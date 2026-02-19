Günahlara karşı kalkan: Prof. Dr. Kerim Buladı Ramazan’da oruç ve teravihin önemini anlattı

Prof. Dr. Buladı, orucun günah ve hatalara karşı kalkan olduğunu, Ramazan’da hem bireysel arınmayı sağladığını hem de toplumsal düzeyde olumlu etkiler oluşturduğunu ifade etti. "ORUÇ BİR KALKANDIR" Bir hadiste geçen "Es-savmu cünneh" ifadesine atıfta bulunan Buladı, orucun günahlar ve isyanlar karşısında bir kalkan görevi gördüğünü söyledi. Oruç sayesinde insanın hata ile arasına bir bariyer koyduğunu belirten Buladı, Ramazan ayında suç oranlarının düşmesinin de bunun somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Ramazan'ın ruhu yücelttiğini kaydeden Buladı,"İnsan oruç sayesinde manevi yönünü güçlendirir ve günahlardan arınır"dedi.

Prof. Dr. Buladı, Ramazan’ın arınmayı simgelediğini ve samimiyetle tutulan orucun affa vesile olduğunu belirtti. RAMAZAN'IN ANLAMI: GÜNAHLARI YAKMAK Ramazan kelimesinin kökenine de değinen Buladı, kelimenin "güneşin hararetiyle taşın kızarması" anlamına geldiğini hatırlattı. Bu benzetmeyle insanın günahlarını yakarak temizlenmeye yöneldiğini ifade etti. Buladı, "Men sâme Ramazâne îmanen vehtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zenbihi" hadisini hatırlatarak, inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutan kimsenin geçmiş günahlarının affedileceğini belirtti. Ancak burada kul hakkı, Allah hakkı ve kişinin kendi nefsine karşı sorumluluklarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Buladı, orucun insana acziyetini ve nimetin gerçek sahibini hatırlattığını, kibir ve aşırılıklardan uzaklaştırdığını söyledi. "ORUÇ YOKLUĞU VE ŞÜKRÜ ÖĞRETİYOR" Programın moderatörünün "Oruç bize yokluğu öğretiyor"sözlerine katılan Buladı, orucun insana acziyetini hatırlattığını ifade etti. Nimeti verenin insanın kendisi olmadığını vurgulayan Buladı, "Bu vücudun ve sahip olduğumuz nimetlerin gerçek sahibi biz değiliz" dedi. Oruç ibadetinin aşırılıklardan, kibir ve enaniyetten koruduğunu belirten Buladı, "Bu mal benim, istediğim gibi yerim içerim anlayışını törpülüyor" ifadelerini kullandı.