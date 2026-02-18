İstanbul'da Ramazan davulu kararı: 961 mahallede 3 bin davulcu görev yapacak

Editör Notu (Human Touch): Modern şehir hayatında dijital alarmlar yaygınlaşsa da, İstanbul'un dar sokaklarında yankılanan davul sesi sadece bir uyandırma aracı değil; şehrin tarihsel kimliğini koruyan bir hafıza tazeleme biçimi olarak değer görüyor.

Sahur davulcusuna bahşiş vermek zorunlu mu? Hayır, bahşiş ödemesi tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Federasyon Başkanı Selami Aykut, davulculuğun bir gönül işi olduğunu ve vatandaşların dilediği miktarda katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

Korsan davulcular nereye şikayet edilir? Yaka kartı bulunmayan veya mahalle sakini olmayan şüpheli kişilerle karşılaşıldığında, ilgili mahalle muhtarlığına veya yerel zabıta birimlerine bilgi verilmesi gerekiyor.

İstanbulluları sahur vaktinde uyandıracak olan 3 bin davulcu, ramazan ayı boyunca görev yapıyor.

Ramazan davulcularına verilen bahşişler, herhangi bir zorunluluk olmaksızın vatandaşın takdirine bırakılıyor. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Davulcular hangi manileri okuyacak? Ramazan öncesinde toplanan davulcular, Osmanlı'dan günümüze gelenekselleşmiş manileri gözden geçirerek denetimden geçiyor. Mahalle kültürüne ve manevi atmosfere uygun metinler tercih ediliyor.

Davul sesiyle ilgili bir kısıtlama var mı? Ramazan davulu kültürel bir değer olarak kabul edildiği için İstanbul genelinde tüm mahallelerde çalınmasına izin veriliyor. Ancak davulcuların sadece sahur vaktinde ve belirlenen güzergahlarda çalması şart koşuluyor.