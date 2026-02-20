"Oruç müminin kalbinde iftar eder" | Usta şairlerden Ramazan şiirleri
Ramazan sadece bir ay değil kalplerde bereket, sofralarda huzur, gönüllerde özlem bırakan faziletli bir zaman dilimidir. Mahyaların ışığı, sahur davullarının sesi ve Ramazan pidesinin kokusu bu mübarek ayın manevi atmosferini her an hissettirir. İşte usta şairlerin kaleminden Ramazan'ı anlatan şiirler...
RAMAZAN ŞİİRİ - Arif Nihat Asya
İftar topu aksedince İhsâniye'den
Seslendi ezanlarım, Süleymaniye'den
Altında ve üstünde yanıp bin kandil
Nûr indi civâra Nuûruosmaniye'den
RAMAZAN - Mehmet Akif Ersoy
Yâ Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine,
Kaldır aradan vahdete hâil ne ise;
Yâ Râb, şu asırlarca süren tefrikadan
Artık ezilip düşmesin ümmet ye'se.
Mâdâm ki verdin bize bir rûh-i nevin...
Yâ Râb, daha bir nefha-i te'yîd insin!
ATİK VALİDE'DEN İNEN SOKAKTA - Yahya Kemal Beyatlı
İftardan önce gittim Atik-Valde semtine,
Kaç def'a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine, sessizdiler.
Fakat Ramazan mâneviyyeti
Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;
Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,
Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;
Bakkalda bekleşen fıkarâ kızcağızları
Az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı.
Tenhâ sokakta kaldım oruçsuz ve neş'esiz.
Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı
Hadsiz yaşattı rûhuma bir gurbet akşamı.
Bir tek düşünce oldu tesellî bu derdime;
Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime:
"Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür;
Mademki böyle duygularım kaldı, çok şükür."
HOŞ GELDİN RAMAZAN - İbrahim Sadri
O kadar özlemişiz ki
Her vakti senin gelişine göre söyledik
Sana varmak için saydık günleri, ayları
Sana varmak ve yorgun kalbimizi
Aşınmış ruhumuzu müşfik kullarına bırakabilmek için
Yeniden nefes alıp yürüyebilmek için hayat denilen bu yolda
Birbirimize seni soruyoruz kaç zamandır
Takvim yapraklarını her koparışımızda
Sana biraz daha yaklaşmanın sevinci doluyor kalbimize
Nasıl da özlemişiz gözlerimize, dilimize, bedenimize,
Varlığımıza, evimize, mahallemize, şehrimize, ülkemize,
Dünyamıza, evrenimize hoş geldin on bir ayın sultanı…