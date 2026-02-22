İftardan önce markete gitmek cebi yakıyor: Uzmanlardan ramazan alışverişi için saat uyarısı

Saat 16.00 sonrası yapılan market ziyaretleri, ihtiyaç dışı ürün alımını tetikleyen en kritik zaman dilimidir.

❓ Sıkça sorulan sorular (SSS)

Ramazanda en çok hangi gıda ürünleri israf ediliyor?

İstatistikler, en büyük israfın fırın ürünleri (ekmek ve pide) ile taze sebze-meyve grubunda yaşandığını gösteriyor. İftara yakın alınan fazla miktardaki sıcak pideler ve "lazım olur" düşüncesiyle alınan sebzeler, kısa sürede bayatlayarak veya bozularak çöpe gidiyor.

Sabah erken saatlerde alışveriş yapmanın avantajı nedir?

Sabah saatlerinde zihin daha berrak ve irade daha güçlüdür. Kan şekeri henüz düşmediği için tüketici sadece elindeki listeye sadık kalır ve görsel uyaranlara (market içi reklamlar ve iştah açıcı kokular) karşı daha dirençli olur.

Marketlerdeki "Ramazan Paketleri" her zaman tasarruflu mu?

Her paket tasarruf sağlamayabilir. Uzmanlar, paket içindeki ürünlerin tek tek fiyatlarının toplanmasını ve son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesini öneriyor. Bazen ihtiyaç duyulmayan ürünlerin pakette yer alması, gizli bir israfa yol açabilir.