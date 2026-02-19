Cuma hutbesi 20 Şubat 2026 tam metni: Diyanet'ten modern çağın yalnızlığına karşı Ramazan ve cami vurgusu

Tevbe Suresi 18. ayet ve Hz. Muhammed'in 'Camiler, beldelerin Allah'a en sevimli olan mekanlarıdır' hadisi hutbede yer aldı.

Modern çağda aile bağlarının zayıflaması ve yalnızlaşmaya karşı cami merkezli bir hayatın çözüm olduğu belirtildi.

Hutbede, Ramazan ayının iç dünyayı onaran bir mektep olduğu ve camilerin hayatın merkezine yerleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Diyanet tarafından yayımlanan "Ramazan, Cami ve Hayat" konulu Cuma hutbesinde, ibadethanelerin sadece birer bina değil, medeniyetin kalbi olduğu hatırlatıldı. Özellikle çocukların zihin dünyasında Ramazan hatıraları biriktirmenin önemi temel mesaj olarak aktarıldı.

20 Şubat 2026 tarihli Cuma hutbesinde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın sevincini paylaştı.

🕌 20 ŞUBAT CUMA HUTBESİ KONUSU

20 Şubat 2026 tarihinde Türkiye genelindeki tüm camilerde irat edilen hutbe, "Ramazan, Cami ve Hayat" başlığını taşıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimine girilmesiyle birlikte, bu mübarek ayın sunduğu fırsatlar ve camilerin hayatın merkezine yerleştirilmesi gerekliliği ele alınıyor.

BU HAFTAKİ MESAJ NEDİR?

Hutbe, Ramazan ayının bir "mektep" olduğu ve yıpranan iç dünyamızı onardığı tespitiyle başlıyor. Müslümanların camilerle olan bağını yeniden tesis etmesi gerektiği belirtilirken; camilerin imanı ahlakla, bilgiyi hikmetle buluşturan mukaddes mekanlar olduğu ifade ediliyor. Özellikle modern çağın getirdiği yalnızlaşma ve manevi uzaklaşma problemine çözüm olarak, hayatın merkezine caminin ve ibadet şuurunun yerleştirilmesi tavsiye ediliyor.