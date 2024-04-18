PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 00:01 Güncelleme 19 Nisan 2024, 00:01
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 00:00 Güncelleme 19 Nisan 2024, 00:01

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Ad-Soyad/Unvan Vergi Kimlik No Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Kesinleşen Gecikme Zammı Ceza Tutarı Toplam Borç
OGHENEKARO PETER ETEBO 3810931333 ŞENLİKKÖY MAH. EKŞİ NAR SK. Kapı No:46 Daire No:6 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 01/2020-12/2020 0012 0012 2021062266M940000779 2021041314M9H0002003 450.312,33 0 0 450.312,33
OGHENEKARO PETER ETEBO 3810931333 ŞENLİKKÖY MAH. EKŞİ NAR SK. Kapı No:46 Daire No:6 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 01/2020-12/2020 0012 0012 2021101866M940000980 2021101414M9H0000378 450.312,33 0 0 450.312,33
HENRY CHUKWUEMEKA ONYEKURU 6440667803 ŞENLİKKÖY MAH. ÇATAL SK. FLYING C2 Kapı No:11 -13/7 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 01/2020-12/2020 0012 0012 2021101966M970001699 2021101414M9K0000456 782.113,60 0 0 782.113,60
HENRY CHUKWUEMEKA ONYEKURU 6440667803 ŞENLİKKÖY MAH. ÇATAL SK. FLYING C2 Kapı No:11 -13/7 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 01/2020-12/2020 0012 0012 2021101966M970001699 2021041314M9K0002063 782.113,60 0 0 782.113,60
Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'un 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Nurat AKÇA

Vergi Dairesi Müdürü V.

Basın No: ILN02018341

#ilan.gov.tr

SON DAKİKA