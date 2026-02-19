Cuma hutbesi 20 Şubat 2026 tam metni: Diyanet'ten modern çağın yalnızlığına karşı Ramazan ve cami vurgusu
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 20 Şubat 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Ramazan ayı ile birlikte cami merkezli bir hayatın önemi vurgulandı. Hutbede, modern çağın yalnızlığına karşı camilerin birleştirici gücü ve toplumsal bağların yeniden tesisi unsuru öne çıktı.
- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 20 Şubat 2026 tarihli Cuma hutbesinde 'Ramazan, Cami ve Hayat' konusu işlendi.
- Hutbede, Ramazan ayının iç dünyayı onaran bir mektep olduğu ve camilerin hayatın merkezine yerleştirilmesi gerektiği vurgulandı.
- Modern çağda aile bağlarının zayıflaması ve yalnızlaşmaya karşı cami merkezli bir hayatın çözüm olduğu belirtildi.
- Çocukların zihin ve gönül dünyalarında Ramazan ayına dair güzel hatıralar biriktirmenin önemi aktarıldı.
- Tevbe Suresi 18. ayet ve Hz. Muhammed'in 'Camiler, beldelerin Allah'a en sevimli olan mekanlarıdır' hadisi hutbede yer aldı.
Diyanet tarafından yayımlanan "Ramazan, Cami ve Hayat" konulu Cuma hutbesinde, ibadethanelerin sadece birer bina değil, medeniyetin kalbi olduğu hatırlatıldı. Özellikle çocukların zihin dünyasında Ramazan hatıraları biriktirmenin önemi temel mesaj olarak aktarıldı.
🕌 20 ŞUBAT CUMA HUTBESİ KONUSU
20 Şubat 2026 tarihinde Türkiye genelindeki tüm camilerde irat edilen hutbe, "Ramazan, Cami ve Hayat" başlığını taşıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimine girilmesiyle birlikte, bu mübarek ayın sunduğu fırsatlar ve camilerin hayatın merkezine yerleştirilmesi gerekliliği ele alınıyor.
BU HAFTAKİ MESAJ NEDİR?
Hutbe, Ramazan ayının bir "mektep" olduğu ve yıpranan iç dünyamızı onardığı tespitiyle başlıyor. Müslümanların camilerle olan bağını yeniden tesis etmesi gerektiği belirtilirken; camilerin imanı ahlakla, bilgiyi hikmetle buluşturan mukaddes mekanlar olduğu ifade ediliyor. Özellikle modern çağın getirdiği yalnızlaşma ve manevi uzaklaşma problemine çözüm olarak, hayatın merkezine caminin ve ibadet şuurunun yerleştirilmesi tavsiye ediliyor.
📜 CAMİ VE RAMAZAN'IN ÖNEMİ VURGULANDI
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 20 Şubat 2026 tarihli Cuma hutbesinde, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın heyecanıyla birlikte modern çağın getirdiği yalnızlaşmaya karşı cami merkezli bir hayatın önemi vurgulandı. Hutbede, bireyin iç dünyasını onaran bir mektep olarak tanımlanan Ramazan ayının, toplumsal bağları güçlendirmek ve kulluk şuurunu tazelemek için eşsiz bir fırsat sunduğu belirtildi.
"Camiler; imanı ahlakla, ibadeti bilinçle, bilgiyi hikmetle, kulluğu sorumlulukla yoğuran mukaddes yerlerdir."
CUMA HUTBESİ TAM METNİ
Tarih: 20.02.2026
RAMAZAN, CAMİ VE HAYAT
Muhterem Müslümanlar!
Cenâb-ı Hakk'a sonsuz hamd ve sena olsun ki, on bir ayın sultanı Ramazan-ı şerife kavuştuk. Ramazan-ı şerif; Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin üzerimize sağanak sağanak yağdığı, bereket ve inayetinin evlerimizden sokaklara taştığı müstesna bir zaman dilimidir. Günlük koşuşturma içinde yıpranan iç dünyamızı onaran, hayatımıza anlam katan bir mekteptir. Ramazan-ı şerif; gönüllerimize inşirah vermek, kulluğumuzu sırat-ı müstakim üzere tahkim etmek için bizlere sunulmuş büyük bir nimettir. Rabbimize, ailemize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı hatırlatmak için bizlere bahşedilen kıymetli bir hazinedir.
Aziz Müminler!
Ramazan-ı şerif, bizlere, birçok kazanım sunduğu gibi camilerle aramızdaki bağı yeniden tesis etmek, kuvvetlendirmek ve geliştirmek için de nice fırsat sunmaktadır. Ramazan-ı şerif; ezanları, mukabeleleri, ilim halkaları, teravihleri ve avlusunda kurulan iftar sofralarıyla cami merkezli bir hayatı inşa ve ihya etmemize vesile olmaktadır. Zira camiler; medeniyetimizin beşiği, şehirlerimizin kalbidir. Camiler; imanı ahlakla, ibadeti bilinçle, bilgiyi hikmetle, kulluğu sorumlulukla yoğuran mukaddes yerlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in buyurduğu üzere, "Camiler, beldelerin Allah'a en sevimli olan mekânlarıdır."[1]
Değerli Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan sakınan kimseler imar ederler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur."[2]Camileri imar etmek, sadece onları inşa etmek değildir. Camileri imar etmek; aynı safta omuz omuza huzura varabilmektir. Camilerin kubbeleri altında, minarelerin gölgesinde birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruna erebilmektir.
