2026 iftar çadırı kurulan yerler: İl il iftar yemeği nerede veriliyor? İstanbul, Eskişehir, Bursa, Hatay, İzmir...

Hatay Büyükşehir Belediyesi İlçe İftar Programı
Hatay'daki programda iftar saatleri ve yerleri aşağıdaki gibidir:
|Tarih
|İlçe
|Yer
|İftar Saati
|20 Şubat
|Antakya
|Merkez Kapalı Spor Salonu
|18:28
|23 Şubat
|Arsuz
|Ayla Naci Uyar Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu
|18:31
|24 Şubat
|Defne
|Fenerbahçe Sadettin Saran Tesisleri
|18:32
|25 Şubat
|Kumlu
|Kapalı Spor Salonu
|18:33
|26 Şubat
|Altınözü
|Kapalı Spor Salonu
|18:34
|27 Şubat
|Hassa
|Belediye Düğün Salonu
|18:35
|02 Mart
|Kırıkhan
|Kapalı Spor Salonu
|18:37
|03 Mart
|İskenderun
|Meydan Mahallesi Kapalı Spor Salonu
|18:38
|04 Mart
|Belen
|Doğa Park Düğün Salonu
|18:39
|09 Mart
|Erzin
|Erzin Kapalı Spor Salonu
|18:44
|10 Mart
|Dörtyol
|Pazar Yeri
|18:45
|11 Mart
|Yayladağı
|Pazar Yeri
|18:46
|13 Mart
|Samandağ
|Kapalı Spor Salonu
|18:47
|14 Mart
|Payas
|Kapalı Spor Salonu
|18:48
|16 Mart
|Reyhanlı
|Belediye Binası Önü
|18:50
İzmir Büyükşehir Belediyesi İftar Programı
İzmir'deki program ilçelere göre aşağıdaki gibidir:
|Tarih
|İlçe
|Yer / Nokta
|19.02.2026
|Gaziemir
|Atıfbey Kapalı Pazar Yeri
|20.02.2026
|Bayraklı
|Org. Nafiz Gürman Kapalı Pazar Yeri
|21.02.2026
|Bayındır
|Bayındır Kapalı Pazar Yeri
|22.02.2026
|Tire
|Hangar Kapalı Tren İstasyonu
|23.02.2026
|Buca
|Kozağaç Kapalı Pazar Yeri
|24.02.2026
|Menderes
|Menderes Kapalı Pazar Yeri