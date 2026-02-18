PODCAST CANLI YAYIN

Ramazan sofrasında "hile" menüsü! İşte taklit ve tağşiş yapan firmalar tam liste

Tarım ve Orman Bakanlığı güncel "taklit ve tağşiş" listesini yayımladı. Ramazan öncesi alışveriş telaşı sürerken özellikle sucuk ve kıymadaki hilelerle fıstıklı baklavada yapılan usulsüzlükler vatandaşın sağlığını hiçe saydı. Sucuklarda kanatlı etleri ve baklavada yer fıstığı tespit edildi. İşte Bakanlığın 81 ilde yaptığı denetimler sonucu oluşturulan güncel liste...

Bakanlığın 81 ilde gerçekleştirdiği kapsamlı kontrollerde bazı firmaların ürün içeriklerinde mevzuata aykırı değişiklikler yaptığı belirlendi. İşte taklit ve tağşiş yapan firmalar tam liste...

(Sucuk, Köfte ve Hazır Harçlar)

İstanbul ve Ankara'daki bazı börekçi ve marketlerde sakatat kullanımı dikkat çekiyor.

  • Çelikel Sucuk (Kasabım): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk – Kanatlı Eti Tespiti (Konya)

  • Kısmetoğlu Beyti Et: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti (Konya)

  • Aksamet Et Ürünleri (Aksamet): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk – Gıda Boyası Tespiti (Aksaray)

  • Aksamet Et Ürünleri (Aksam): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti (Aksaray)

  • Öz Kebap Pide ve Lahmacun: Lahmacun İç Harcı (Dana) – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti (Ankara)

  • Demirlibahçe Pide Kebap: Lahmacun Harcı (Dana Kıyma) – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti (Ankara)

  • Yıldız Kasap: Kasap Köfte – Kanatlı Eti Tespiti (Antalya)

  • Onur Market (Özen Alışveriş): Kırmızı Et Köfte – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti (İstanbul)

  • Ünlü Sarıyer Börekçisi (Hakan Aygün): Dana Kıymalı Güveç Harcı – Sakatat (Taşlık) Tespiti (İstanbul)

  • Başak Sarıyer Börekçisi: Çiğ Pide Harcı – Sakatat (Taşlık) Tespiti (İstanbul)

Bitkisel Macunlar ve Baharat

Aşağıdaki listede sağlık beyanlı macunlarda ilaç etken maddesi tespitleri yer alıyor.

  • Erksan İlaç Kozmetik (Erkexin): Epimedyumlu Bitkisel Macun – İlaç Etken Maddesi Tespiti (Şanlıurfa)

  • Sidra Gıda (Sidra): Özel Bitkisel Karışımlı Ginsengli Macun (12g*10) – İlaç Etken Maddesi Tespiti (Kocaeli)

  • Sidra Gıda (Mysem Life): Bitkisel Karışım Macun (40g) – İlaç Etken Maddesi Tespiti (Kocaeli)

  • Sidra Gıda (Sidra): Özel Bitkisel Karışımlı Ginsengli Macun (240g) – İlaç Etken Maddesi Tespiti (Kocaeli)

  • Sidra Gıda (Mysem Life): Bitkisel Karışım Macun (230g) – İlaç Etken Maddesi Tespiti (Kocaeli)

  • Işık Isot Gıda (Urfa Işık Isot): Pul Biber – Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti (Şanlıurfa)

Döner, Köfte ve Kavurma

  • Ankara Köfte (Nuh Tosun): Tavuklu Kıyma Olduğu Beyan Edilen Ürün – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti (Ankara)

  • Tosun Köfte Et Ürünleri: Piliç Köfte / Eko M Yazılı Köfte / Adana Yazılı Köfte – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti (Ankara - 6 farklı ürün kaydı)

  • Yakupağa Et Ürünleri (Yakupbaba): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti (Denizli)

  • Yakupağa Et Ürünleri (Yakupağa): Isıl İşlem Görmüş Dilimli Piliç Sucuk – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti (Denizli)

  • Karakoçlar Et Ürünleri (25 E.L. Erzurum Lezzet): Kavurma – Sakatat (Kalp) Tespiti (Erzurum)

(Süt Ürünleri ve Baklava)

Manda tereyağı ve Antep fıstıklı baklavadaki hileler bu listede.

  • Galante Farm Gıda (Galante): Manda Tereyağı – İnek Sütü Tespiti (Çanakkale)

  • UYB Baklavaları: Antep Fıstıklı Baklava – Yer Fıstığı Tespiti (Şanlıurfa)

  • 4 Mevsim Süt Ürünleri: Yoğurt – Bitkisel Yağ Tespiti (Gaziantep)

  • Doğasan İnş. Otom.: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et) – Kanatlı Eti Tespiti (Konya)

  • Ceylan Et (Yusuf Ceylan): Dana Kıyma – Kanatlı Eti Tespiti (Antalya)

  • Ankara Köfte (Nuh Tosun): Piliç Köfte Çeşitleri – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti (Ankara - 5 farklı kayıt)

Bal, Zeytinyağı ve Baharat

Balda taklit/tağşiş yapan ve zeytinyağına tohum yağı karıştıran markalar aşağıdaki gibidir:

  • Mercan Kuru Gıda: Zeytinyağı – Tohum Yağları Karıştırılması (Çanakkale)