Kıymetli Müminler!
Aile bağlarının zayıfladığı, akraba ve komşuluk ilişkilerinin tükenme noktasına geldiği bir çağda yaşıyoruz. İnsan, günden güne yalnızlaşmakta, kalabalıklar içinde kimsesiz kalmaktadır. Dünya nimetlerine aşırı meyletmenin yol açtığı huzursuzluk, kişinin; hayatı dünyadan ibaret görmesine, maneviyattan uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Yaşadığımız bütün bu sıkıntıların çaresi ise; cami ile hayat arasındaki bağı güçlendirmekten, İslam'ın evrensel hakikatlerini, bizi biz yapan değerleri yeniden gündemimize taşımaktan geçmektedir.
Aziz Müslümanlar!
Ramazan-ı şerifin huzur veren manevî havasından daha fazla istifade edebilirsek özümüze dönebilir, kulluk şuurumuzu canlı tutabiliriz. Çocuklarımızın zihin ve gönül dünyalarında Ramazan ayına dair güzel hatıralar biriktirebilirsek geleceğe güvenle bakmalarına yardımcı olabiliriz. Vaktin merkezine namazı, hayatın merkezine camiyi yerleştirebilirsek dünya ve ahiret saadetini elde edebiliriz.
Hutbemizi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu müjdesiyle bitiriyoruz: "Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı bir adımı için kendisine bir sevap yazılır, diğer adımı için de kendisinden bir günah silinir."[3]
[1]Müslim, Mesâcid, 288.
[2] Tevbe, 9/18.
[3] Nesâî, Mesâcid, 14.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
📖 "CAMİLER ALLAH'A EN SEVİMLİ OLAN MEKANLARDIR"
Hutbenin temelini oluşturan Tevbe Suresi 18. ayette şu ifadeler yer alıyor: "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan sakınan kimseler imar ederler."
Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise bir hadis-i şerifinde camilerin önemini şu şekilde müjdeliyor: "Camiler, beldelerin Allah'a en sevimli olan mekanlarıdır." (Müslim, Mesacid, 288)
NEDEN BU KONU SEÇİLDİ?
Günümüzde aile bağlarının zayıflaması ve bireylerin kalabalıklar içinde yalnızlaşması, bu hutbenin ana çıkış noktasını oluşturuyor. Modern dünyanın getirdiği huzursuzluktan kurtulmanın yolu, İslam'ın evrensel değerlerini yeniden gündeme taşımaktan geçiyor. Cuma hutbesi tam metin içeriğinde vurgulandığı üzere; vaktin merkezine namazı, hayatın merkezine camiyi alan toplumlar, hem dünyada hem de ahirette huzuru buluyor. Çocukların ve gençlerin camiyle buluşturulması, geleceğin inşası adına hayati bir adım olarak görülüyor.
📊 RAMAZAN VE CAMİ MERKEZLİ HUTBE HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
|Hutbe Başlığı
|Ramazan, Cami ve Hayat
|Temel Mesaj
|Vaktin merkezine namazı, hayatın merkezine camiyi yerleştirmek
|Toplumsal Sorun
|Aile, akraba ve komşuluk ilişkilerinin tükenme noktasına gelmesi
|Manevi Kazanım
|Günlük koşuşturma içinde yıpranan iç dünyayı onaran bir mektep
|Gelecek Vizyonu
|Çocukların zihninde Ramazan'a dair güzel hatıralar biriktirmek
📜 HUTBEDEN ÖNEMLİ ALINTILAR
Diyanet'in hazırladığı metinde camilerin önemi ve Ramazan'ın bereketi şu sözlerle aktarılıyor:
Cami Tanımı: "Camiler; imanı ahlakla, ibadeti bilinçle, bilgiyi hikmetle, kulluğu sorumlulukla yoğuran mukaddes yerlerdir."
Ayet (Tevbe 9/18): "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan sakınan kimseler imar ederler."
Hadis (Müslim): "Camiler, beldelerin Allah'a en sevimli olan mekanlarıdır."
💡 EDİTÖR NOTU
Diyanet bu hafta, dijitalleşmenin getirdiği "kalabalıklar içinde kimsesiz kalma" paradoksuna manevi bir teşhis koyuyor. Ramazan ayının sadece bireysel bir ibadet dönemi değil, cami avlularında kurulan iftar sofraları ve teravihlerle toplumsal bir rehabilitasyon süreci olduğu hatırlatılıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin bu manevi atmosferle bağ kurması, toplumun gelecekteki ruhsal sağlığı için en kritik yatırım olarak değerlendiriliyor.
❓ Sıkça sorulan sorular (SSS)
20 Şubat 2026 Cuma hutbesinin ana teması nedir?
Hutbenin ana teması, Ramazan ayının gelişiyle birlikte cami ile hayat arasındaki bağı güçlendirerek modern yalnızlığa çözüm üretmektir.
Cuma hutbesi tam metin nerede yayımlandı?
Hutbe metni, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 Şubat 2026 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Hutbede aile ve çocuklar için hangi tavsiyeler var?
Çocukların zihin ve gönül dünyalarında Ramazan'a dair hatıralar biriktirilmesi ve aile bağlarının cami merkezli güçlendirilmesi tavsiye ediliyor.