doğantepe Veli Özer ve Diğer 701,38 m² Yol
9-2023/267 140/71 Doğantepe Erce Çiftçiliği 345,68 m² Yol
10-2023/268 225/3 BağlıcaNadire Kalkan 950,76 m² Yol
11-2023/269 160/12 Kayabaşı Fadime Yılmaz vd. 120,28 m² Yol
12-2023/270 259/22 Doğantepe Ferhat Işık vd. 1.186,09 m² Yol
13-2023/271 126/150-3/20 Bağlıca Mustafa Zengin vd. 824,29m²-1.835,40 m² Yol
14-2023/272 256/16 Doğantepe Fatma Tiryaki 513,99 m² Yol
15-2023/273 256/12 Doğantepe Naime Öztürk vd. 343,66 m² Yol
16-2023/274 189/31 Doğantepe Cemile Küçükdemir vd. 584,33 m² Yol
17-2023/275 190/23 Doğantepe Metin Eldemir vd. 2.368,30 m² Yol
18-2023/276 190/25 Doğantepe Hamit Demir vd. 965,18 m² Yol
19-2023/277 190/27 Doğantepe Adil Işık vd. 1.278,07 m² Yol
20-2023/278 193/8 Doğantepe Emine Gül vd. 526,4 m² Yol
21-2023/279 199/10 Doğantepe Saniye Gül vd. 935,32 m² Yol
22-2023/280 199/12 Doğantepe Doğan Gül vd. 642,27 m² Yol
23-2023/281 205/12 Doğantepe İsmail Gül vd. 948,78 m² Yol
24-2023/282 140/66 Doğantepe Elvan Umut Küp vd. 6.941,97 m² Yol
25-2023/283 206/7 Doğantepe Ahmet Osman çocuğu vd. 269,17 m² Yol
26-2023/284 140/73 Doğantepe Abdullah Veli çocuğu vd. 126,88 m² Yol
27-2023/285 140/75 Doğantepe İbrahim Gül vd. 66,47 m² Yol
28-2023/286 140/77 Doğantepe Mustafa Gül vd. 183,51 m² Yol
29-2023/287 117/38-48 Doğantepe Yasin Ilıcak 355,80 m²- 1926,31 m² Yol
30-2023/288 117/40 Bağlıca Mediha Şengül 459,2 m² Yol
31-2023/289 117/42 Bağlıca Hatice Yiğitoğlu vd. 533,56 m² Yol
32-2023/290 117/44 Bağlıca Ömer Karabıyık vd. 278,41 m² Yol
33-2023/291 117/46 Bağlıca Sermet Üçay vd. 374,58 m² Yol
34-2023/292 117/50 Bağlıca Emine Sözcü 651,66 m² Yol
35-2023/293 117/60 Bağlıca Mehmet Ayıkoğlu 157/94 m² Yol
36-2023/294 225/36 Bağlıca Sadık 2.364,53 m² Yol
37-2023/295 225/7-11-13 Bağlıca Fimar Mermer Maden 886,91-194,26-1.788,63 m² Yol
38-2023/296 225/53 Bağlıca Cengiz Hekimoğlu 230,73 Yol
39-2023/297 223/15 Bağlıca Fimar Petrol 1.090,22 m² Yol
40-2023/298 225/58 Bağlıca Ali Köse vd. 1.094,91 m² Yol
41-2023/299 223/9 Bağlıca Gür Un 1.333,29 m² Yol
42-2023/300 164/7 Kayabaşı Atıf Toklu 188,83 m² Yol
43-2023/301 160/16 Kayabaşı Malama Tarımsal Girişim 45,56 m² Yol
44-2023/302 158/16 Kayabaşı Huriye Çakmak 1.434,48 m² Yol
45-2023/303 164/28 Kapıkaya Hasan Hırslı vd. 98,57 m² Yol
46-2023/304 164/27 Kapıkaya Mesut Gül vd. 1.080,95 m² Yol
47-2023/305 162/7-8-9 Kapıkaya Mustafa Satılmış 3.799,72-105,35 3.347,90 m² Yol
48-2023/306 162/3 Kapıkaya Mediha Aykut 1.427,00 m² Yol
