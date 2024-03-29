T.C.BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/371

DAVACI : ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş.

DAVALILAR : ALİ SOLAK, EYYÜP ALUC

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Tasarrufun İptali davasında verilen ara karar gereğince yargılama sırasında adresi tespit edilemeyen davalı Eyyüp Aluc adına dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen duyurulmasına karar verilmiş olup davalıya ''Tebliğden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nun 129. mad uygun olarak düzenlenmiş davaya cevap dilekçesi verebileceği, HMK'nun 121. mad gereğince elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerin ibrazına ve başka yerden temini gereken belgeler varsa bulunduğu yerleri bildirilmesi, ayrıca bu delillerin toplanması için gerekli masrafı da birlikte yatırması ihtar ve tebliğ olunur.'' hususu meşruhatlı davetiye yerine geçmek üzere ilanen duyurulur, Eyyüp Aluc adına ön inceleme duruşma tarihinin 11/06/2024 günü saat 10:40'da olduğunun ilanen duyurulmasına karar verilmekle; davalıya ''Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya celp edilecek belgeler hususunda açıklama yapmanız, kesin süreye uyulmaması halinde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. " hususu meşruhatlı davetiye yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.21/03/2024

Basın No: ILN02009893

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