T.C. ERDEMLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2022/130 Esas, 2022/129 Esas, 2022/128 Esas,2022/127 Esas, 2022/126 Esas, 2022/125 Esas, 2022/85 Esas, 2022/80 Esas,Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilentarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetinyöneltilmesi,30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyetiadına tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Erdemli Şubesine yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.08/05/2023ERDEMLİ/MERSİNÇİRİŞ MAHALLESİKÖSERELLİ MAHALLESİASLANLI MAHALLESİÇİRİŞ MAHALLESİÇİRİŞ MAHALLESİASLANLI MAHALLESİASLANLI MAHALLESİÇİRİŞ MAHALLESİKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNET.C. Vakıfbank Erdemli Şubesi

Basın No: ILN01828166

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