49-2023/307 164/36 Kapıkaya İsmail Yeşiltaş vd. 4.859,28 m² Yol
50-2023/308 164/34 Kapıkaya Yüksel Çelik 542,74 m² Yol
51-2023/309 164/30-32 Kapıkaya Emine Yivli vd. 361,79-650,85 m² Yol
52-2023/310 162/6 Kapıkaya Mehtap Gül vd. 627,05 m² Yol
53-2023/311 166/9 Kapıkaya Gür Un vd. 583,94 m² Yol
54-2023/312 166/32 Kapıkaya Hüseyin Köle 1.616,29 m² Yol
55-2023/313 166/30 Kapıkaya Abdulkani Hatipoğlu 2.565,30 m² Yol
56-2023/314 166/35-72 Kapıkaya Ahmet Yeşiltaş V.d 5.298,52-2.747,77 m² Yol
57-2023/315 166//76 Kapıkaya Emek İnşaat Taah. 1.496,17 m² Yol
58-2023/316 166/33 Kapıkaya Muammer Kaya 1.232,55 m² Yol
59-2023/317 166/74 Kapıkaya Fatih Top 9,07 m² Yol
60-2023/318 140/8 Çavuş Ali Yıldız 12.293,28 m² Yol
61-2023/319 139/28-58 Çavuş hamide Şengül V.d 1963,11-2.554,98 m² Yol
62-2023/320 139/61 Çavuş Ömer Şengül V.d 931,91 m² Yol
63-2023/321 139/62 Çavuş Ali Taştan V.d 1.642,63 m² Yol
64-2023/322 139/65 Çavuş Mehmet Kaya 4.226,53 m² Yol
65-2023/323 138/27-70 Çavuş Mehmet Eser 1.714,53-1.904,12 m² Yol
139/73 Çavuş 1.110,15m² Yol
66-2023/324 138/29-32 Çavuş Cesur Kabak V.d 27,37 m²-1.996,63 m² Yol 67-2023/325 138/35-36 Çavuş Mehmet Yıldız 7.019,20 m² Yol
68-2023/326 138/38 Çavuş Ömer Şentürk V.d 883,00 m² Yol
69-2023/327 131/96-97 Çavuş Ömer Bütüner V.d 9.362,53 m² Yol
70-2023/328 131/103-104 Çavuş Bekir Şahinkaya V.d 5.402,69-2.527,33 m² Yol
71-2023/329 131/108 Çavuş Şerife Kurt V.d 481,23 m² Yol
72-2023/330 131/110 Çavuş Ali Gül V.d 181,76 m² Yol
73-2023/331 126/89 Çavuş Bekir Öztürk vd. 190,25 Yol
74-2023/332 126/68 Çavuş Arife Yiğit vd. 4.096,28 m² Yol
75-2023/333 126/69 Çavuş Arife Yiğit vd. 2.516,20 m² Yol
76-2023/334 126/27 Çavuş Arife Yiğit vd. 1.378,21 m² Yol
77-2023/335 126/73 Çavuş Ali Kaya vd. 5.895,47 m² Yol
78-2023/336 140/3 Kayabaşı Tamer Türk 231,34 m² Yol
79-2023/337 110/19 Kayabaşı Huriye Kalaycı vd. 495,95 m² Yol
80-2023/338 110/13 Kayabaşı Ekpaş Gıda vd. 193,29 m² Yol
81-2023/339 110/21 Kayabaşı Ekpaş Gıda 1.251,77 m² Yol
82-2023/340 107/3 Kayabaşı Nadire Akkaya vd. 11.654,01 m² Yol
83-2023/341 126/78 Çavuş Ali Kaya vd. 2.854,60 m² Yol
84-2023/342 126/82 Çavuş Ali Kaya Vd 1.155,45 m² Yol
85-2023/343 123/61 Yıldız Gür Un 836,25 m² Yol
86-2023/344 116/122 Çavuş Hüseyin Şengül V.d 3.507,74 m² Yol
87-2023/345 116/19 Çavuş Cevat İnan V.d 1.378,30 m² Yol
88-2023/346 116/108 Çavuş Mustafa Turan Vd. 907,87 m² Yol
89-2023/347 116/99 Çavuş Halil Bülbül 4.511,69 m² Yol
90-2023/348 126/85 Çavuş Ali Kaya Vd 867,92 m² Yol
