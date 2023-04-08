İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 19 Nisan 2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

Sıra

No Mahalle Ada Parsel Blok Kat Cephe Daire

No Taşınmaz

Cinsi Alan

(m2) Muhammen

Bedel Geçici

Teminat 1 Battalgazi 12526 1 C Z G 50 İşyeri 87 1.200.000 60.000 2 Battalgazi 12751 1 F Z GB 73 İşyeri 95 1.750.000 60.000 3 Battalgazi 12751 1 F Z KB 76 İşyeri 116 1.950.000 60.000 4 Kazımkarabekir 13103 2 B Z KB 49 İşyeri 85 1.700.000 60.000 5 Kazımkarabekir 13103 2 B Z KD 51 İşyeri 91 1.850.000 60.000 6 Kazımkarabekir 13296 1 C Z D 49 İşyeri 316 4.900.000 150.000

İhale 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden : Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden : Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Basın No: ILN01808723

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