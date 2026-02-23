Ramazan şerbeti iftarda hem tok tutuyor hem susuzluğu gideriyor

Evdeki malzemelerle sadece yarım saatte hazırlanan bu organik tarif, paketli içeceklerin en sağlıklı alternatifi.

Şerbet, ilave şeker eklenmeden sadece meyvelerin kendi özüyle hazırlandığında düşük glisemik indekse sahip olur. İçindeki tarçın kan şekerini stabilize etmeye yardımcı olsa da, diyabet hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat etmesi önerilir.

Bitki Teknikeri Ayşen Çebiç, bu doğal karışımı çocuklardan yaşlılara kadar tüm ailenin güvenle tüketebileceğini vurguluyor.

Kan şekerini stabilize eden tarçın çubukları, iftar sonrası bastıran uyku halini ve tatlı krizlerini engelliyor. (Fotoğraflar Takvim Grafik Servisi tarafından oluşturulmuştur)

İftar sonrası oluşan mide yanmasına iyi gelir mi?

Kesinlikle. Gazlı ve asitli içeceklerin aksine, bu şerbetin içindeki kurutulmuş kayısı ve karanfil mide asidini nötralize eder. Gastrit ve reflü hastaları için iftar sonrası rahatlatıcı bir sindirim desteği sağlar.

Şerbetin içine neden karanfil ekleniyor?

Karanfil, sadece aroma vermek için değil, uzun süreli açlık sonucu oluşan ağız kokusunu (ketozis kaynaklı) gidermek ve diş eti iltihaplarını önlemek için eklenmektedir. Doğal bir antiseptik görevi görür.

Hazırlanan şerbet buzdolabında kaç gün tazeliğini korur?

Herhangi bir koruyucu içermediği için cam bir şişede, ağzı kapalı olarak buzdolabında en fazla 3 gün saklanması önerilir. Taze tüketilmesi besin değerlerinin korunması açısından kritiktir.