91-2023/349 150/10 Karasenir Bekir Yılmaz Vd 389,49 m² Yol
92-2023/350 158/55 Kapıkaya Sevim Kaya Vd 317,12 m² Yol
93-2023/351 160/3 Kapıkaya Arif demirci Vd 2.167,30 m² Yol
94-2023/352 160/7 Kapıkaya Selmin İlkyazlı 58,94m² Yol
95-2023/353 158/63 Kapıkaya Serdar Tiryaki Vd. 819,72 m² Yol
96-2023/354 167/27-29 Kapıkaya Selmin İlkyazlı 1.284,03-3.362,76 m² Yol
97-2023/355 158/61-65-67 Kapıkaya Serdar Tiryaki Vd 297,7-1346,36-1277,59m² Yol
98-2023/356 158/11-69 Kapıkaya Yaşar Usta 90,94-165,85 m² Yol
160/73-71-31 Kapıkaya Yaşar Usta 101,64 -105,54 -1.214,08 m² Yol
99-2023/357 151/55 Karasenir Fikriye Maden 28,94 m² Yol
100-2023/358151/50-53 Karasenir Fatma Gedik Vd. 104,66-113,53 m² Yol
101-2023/359151/47 Karasenir Adil Mirasçıları 151,29 m² Yol
102-2023/360151/41 Karasenir Betül Nural Vd 96,09 m² Yol
103-2023/361151/31-39 Karasenir Ahmet MarazoğluVd 175,64-104,97 m² Yol
104-2023/362151/29 Karasenir Betül Nural Vd 131,94m² Yol
105-2023/363120/45 Kayabaşı Atıf Toklu Vd 302,17m² Yol
106-2023/364139/73-75 Kayabaşı Ayhan Eşgin Vd 554,44-317,02m² Yol
107-2023/365161/1 Kapıkaya Tahsin Hırslı Vd 134,54m² Yol
108-2023/366135/45 Kayabaşı Mustafa Çocuğu Ali 3.428,65m² Yol
109-2023/367102/79 Aydoğdu Muttalip Karaköse 873,01 m² Yol
110-2023/368101/10 Aydoğdu Ali Bodur Mirasçıları 166,03 m² Yol
111-2023/369101/8 Aydoğdu Ömer Dizkırıcı Miras. 225,82 m² Yol
112-2023/370 101/7 Aydoğdu Elif Pektaş Vd 175,22m² Yol
113-2023/371 102/75 Aydoğdu Ali Çavuş Vd 373.09m² Yol
114-2023/372 101/81 Aydoğdu Ali Çavuş Miras. 29,64m² Yol
115-2023/373 121/80-82 Yıldız Amasya Un 137,13-266,43m² Yol
116-2023/374 120/55 Yıldız Ahmet Şener Yiğitoğlu 527,87m² Yol
117-2023/375 120/53 Yıldız Tozlu Gıda 227,69m² Yol
118-2023/376 123/23 Yıldız Ayşen Özeren Vd 151/62 m² Yol
119-2023/377 123/24-105 Yıldız Mustafa Sermet Ilıcak 134,28-1.039,76 m² Yol
120-2023/378 123/31-93 Yıldız Mehmet Ali Bodur 334,12-729,66 m² Yol
121-2023/379 123/88 Yıldız Tamer Bütüner 60,98m² Yol
122-2023/380 123/32-35 Yıldız Aytekin Milletli 206,54-208,89m²
123/85-89 Yıldız Aytekin Milletli 203,18-321,89 m² Yol
123-2023/381123/43 Yıldız Mustafa Yılmaz Miras. 207,56 m² Yol
124-2023/382123/74 Yıldız Medet Baş 194,78 m² Yol
125-2023/383 123/60-70 Yıldız Murat Gür 233,66-245,87m²
123/72-84 Yıldız Murat Gür 154,70-83,54 m² Yol
126-2023/384 116/91 Çavuş Servet Şahinkaya 1.413,37 m² Yol
127-2023/385 123/63-65-67 Yıldız Yılmaz Kara Vd 501,47-368,34-568,94 m² Yol 128-2023/386 123/22 Yıldız Kamil Özeren Miras 41,04 m² Yol
