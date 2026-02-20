Minareler arasında ışıkla yazılan tarih: Mahya geleneğinin kökeni

Payitahtın çok minareli selatin camilerinde hayat bulan bu zarif gelenek, zamanla İslam dünyasının en dikkat çekici Ramazan sembollerinden biri haline geldi. Işıkla yazılan dualar, temenniler ve ayetler yalnızca şehri değil, gönülleri de aydınlatan bir kültür mirası olarak bugün hala yaşatılıyor. İşte mahya geleneğinin tarihi…

Ramazan'ın gelişiyle birlikte camilerin siluetinde hareket başlar. Minareler arasına gerilen ışıklar, gökyüzüne adeta bir selam bırakır. Asırlardır süregelen mahya geleneği, 11 ayın sultanını karşılamanın en zarif yollarından biri olarak yeniden hayat bulur. Gece karanlığını yaran bu ışıklı yazılar, hem göze hem gönle hitap eder.

Ramazan’la birlikte minareler arasına asılan mahyalar, asırlık bir geleneği yaşatarak şehri ve gönülleri ışıkla selamlar.

Mahya geleneği, kökeni “mahiye” kelimesine dayanan ve Osmanlı döneminde özellikle I. Ahmed ile yaygınlaşarak minareler arasında ışıkla yazı geleneğine dönüşen köklü bir Ramazan süslemesidir.

MAHYANIN KÖKENİ: "MAHİYE"DEN MAHYAYA

Mahya kelimesinin kökeni Farsça "aylık" anlamına gelen mahiye sözcüğüne dayanır. Çünkü bu ışıklı süsleme geleneği özellikle Ramazan ayında ve mübarek gecelerde kurulur. Rivayetlere göre 1614 yılında, Fatih Camii müezzinlerinden Hattat Hafız Ahmed Kefevi'nin minareler arasında oluşturduğu ışıklı şekiller büyük beğeni toplar. Bu sanatı gören I. Ahmed, dini kurallara uygun olmak şartıyla minareler arasına ışıklar asılmasını ister.

Osmanlı döneminde minarelerin kandillerle donatılması fikri giderek yaygınlaşır. Hatta III. Murad döneminde Mevlid, Regaip ve Berat gecelerinde minarelerin kandillerle süslenmesi yönünde hatırlatmalar yapıldığı da aktarılır.