Ramazan ayında mide sorunlarına karşı 8 altın kural: Sahuru atlamayın
On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor. Murat Saruç, oruç sürecini sağlıklı geçirmek için sahurdan iftara, su tüketiminden egzersize kadar dikkat edilmesi gereken 8 kritik kuralı sıralad. En sık mide ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik, reflü atakları ve safra sorunları görülüyor.
On bir ayın sultanı Ramazan, yarın başlıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Saruç, oruç tutarken dikkat etmemiz gereken 8 kuralı anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:
SAHURA MUTLAKA KALKIN
Sahur yapmamak uzun açlık süresini daha da uzatır. Halsizlik, baş ağrısı ile ani tansiyon düşmelerine yol açabilir. Ayrıca mide asidi boş mideye daha uzun süre temas eder; bu durum gastrit ve reflüyü tetikler.
İFTARA YAVAŞ VE KÜÇÜK PORSİYONLARLA BAŞLAYIN
İftarda orucumuzu 'çorba, su ve hurma' gibi hafif yiyecekler ile açmak, midemizi daha sonra yiyeceğimiz kalorili yiyeceklere hazırlar. Ana yemeğe geçmeden 10–15 dakika beklemek de sindirimi ciddi şekilde rahatlatır.
TUZLU BESİNLERİ SINIRLAYIN
Bu besinler vücuttan su atılımını artırıyor ve susuzluğu şiddetlendiriyor. Bu durum tansiyon düzensizliği, baş ağrısı ve ödemle sonuçlanabilir. Sahurda salam, sucuk ve peynir gibi tuzlu yiyeceklerin fazla tüketilmeleri bu yüzden risklidir.
BİR ANDA FAZLA SU İÇMEYİN
İftar ve sahur arasında yeterli su içmeniz çok önemli. Çünkü, yetersiz sıvı alımı kabızlık, böbrek taşı ve tansiyon problemlerini artırıyor. Ancak, bir anda fazla su içmek de mideyi geriyor, şişkinlik yapıyor ve elektrolit dengesini bozabiliyor. Su tüketimini iftar ile sahur arasına yaymanız gerekiyor.
İFTARDAN SONRA HEMEN YATMAYIN
Bu durum mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırıyor. Reflü, mide yanması ve boğazda acı su hissine neden olur. Yemekten sonra en az 1.5–2 saat dik pozisyonda kalmak sindirimi destekler. Özellikle mide problemi olanlar için bu kural önemlidir.
AŞIRI YAĞLI KIZARTMA TÜRÜ VE HAMUR İŞİ GIDALARDAN KAÇININ
Çünkü Ramazan'da artan mide şikâyetlerinin ana nedenini bu beslenme alışkanlığı oluşturuyor. Bu tür yiyecekler mide boşalmasını geciktiriyor ve mide asidini artırıyor. Sonuç olarak; hazımsızlık, yanma ve gece reflüsü sıkça oluşabiliyor. Ayrıca karaciğer ve safra kesesi de daha fazla zorlanıyor.
EGZERSİZİ BIRAKMAYIN AMA ZAMANINI DOĞRU SEÇİN
Tamamen hareketsiz kalmak kabızlık ve kilo artışını tetikliyor. Egzersizleri her gün alışkanlık haline getirmek, sağlığımız için çok önemli. Ancak aç karnına yapılan ağır egzersizler bayılmaya ve kas yıkımına neden olabiliyor. İftardan 1–2 saat sonra hafif yürüyüşler yapmak sağlığı koruyor.