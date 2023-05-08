İHALE İLANI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti, 12.1.2. Tüzel kişilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı), 12.1.3. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (adres beyanı) 12.1.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.4.a.) ve (12.1.4.b.)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 12.1.5. İmza Sirküleri. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.5.a.) ve (12.1.5.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 12.1.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 12.1.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 12.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 12.1.9. Kayıtlı sermayenin 80.000.000.-TL ve üzerinde olduğuna dair belge. 12.1.10. Son iki yılın aktif toplamı 445.000.000.-TL ve üzerinde olduğunu gösterir belge. 12.1.11. Son iki yıllık paketli su üretiminin 1.100.000,00 L ve üzeri olduğuna dair belge. 12.1.12. Yıllık kaynak suyu dolum kapasitesinin 210.000 L ve üzeri olduğuna dair kapasite belgesi. 12.1.13. Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere asgari 200 adet ve üzeri su dağıtım merkezi olduğuna dair belge.

12.1.14. Son iki yılın paketli su ihracat toplamı 35.000.000.-TL ve üzeri olduğuna dair belge.

12.1.15. Yıllık kaynak suyu dolum kapasitesinin 210.000.000,00 L ve üzeri olduğuna dair kapasite belgesi.

12.1.16. 2020 ve 2021 yılı brüt su satışlar toplamının en az 600.000.000.-TL ve üzeri olduğuna dair belge.

12.1.17. TSE 266, İSO 22000, İSO 9001, İSO14001, İSO 45001, İBWA ve NSF üretim kalite belgelerine sahip olduğuna dair belge. 12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 12.2.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 12.2.2. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti, 12.2.3. Tüzel kişiler için, Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 12.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı), 12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.5.a.) ve (12.2.5.b.)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 12.2.6. İmza Sirküleri. a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi. ,13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 08 Mayıs 2023 saat: 14:00'a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir. 16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır 17) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 10 Mayıs 2023 Saat: 10:00'a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu'na teslim edeceklerdir. 18) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 19) Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.