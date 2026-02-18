Ramazan ayında mide sorunlarına karşı 8 altın kural: Sahuru atlamayın

Sahurda salam, sucuk ve peynir gibi tuzlu yiyeceklerin fazla tüketilmeleri bu yüzden risklidir TUZLU BESİNLERİ SINIRLAYIN Bu besinler vücuttan su atılımını artırıyor ve susuzluğu şiddetlendiriyor. Bu durum tansiyon düzensizliği, baş ağrısı ve ödemle sonuçlanabilir. Sahurda salam, sucuk ve peynir gibi tuzlu yiyeceklerin fazla tüketilmeleri bu yüzden risklidir.

İftar ve sahur arasında yeterli su miktarda su tüketimi çok önemli BİR ANDA FAZLA SU İÇMEYİN İftar ve sahur arasında yeterli su içmeniz çok önemli. Çünkü, yetersiz sıvı alımı kabızlık, böbrek taşı ve tansiyon problemlerini artırıyor. Ancak, bir anda fazla su içmek de mideyi geriyor, şişkinlik yapıyor ve elektrolit dengesini bozabiliyor. Su tüketimini iftar ile sahur arasına yaymanız gerekiyor.

Yemekten sonra en az 1.5–2 saat dik pozisyonda kalmak sindirimi destekler İFTARDAN SONRA HEMEN YATMAYIN Bu durum mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırıyor. Reflü, mide yanması ve boğazda acı su hissine neden olur. Yemekten sonra en az 1.5–2 saat dik pozisyonda kalmak sindirimi destekler. Özellikle mide problemi olanlar için bu kural önemlidir.

Ramazan'da artan mide şikâyetlerinin ana nedenini beslenme alışkanlığında kaynaklanıyor AŞIRI YAĞLI KIZARTMA TÜRÜ VE HAMUR İŞİ GIDALARDAN KAÇININ Çünkü Ramazan'da artan mide şikâyetlerinin ana nedenini bu beslenme alışkanlığı oluşturuyor. Bu tür yiyecekler mide boşalmasını geciktiriyor ve mide asidini artırıyor. Sonuç olarak; hazımsızlık, yanma ve gece reflüsü sıkça oluşabiliyor. Ayrıca karaciğer ve safra kesesi de daha fazla zorlanıyor.