Ekranlarda Ramazan bereketi: Atv, VAV Tv ve A Haber’de ortak özel yayınları başlıyor

Ramazan coşkusu Atv, VAV Tv ve A Haber ekranlarında başlıyor. Özel içeriklerle üç kanal, izleyiciyi sahurdan iftara uzanan manevi bir atmosfere davet ediyor. Her sabah 06.00 ve öğle saat 12.00'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim tilavetleri, günün başlangıcından itibaren izleyicilere huzur ve manevi bir atmosfer sunuyor.

RAMAZAN'IN MANEVİ REHBERİ VAV TV Ramazan'ın bereketi VAV TV ekranlarında gün boyu hissediliyor. İftara doğru Mustafa Akgül'ün sunumuyla izleyiciyle buluşan program, alanında uzman konukların katkılarıyla paylaşmanın ve hikmetin anlamını sofralara taşıyor. Saat 17.20'de başlayan yayın, iftar öncesine huzurlu bir atmosfer kazandırıyor. Gecenin seher vaktinde ise Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla ekrana gelen sahur programı, ilim ve irfan merkezli sohbetleriyle izleyicileri 04.00'te manevi bir buluşmaya davet ediyor. VAV TV'nin dikkat çeken yapımlarından "Hz. Peygamber'in Hayatı"belgeseli de Efendimiz'in (S.A.V.) örnek hayatını çarpıcı anlatım ve güçlü görseller eşliğinde ekranlara getiriyor. Sevgi, merhamet ve fedakarlık ekseninde aktarılan bu özel içerik, Ramazan'ın ruhunu daha da derinleştiriyor.