129-2023/387 120/3 Yıldız Salih Dağdelen vd. 1.060,38 m² Yol
130-2023/388 120/1 Yıldız Ahmet Öztürk vd. 913,75 m² Yol
131-2023/389 126/87 Çavuş Ali Kaya mirasçıları 279,99 m² Yol
132-2023/390 101/73 Şarklı Sevgi Çam vd. 1.895,47 m² Yol
133-2023/391 119/17 Şarklı Cemal Kılıç 720,42 m² Yol
134-2023/392113/65 Şarklı Satı Kılıç vd. 721,59 m² Yol
119/29 Şarklı Satı Kılıç vd. 854,60 m² Yol
135-2023/393 119/40 Şarklı Elif Sorhan vd. 1.250,71 m² Yol
136-2023/394 139/32 Şarklı Ali Öksüz vd. 3.076,22 m² Yol
137-2023/395 123/26 Şarklı Ali Öksüz vd. 6.022,40 m² Yol
138-2023/396 138/12 Şarklı Zeynep Taş 623,64 m² Yol
123/36 567,86 m² Yol
127/5 1.078,20 m² Yol
139-2023/397 132/9 Şarklı Elif Kirlibal vd. 1.190,88 m² Yol
140-2023/398 125/4 Şarklı İsmail Öksüz 2.051,37 m² Yol
141-2023/399 125/11 Şarklı Hasan Eren Gübel vd. 1.189,20 m² Yol
142-2023/400 125/19 Şarklı Hasan Sorhan 358,29 m² Yol
143-2023/401 127/1 Şarklı Elif Taş vd. 982,28 m² Yol
144-2023/402 264/13 Göynücek/Mer Erhan Yumak 1497,80 m² Yol
145-2023/403 264/43 Göynücek/Mer Orhan Gedik 651,28 m² Yol
71-72-76 1.810,61-1.137,50-1.504,55 m²
146-2023/404264/77-79 Göynücek/Mer Nefise Bulut 1.035,58-1.224,37 m² Yol
147-2023/405 264/127 Göynücek/Mer Nebiye Karademir vd. 1.617,38m² Yol
148-2023/406 264/128 Göynücek/Mer Fatma Gücük vd. 2.39,89 m² Yol
149-2023/407 269/12 Göynücek/Mer Cansu Cevher vd. 670,98 m² Yol
150-2023/408 269/13 Göynücek/Mer Mustafa Demirtaş 114,64 m² Yol
151-2023/409 269/63 Göynücek/Mer Kadir Karayurt 162,24 m² Yol
152-2023/410 111/76 Göynücek/Mer Melike Mıntış 121,33 m²
169/115 Göynücek/Mer 359,86 m² Yol
153-2023/411 270/1 Göynücek/Mer Acile Oğuz vd. 600,43 m² Yol
154-2023/412 271/276 Göynücek/Mer Hasan Çağlar 195,4 m² Yol
155-2023/413 313/58-109 Göynücek/Mer Orhan Gedik vd. 1.711,28-1.910,40 m² Yol 156-2023/414 313/110 Göynücek/Mer Filiz Tüzersoy 664,14 m² Yol
157-2023/415 313/144 Göynücek/Mer Ahmet Aca 48,65 m² Yol
158-2023/416 111/114 Göynücek/Mer Cansu Cevher vd. 2.327,41 m² Yol
159-2023/417 317/49 Göynücek/Mer Ali Çörtük vd. 402,97 m² Yol
160-2023/418 125/26 Göynücek/Mer Sezer Öksüz vd. 57,36 m² Yol
161-2023/419 136/33 Gözlek Mehmet Koç vd. 241,44 m² Yol
162-2023/420 136/35 Gözlek Züleyha Koç 110,91 m² Yol
163-2023/421 136/41 Gözlek Semiha Yılmaz vd. 66,03 m² Yol
164-2023/422 136/55 Gözlek Mebrure Gül 183,66 m² Yol
165-2023/423 147/34 Gözlek Muharrem Kaya 204,18 m² Yol
