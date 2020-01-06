T.C. ERDEMLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ERDEMLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2022/130 Esas, 2022/129 Esas, 2022/128 Esas,2022/127 Esas, 2022/126 Esas, 2022/125 Esas, 2022/85 Esas, 2022/80 Esas,
KAMULAŞTIRMA İLANI
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen yol inşaatı ve emniyet sahası İnşaatı için Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çiriş Mahallesinde bulunan 101 ada 48 parsel sayılı,
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Köserelli Mahallesinde bulunan 101 ada 607 (İF:865) Parsel sayılı,
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Aslanlı Mahallesinde bulunan 101 ada 814 (İF:1270) Parsel sayılı,
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çiriş Mahallesinde kain 101 ada 47 parsel sayılı,
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çiriş Mahallesinde bulunan 105 ada 267 (İF:485)Parsel sayılı,
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Aslanlı mahallesinde bulunan 101 ada 712 (İF:1343) Parsel sayılı,
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Aslanlı Mahallesinde bulunan 106 ada 145 (İF:315)Parsel sayılı,
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çiriş Mahallesinde bulunan 105 ada 42 (İF:472) Parsel sayılı, maliki/ malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Erdemli Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.08/05/2023
BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN
MEVKİİ : ÇİRİŞ MAHALLESİ
101 ada 48 parsel sayılı, yüzölçümü 2.739,21, maliki Sevil Gedikli (TC 11581305958)
MEVKİİ : KÖSERELLİ MAHALLESİ
101 ada 607 (İF:865) Parsel sayılı, yüzölçümü 1.089,90 m2, maliki Reşit Büber (TC 16079309128)
MEVKİİ : ASLANLI MAHALLESİ
101 ada 814 (İF:1270) Parsel sayılı, yüzölçümü 452,91 m2, maliki Sait Teke (TC 40114508092)
MEVKİİ : ÇİRİŞ MAHALLESİ
101 ada 47 parsel sayılı, yüzölçümü 2.618,53m2, malik Mehmet Gedikli (TC 11599305384)
MEVKİİ : ÇİRİŞ MAHALLESİ
105 ada 267 (İF:485)Parsel sayılı, yüzölçümü 183,89 m2, maliki Ayşe Bayır (TC19961179496)
MEVKİİ : ASLANLI MAHALLESİ
101 ada 712 (İF:1343) Parsel sayılı, yüzölçümü 190,61 m2, maliki Ömer Pişken (TC 31615796446)
MEVKİİ : ASLANLI MAHALLESİ
106 ada 145 (İF:315)Parsel sayılı, yüzölçümü 107,04 m², maliki Dudu Sert (TC:65296067618)
MEVKİİ : ÇİRİŞ MAHALLESİ
105 ada 42 (İF:472) Parsel sayılı, yüzölçümü 4.824,14m2, malikleri;
1- AYŞE KOÇ TC 14366365734
2- AYŞE ÖZLEM TANRIKULU (FERRUH çocuğu)
3- EMİN BAYIR TC 14387365096
4- EMRULLAH BAYIR TC 19898181500
5- EYUP ARSLAN TC 15581325268
Devamı 2. Sahifededir.
6- FATMA BAYIR TC 15638324046
7- HALİT BAYIR TC 14378365388
8- HAVANA BAYIR TC 14384365150
9- İLKAY YILMAZ TC 19931180484
10- MERYEM BAYIR TC 19913181058
11- MURAT ARSLAN TC 15563325842
12- MUSTAFA BAYIR TC 19919180840
13- OĞUZHAN ARSLAN TC 15476328770
14- OSMAN BAYIR TC 19964179332
15- SULTAN BAYIR TC 19934180320
16- ÜMMÜ BAHAR TC 20219170844
17- YUSUF BAYIR TC 19922180776
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
YÖNELTİLECEĞİ İDARE : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
BEDELİN YATIRILACAĞI BANKA : T.C. Vakıfbank Erdemli Şubesi
Basın No: ILN01828166
#ilan.gov.tr