İstanbul'da Ramazan davulu kararı: 961 mahallede 3 bin davulcu görev yapacak
İstanbul'un 961 mahallesinde yaklaşık 3 bin ramazan davulcusu, 2026 yılı sahur mesaisi için resmi onay aldı. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, hazırlıkların tamamlandığını ve davulcuların yaka kartıyla görev yapacağını bildirdi.
- İstanbul genelinde 2026 Ramazan ayında 961 mahallede toplam 3 bin sertifikalı davulcu sahur vakti görev yapacak.
- Federasyon Başkanı Selami Aykut, davulcuların fotoğraflı ve onaylı yaka kartı taşıyacağını ve korsan davulculara karşı vatandaşları uyardı.
- Davulcuların okuyacağı maniler önceden federasyon tarafından gözden geçiriliyor ve kültürel dokuya uygunluk denetimi yapılıyor.
- Bahşiş ödemesi tamamen gönüllülük esasına dayalı olup herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.
- Görev yapan davulcuların büyük çoğunluğu bu işi babadan oğula devralan ailelerden seçiliyor.
İstanbulluları sahura kaldıracak davulcular için beklenen açıklama 17 Şubat 2026 tarihinde federasyon kanalıyla geldi. Toplam 3 bin sertifikalı davulcu, Osmanlı'dan miras kalan gelenek çerçevesinde İstanbul genelindeki tüm mahallelerde sokaklara çıkıyor.
3 BİN DAVULCU GÖREV ALACAK
|Kriter
|Uygulama Detayları
|Görevli Sayısı
|Yaklaşık 3.000 Sertifikalı Davulcu
|Kapsama Alanı
|İstanbul Geneli 961 Mahalle
|Denetim Mekanizması
|Mahalle Muhtarları ve Federasyon
|Güvenlik Önlemi
|Fotoğraflı ve Onaylı Yaka Kartları
|Gelenek Süresi
|30 Gün Boyunca Sahur Vakti
🥁 GELENEKSEL HAZIRLIK SÜRECİ VE GÜVENLİK UYARILARI
İstanbul'da ramazan coşkusu, mahalle kültürünün en önemli parçası olan davulcularla başlıyor. Federasyon Başkanı Selami Aykut'un Anadolu Ajansı'na (17.02.2026) yaptığı açıklamalara göre, bu yılki organizasyon şu esaslar üzerine kuruluyor:
Eğitim ve Denetim: Davulcuların okuyacağı maniler önceden gözden geçiriliyor ve kültürel dokuya uygunluk denetimi yapılıyor.
Korsanla Mücadele: Vatandaşların mağdur olmaması için sadece yakasında resmi kimlik kartı bulunan kişilere itibar edilmesi gerekiyor.
Gönüllülük Esası: Bahşiş ödemelerinde herhangi bir zorunluluk bulunmuyor; süreç tamamen vatandaşın takdirine bırakılıyor.
Nesiller Arası Bağ: Görev yapan davulcuların büyük çoğunluğu, bu işi babadan oğula devralan ailelerden seçiliyor.
Editör Notu (Human Touch): Modern şehir hayatında dijital alarmlar yaygınlaşsa da, İstanbul'un dar sokaklarında yankılanan davul sesi sadece bir uyandırma aracı değil; şehrin tarihsel kimliğini koruyan bir hafıza tazeleme biçimi olarak değer görüyor.
❓ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
İstanbul'da kaç ramazan davulcusu görev yapacak?
2026 yılı ramazan ayında İstanbul genelindeki 961 mahallede toplamda yaklaşık 3 bin davulcu sahur mesaisi yapacak.
Gerçek davulcuları korsanlardan nasıl ayırırız?
Resmi görevli davulcuların boyunlarında mahalle muhtarlığı ve federasyon onaylı, fotoğraflı yaka kartları bulunur. Kartı olmayan kişilere ödeme yapılmaması önerilir.
Sahur davulcularına bahşiş vermek zorunlu mu?
Hayır, bahşiş vermek tamamen gönüllülük esasına dayanır. Davulcular mahalle sakinlerini rahatsız etmeden geleneksel usullerle ziyaretlerini gerçekleştirir.
Korsan davulcular nereye şikayet edilir? Yaka kartı bulunmayan veya mahalle sakini olmayan şüpheli kişilerle karşılaşıldığında, ilgili mahalle muhtarlığına veya yerel zabıta birimlerine bilgi verilmesi gerekiyor.
Davulcular hangi manileri okuyacak? Ramazan öncesinde toplanan davulcular, Osmanlı'dan günümüze gelenekselleşmiş manileri gözden geçirerek denetimden geçiyor. Mahalle kültürüne ve manevi atmosfere uygun metinler tercih ediliyor.
Davul sesiyle ilgili bir kısıtlama var mı? Ramazan davulu kültürel bir değer olarak kabul edildiği için İstanbul genelinde tüm mahallelerde çalınmasına izin veriliyor. Ancak davulcuların sadece sahur vaktinde ve belirlenen güzergahlarda çalması şart koşuluyor.