166-2023/424 147/38 Gözlek Fatma Dağdelen 250,73 m² Yol
167-2023/425 147/40 Gözlek Yaşar Bütüner vd. 273,07m² Yol
168-2023/426 147/42 Gözlek Şükrü Yılmaz vd. 120,09 m² Yol
169-2023/427 147/44 Gözlek Mehmet Bodur 374,59 m² Yol
170-2023/428 147/46 Gözlek İsmail Öztürk vd. 4.179,93 m² Yol
171-2023/429 147/48 Gözlek Hamit Karataş 1.185,46 m² Yol
172-2023/430 147/50 Gözlek Bahadıroğlu Tarım 1.274,26 m² Yol
173-2023/431 147/52 Gözlek Ömer Öztürk 2.139,93 m² Yol
174-2023/432 111/48 Gözlek Fikri Özdemir 245.61 m² Yol
175-2023/433 110/14-16 Gözlek Mehmet Fatih Özlü 125,53 m² Yol
176-2023/434 102/6 Gözlek Orhan Kılıç 1.448,36 m² Yol
177-2023/435 101/8 Gözlek Orhan Kılıç 561,90 m² Yol
178-2023/436 101/10 Gözlek Ali Çitir vd. 1.046,47 m² Yol
179-2023/437 102/29 Kutu Mehmet Öztürk 201,71 m² Yol
180-2023/438 102/37 Kutu İbrahim Kurt 75,93 m² Yol
181-2023/439 102/39 Kutu Ruhan Kılıçarslan 71,72 m² Yol
182-2023/440 102/41 Kutu İmran Canikli 67,6 m² Yol
183-2023/441 102/47-57 Kutu Adil Parlak 60,71-426,93 Yol
184-2023/442 102/49 Kutu Nebahat Yaşar vd. 861,58 m² Yol
185-2023/443 102/51 Kutu Bilal Parlak 332,41 m² Yol
186-2023/444 102/53 Kutu Kasım Eren vd. 686,02 m² Yol
187-2023-445 102/59 Kutu Cemil Çelik vd. 223/07 Yol
188-2023-446 102/63 Kutu Adil Parlak vd. 612,84 m² Yol
189-2023-447 102/65 Kutu Selim Işık vd. 560,59 m² Yol
190-2023/448 102/71 Kutu Hakverdi Nebi Eren 2.521,02 m² Yol
191-2023/449 252/21 Oluz Hasan Apaydın vd. 617,24 m² Yol
192-2023/450 252/27 Oluz Celal Deniz vd. 322,72 m² Yol
193-2023/451 252/32 Oluz Fatma Bayar vd. 141,05 m² Yol
194-2023/452 252/34 Oluz Ahmet Sezer 202,04 m² Yol
195-2023/453 252/36 Oluz Fatma Baş 114/99 m² Yol
196-2023/454 252/38 Oluz Alaattin Bütüner 465,39 m² Yol
197-2023/455 252/40 Oluz Tufan Terkan 288,81 m² Yol
198-2023/456 252/42 Oluz Aydın Terkan 141,91 m² Yol
199-2023/457 252/44 Oluz Tufan Terkan vd. 95,91 m² Yol
200-2023/458 252/46 Oluz Koray Bütüner vd. 236,71 m² Yol
201-2023/459 174/44 Oluz Faber Agro Tarım 854,14m² Yol
202-2023/460 101/18 Bekdemir Adil Çıtak 612,34 m² Yol
203-2023/461 101/20 Bekdemir Necmiye Çelik vd. 441,43 m² Yol
204-2023/462 102/15 Bekdemir Levent Ermiş vd. 580,4 m² Yol
109/66 135,70 m²
Kamulaştırmayı Yapan İdare : KarayollarıGenel Müdürlüğü
Açılacak davada Husumetinin Yöneltileceği İdare : Karayolları Genel Müdürlüğü
Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C Vakıflar Bankası Amasya Şubesi
Basın No: ILN02012000
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