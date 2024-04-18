İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Ad-Soyad/Unvan
|Vergi Kimlik No
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu
|Kesinleşen Gecikme Zammı
|Ceza Tutarı
|Toplam Borç
|OGHENEKARO PETER ETEBO
|3810931333
|ŞENLİKKÖY MAH. EKŞİ NAR SK. Kapı No:46 Daire No:6 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|0012
|0012
|2021062266M940000779
|2021041314M9H0002003
|450.312,33
|0
|0
|450.312,33
|OGHENEKARO PETER ETEBO
|3810931333
|ŞENLİKKÖY MAH. EKŞİ NAR SK. Kapı No:46 Daire No:6 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|0012
|0012
|2021101866M940000980
|2021101414M9H0000378
|450.312,33
|0
|0
|450.312,33
|HENRY CHUKWUEMEKA ONYEKURU
|6440667803
|ŞENLİKKÖY MAH. ÇATAL SK. FLYING C2 Kapı No:11 -13/7 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|0012
|0012
|2021101966M970001699
|2021101414M9K0000456
|782.113,60
|0
|0
|782.113,60
|HENRY CHUKWUEMEKA ONYEKURU
|6440667803
|ŞENLİKKÖY MAH. ÇATAL SK. FLYING C2 Kapı No:11 -13/7 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|0012
|0012
|2021101966M970001699
|2021041314M9K0002063
|782.113,60
|0
|0
|782.113,60
|Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'un 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Nurat AKÇA
Vergi Dairesi Müdürü V.
Basın No: ILN02018341
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