RAMAZAN İMSAKİYE
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İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 19 Nisan 2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

Sıra
No

Mahalle

Ada

Parsel

Blok

Kat

Cephe

Daire
No

Taşınmaz
Cinsi

Alan
(m2)

Muhammen
Bedel

Geçici
Teminat

1

Battalgazi

12526

1

C

Z

G

50

İşyeri

87

1.200.000

60.000

2

Battalgazi

12751

1

F

Z

GB

73

İşyeri

95

1.750.000

60.000

3

Battalgazi

12751

1

F

Z

KB

76

İşyeri

116

1.950.000

60.000

4

Kazımkarabekir

13103

2

B

Z

KB

49

İşyeri

85

1.700.000

60.000

5

Kazımkarabekir

13103

2

B

Z

KD

51

İşyeri

91

1.850.000

60.000

6

Kazımkarabekir

13296

1

C

Z

D

49

İşyeri

316

4.900.000

150.000

  1. İhale 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
  2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Basın No: ILN01808723

#ilan.gov.tr

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