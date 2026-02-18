Ramazan sofrasında "hile" menüsü! İşte taklit ve tağşiş yapan firmalar tam liste

İstanbul ve Ankara'daki bazı börekçi ve marketlerde sakatat kullanımı dikkat çekiyor.
Çelikel Sucuk (Kasabım): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk – Kanatlı Eti Tespiti (Konya)
Kısmetoğlu Beyti Et: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti (Konya)
Aksamet Et Ürünleri (Aksamet): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk – Gıda Boyası Tespiti (Aksaray)
Aksamet Et Ürünleri (Aksam): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti (Aksaray)
Öz Kebap Pide ve Lahmacun: Lahmacun İç Harcı (Dana) – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti (Ankara)
Demirlibahçe Pide Kebap: Lahmacun Harcı (Dana Kıyma) – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti (Ankara)
Yıldız Kasap: Kasap Köfte – Kanatlı Eti Tespiti (Antalya)
Onur Market (Özen Alışveriş): Kırmızı Et Köfte – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti (İstanbul)
Ünlü Sarıyer Börekçisi (Hakan Aygün): Dana Kıymalı Güveç Harcı – Sakatat (Taşlık) Tespiti (İstanbul)
Başak Sarıyer Börekçisi: Çiğ Pide Harcı – Sakatat (Taşlık) Tespiti (İstanbul)