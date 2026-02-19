Ekranlarda Ramazan bereketi: Atv, VAV Tv ve A Haber’de ortak özel yayınları başlıyor
Ramazan’ın sükunetini, bereketini ve gönülleri kuşatan manevi atmosferini ekranlara yansıtan Turkuvaz Medya, 3 kanalıyla izleyicisini bu mübarek ayın ruhuyla buluşturuyor. Kur’an-ı Kerim tilavetlerinden sahur ve iftara, belgesel ve musiki programlarına uzanan yayınlarıyla Atv, VAV Tv ve A Haber, Ramazan’ı izlenen değil, kalplerde hissedilen bir manevi iklime dönüştürüyor.
Ramazan coşkusu Atv, VAV Tv ve A Haber ekranlarında başlıyor. Özel içeriklerle üç kanal, izleyiciyi sahurdan iftara uzanan manevi bir atmosfere davet ediyor. Her sabah 06.00 ve öğle saat 12.00'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim tilavetleri, günün başlangıcından itibaren izleyicilere huzur ve manevi bir atmosfer sunuyor.
RAMAZAN'IN MANEVİ REHBERİ VAV TV
Ramazan'ın bereketi VAV TV ekranlarında gün boyu hissediliyor. İftara doğru Mustafa Akgül'ün sunumuyla izleyiciyle buluşan program, alanında uzman konukların katkılarıyla paylaşmanın ve hikmetin anlamını sofralara taşıyor. Saat 17.20'de başlayan yayın, iftar öncesine huzurlu bir atmosfer kazandırıyor.
Gecenin seher vaktinde ise Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla ekrana gelen sahur programı, ilim ve irfan merkezli sohbetleriyle izleyicileri 04.00'te manevi bir buluşmaya davet ediyor.
VAV TV'nin dikkat çeken yapımlarından "Hz. Peygamber'in Hayatı"belgeseli de Efendimiz'in (S.A.V.) örnek hayatını çarpıcı anlatım ve güçlü görseller eşliğinde ekranlara getiriyor. Sevgi, merhamet ve fedakarlık ekseninde aktarılan bu özel içerik, Ramazan'ın ruhunu daha da derinleştiriyor.
RAMAZAN'A İLMİ VE KÜLTÜREL DERİNLİK
VAV TV, Ramazan boyunca düşünceden tarihe, edebiyattan aile ve psikolojiye uzanan geniş içerik yelpazesiyle Türkiye'nin önde gelen ilim ve fikir insanlarını ekranlara taşıyor. Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Bekir Karlığa, Prof. Dr. Ejder Okumuş, Dr. Mustafa Merter, Ali Rıza Temel, Prof. Dr. Kerim Buladı, Saliha Erdim, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Prof. Dr. Osman Demir, Merve Gülcemal, Dr. Hüseyin Kayapınar, Prof. Dr. Özcan Hıdır, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Prof. Dr. Turgay Anar, Prof. Dr. İsmail Güleç, Prof. Dr. Alev Erkilet, Dr. Rukiye Karaköse, Emrullah Hatipoğlu, Selim Çakıroğlu, Mustafa Akar ve İbrahim Altay'ın katkılarıyla gerçekleşen sohbetler, izleyiciye hem manevi hem de entelektüel bir ufuk sunuyor. Bu özel programlar, Ramazan'ın ruhunu bilgi ve tefekkürle zenginleştiriyor.
RAMAZAN'IN VAZGEÇİLMEZ İSMİ ATV'DE
Ramazan ayı denildiğinde ilk akla gelen isimlerden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar" ve "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur" programları, Ramazan boyunca manevi sohbetleri ve merak edilen sorulara verdiği yanıtlarla ekranlara rehberlik edecek.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 2026 Ramazan ayı boyunca yayın saatleri:
|Program
|Saat
|Yayın Türü
|Sahur
|03.45
|Canlı
|İftar
|18.30
|Canlı
RAMAZAN GECELERİNDE A HABER'DE SAHUR BULUŞMASI
Ramazan ayı boyunca A Haber ekranları, sahur vaktinde izleyiciyi anlamlı sohbetlerle buluşturuyor. Tahir İnan'ın sunumuyla gerçekleşen programda Prof. Dr. Ekrem Demirli ve alanında değerli konuklar, mübarek ayın manevi atmosferini ekranlara taşıyor. "Sahur Vakti", Ramazan süresince her gece A Haber'de izleyiciyle buluşuyor.