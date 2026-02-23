Ramazan şerbeti iftarda hem tok tutuyor hem susuzluğu gideriyor
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç tarafından 23 Şubat 2026'da yapılan açıklamaya göre, iftarda tüketilen geleneksel Ramazan şerbeti, içeriğindeki demirhindi sayesinde C vitamini desteği sağlayarak tokluk süresini uzatıyor.
Osmanlı saray mutfağının 600 yıllık mirası olan Ramazan şerbeti, günümüz uzmanlarının 2026 yılı güncel verilerine göre en sağlıklı iftar içeceği olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 30 dakikada hazırlanan bu organik karışım, asitli içeceklerin aksine mide asidini dengeleyen kayısı ve ağız kokusunu önleyen karanfil bileşenleriyle sindirim sistemini koruma altına alıyor.
MİDE RAHATSIZLIĞINA, SUSUZLUĞA VE AÇLIĞA YARDIMCI OLUYOR
İftar sofralarında mide hassasiyeti ve susuzluk yaşayanlar için uzmanından "şifa reçetesi" geldi. Bitki Teknikeri Ayşen Çebiç'in haber ajansına verdiği 23 Şubat 2026 tarihli tavsiyesine göre; kan şekerini dengeleyen tarçın ve ağız kokusunu gideren karanfille hazırlanan Ramazan şerbeti, sindirim sistemini koruma altına alıyor.
RAMAZAN ŞERBETİNİN FAYDALARI
|Etkilenen Sistem
|Sağlık Faydası
|Bağışıklık ve Metabolizma
|Yüksek C vitamini ile direnç sağlar, termojenik etkisiyle uzun süre tokluk hissi uyandırır.
|Endokrin (Şeker Dengesi)
|İnsülin hassasiyetini artırarak iftar sonrası ani şeker yükselmelerini ve uyku halini engeller.
|Sindirim Sistemi
|Doğal anestezik etkisiyle diş hassasiyetini giderir, mide gazını söktürür ve ağız florasını temizler.
|Gastrointestinal Sistem
|Yüksek lif ve potasyum içeriğiyle bağırsak hareketlerini düzenler, gastrit ağrılarını hafifletir.
|Sinir Sistemi (Nörolojik)
|Güçlü antioksidanlar (antosiyaninler) sayesinde beyin hücrelerini korur, odaklanmayı artırır.
|Hücresel Onarım
|Portakal veya mandalina eklendiğinde elektrolit dengesini sağlar, sıvı kaybına bağlı baş ağrısını önler.
📊 PEKİ RAMAZAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?
|Kriter
|Detay
|Malzemeler
|Tarçın, Karanfil, Kayısı, Demirhindi
|Hazırlanış
|30 Dakika (Kaynatma + Demleme)
|Özellik
|Şekersiz ve doyurucu
❓ RAMAZAN ŞERBETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Ramazan şerbeti sahurda içilirse gün boyu susuzluğu engeller mi?
Evet. İçeriğindeki demirhindi bitkisi, vücudun su tutma kapasitesini artıran mineraller içerir. Bu sayede sahurda tüketildiğinde hücrelerin nem dengesini koruyarak susuzluk hissini geciktirir.
Şeker hastaları bu şerbeti tüketebilir mi?
Şerbet, ilave şeker eklenmeden sadece meyvelerin kendi özüyle hazırlandığında düşük glisemik indekse sahip olur. İçindeki tarçın kan şekerini stabilize etmeye yardımcı olsa da, diyabet hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat etmesi önerilir.
İftar sonrası oluşan mide yanmasına iyi gelir mi?
Kesinlikle. Gazlı ve asitli içeceklerin aksine, bu şerbetin içindeki kurutulmuş kayısı ve karanfil mide asidini nötralize eder. Gastrit ve reflü hastaları için iftar sonrası rahatlatıcı bir sindirim desteği sağlar.
Şerbetin içine neden karanfil ekleniyor?
Karanfil, sadece aroma vermek için değil, uzun süreli açlık sonucu oluşan ağız kokusunu (ketozis kaynaklı) gidermek ve diş eti iltihaplarını önlemek için eklenmektedir. Doğal bir antiseptik görevi görür.
Hazırlanan şerbet buzdolabında kaç gün tazeliğini korur?
Herhangi bir koruyucu içermediği için cam bir şişede, ağzı kapalı olarak buzdolabında en fazla 3 gün saklanması önerilir. Taze tüketilmesi besin değerlerinin korunması açısından kritiktir.
✍️ EDİTÖR NOTU
Aslında çözüm çok basit. Paketlemiş gıdalardan uzaklaşıp mutfaktaki doğal malzemelere dönmek. Bu şerbet sadece bir içecek değil; tarçınıyla kan şekerini, karanfiliyle nefesi, demirhindisiyle de susuzluğu yöneten bir "doğal eczane" gibi. 2026'nın sağlıklı yaşam trendlerinde bu tip geleneksel tarifler, modern tıbbın en büyük destekçisi olarak görülüyor.