  • Coşkar Yağ Gıda (Olivae): Naturel Sızma Zeytinyağı – Tohum Yağları Karıştırılması (İstanbul)

  • Maksimum Baharat: Kekik – Yabancı Madde Tespiti (İstanbul)

  • DND Kurumsal Gıda (Bir Baharat): Pul Biber – Domates ve Nişasta Tespiti (İstanbul)

  • Akar Bal-Gökdağ (Akar Natural): Süzme Çiçek Balı – Taklit veya Tağşiş Tespiti (Antalya)

  • Akar Bal-Gökdağ (Pelit Natural): Süzme Çiçek Balı – Taklit veya Tağşiş Tespiti (Antalya)

  • Ağaçcı Ticaret (Ağaçcı Hasbal): Süzme Salgı Balı – Taklit veya Tağşiş Tespiti (Konya)

  • Şirin Bal Gıda: Süzme Çiçek Balı – Taklit veya Tağşiş Tespiti (Ordu)

Et Ürünleri ve Zeytinyağı

Aşağıdaki listede kıyma ve lahmacun harçlarına kanatlı eti (tavuk/hindi) ve sakatat karıştıran firmalar yer alıyor:

  • Hakan Pide (Hakan Kip): Pide Harcı (Pişmemiş) – Kanatlı Eti Tespiti (İzmir)

  • Avşar Tarımcılık (Hanedan Pide): Çiğ Lahmacun Harcı – Kanatlı Eti Tespiti (İzmir)

  • Yavuz Et ve Piliç Ürünleri: Kıyma (Kırmızı Et) – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti (Konya)

  • Osmanlı Et ve Piliç: Kıyma (Kırmızı Et) – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti (Konya)

  • Anıl Et Lokantası: Şiş Köfte (Kuzu) – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti (Konya)

  • Anıl Et Lokantası: Adana Kebap (Kuzu) – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti (Konya)

  • Murat Et (Habibe Esin Şimşek): Dana Sucuk – Kanatlı Eti Tespiti (Konya)

  • Özaydın 3 Etliekmek Salonu: Etliekmek İç Harcı – Kanatlı Eti Tespiti (Konya)

  • Kebapçı Ömer Usta: Pişmiş Adana Kebap – Kanatlı Eti Tespiti (Aksaray)

  • Emine Kılıç: Zeytinyağı – Tohum Yağları Karıştırılması (Çanakkale)

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

1. Kanatlı eti tespiti ne anlama gelir ve neden tehlikelidir?

Ürün etiketinde "Dana" veya "Kuzu" eti yazmasına rağmen içine tavuk veya hindi eti karıştırılmasıdır.

  • Sorun: Bu durum hem ekonomik bir dolandırıcılıktır hem de tavuk etine alerjisi olan veya dini/etik sebeplerle sadece kırmızı et tüketen kişiler için risk oluşturur. Ayrıca, kırmızı et ile beyaz etin pişme süreleri farklı olduğu için gıda zehirlenmesi riskini artırabilir.

2. "Sakatat (Taşlık, Kalp vb.)" kullanımı neden hile sayılır?

Sucuk, kıyma veya kebap harcı gibi ürünlerde, kas dokusu (gerçek et) yerine hayvanın sindirim sistemi (taşlık) veya diğer iç organlarının kullanılmasıdır.

  • Sorun: Bu organlar çok daha ucuzdur ve tüketiciden saklanarak "et" fiyatına satılır. Ayrıca bu bölgeler bakteri barındırmaya daha müsaittir, hijyenik risk taşır.

3. Baklavada "Yer Fıstığı" veya Balda "Taklit/Tağşiş" ne demek?

Bu, pahalı olan ham maddenin yerine ucuz olanın gizlice konulmasıdır.

  • Örnekler: Antep fıstığı yerine bezelye veya yer fıstığı (boyanmış olabilir) kullanılması, zeytinyağına ucuz kanola/pamuk yağı karıştırılması veya balın içine şeker şurubu eklenmesi.

  • Risk: Özellikle yer fıstığı en ciddi alerjenlerden biridir; fıstık alerjisi olan biri Antep fıstıklı sanıp yediği baklavadan dolayı anaflaktik şok geçirebilir.

4. Bitkisel macunlardaki "İlaç Etken Maddesi" neden çok riskli?

"Tamamen doğal/bitkisel" diye satılan performans artırıcı macunların içine gizlice kimyasal ilaçlar (Sildenafil vb.) katılmasıdır.

  • Neden Tehlikeli: Bu ilaçlar doktor kontrolünde, belirli dozlarda kullanılmalıdır. Kalp rahatsızlığı veya tansiyon sorunu olan kişiler, "bitkisel" sanıp bu macunları tükettiklerinde kalp krizi veya ani ölüm riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

5. Bu listelerdeki ürünleri almamak için ne yapmalıyım?

Güvenilir alışveriş için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Fiyat Takibi: Piyasa değerinin çok altında satılan et, bal ve zeytinyağına her zaman şüpheyle yaklaşılmalı.

  • Etiket Okuma: Paketli ürünlerde "Mekanik Ayrılmış Et" ifadesini kontrol edin (aslında bu ifade yasaldır ancak görsellerdeki bazı firmalar bunu beyan etmeden kullandığı için ifşa edilmiştir).

  • Güvenilir Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Güvenilir Gıda" (guvenilirgida.tarimorman.gov.tr) portalını takip ederek güncel listelere ulaşabilirsiniz.

