2026 iftar çadırı kurulan yerler: İl il iftar yemeği nerede veriliyor? İstanbul, Eskişehir, Bursa, Hatay, İzmir...

Ramazan ayının bereketi ve kalpleri saran paylaşma niyeti Türkiye'nin dört bir yanında kurulan iftar çadırlarıyla milyonlarca kişiyi aynı sofrada buluşturuyor. 2026 yılında da belediyeler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları birçok ilde ücretsiz iftar yemekleri organize ediyor. İşte merkez ve ilçeler olmak üzere İzmir, İstanbul, Eskişehir, Bursa ve Hatay'da iftar çadırları kurulan yerler...

Ramazan ayının manevi atmosferi 2026'da da Türkiye genelinde kurulan iftar çadırlarıyla sokaklara ve meydanlara taşınıyor. Dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmayı amaçlayan organizasyonlar İstanbul, Eskişehir, Bursa ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde vatandaşları aynı sofrada buluşturuyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İlçe İftar Programı

Hatay'daki programda iftar saatleri ve yerleri aşağıdaki gibidir:

TarihİlçeYerİftar Saati
20 ŞubatAntakyaMerkez Kapalı Spor Salonu18:28
23 ŞubatArsuzAyla Naci Uyar Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu18:31
24 ŞubatDefneFenerbahçe Sadettin Saran Tesisleri18:32
25 ŞubatKumluKapalı Spor Salonu18:33
26 ŞubatAltınözüKapalı Spor Salonu18:34
27 ŞubatHassaBelediye Düğün Salonu18:35
02 MartKırıkhanKapalı Spor Salonu18:37
03 MartİskenderunMeydan Mahallesi Kapalı Spor Salonu18:38
04 MartBelenDoğa Park Düğün Salonu18:39
09 MartErzinErzin Kapalı Spor Salonu18:44
10 MartDörtyolPazar Yeri18:45
11 MartYayladağıPazar Yeri18:46
13 MartSamandağKapalı Spor Salonu18:47
14 MartPayasKapalı Spor Salonu18:48
16 MartReyhanlıBelediye Binası Önü18:50
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İftar Programı

Eskişehir'de iftar programı ilçeleri kapsayacak şekilde aşağıdaki gibidir:

  • 20 Şubat: Seyitgazi (Cumhuriyet Meydanı)

  • 21 Şubat: İnönü (Kapalı Pazar Yeri)

  • 23 Şubat: Beylikova (Kapalı Pazar Yeri)

  • 24 Şubat: Çifteler (Pazar Yeri)

  • 25 Şubat: Mahmudiye (Kapalı Pazar Yeri)

  • 27 Şubat: Sivrihisar (Hükümet Meydanı)

  • 28 Şubat: Günyüzü (Düğün Salonu)

  • 2 Mart: Alpu (Cumhuriyet Meydanı)

  • 5 Mart: Sarıcakaya (EBB Hizmet Yerleşkesi)

  • 6 Mart: Mihalgazi (Belediye Sosyal Tesisi)

  • 7 Mart: Han (Belediye Düğün Salonu)

  • 9 Mart: Mihalıççık (Cumhuriyet Meydanı)

Bursa Büyükşehir Belediyesi İftar Noktaları

Bursa'daki ana iftar sofraları şu noktalarda kurulmaktadır:

  • Osmangazi: Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı

  • Yıldırım: Emirsultan Meydanı

  • İnegöl: Çarşı İçi Alan Otoparkı (BURPARK)

  • Yıldırım: Değirmenönü Mahallesi Elvan Düğün Salonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İftar Programı

İzmir'deki program ilçelere göre aşağıdaki gibidir:

TarihİlçeYer / Nokta
19.02.2026GaziemirAtıfbey Kapalı Pazar Yeri
20.02.2026BayraklıOrg. Nafiz Gürman Kapalı Pazar Yeri
21.02.2026BayındırBayındır Kapalı Pazar Yeri
22.02.2026TireHangar Kapalı Tren İstasyonu
23.02.2026BucaKozağaç Kapalı Pazar Yeri
24.02.2026MenderesMenderes Kapalı Pazar Yeri

25.02.2026TorbalıAyrancılar Kapalı Pazar Yeri
26.02.2026KarşıyakaVolkan Vedat Akay Parkı (1671 Sok. İZBAN Yanı)
27.02.2026BornovaDoğanlar Kapalı Pazar Yeri
28.02.2026ÖdemişÖdemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu
01.03.2026ÇiğliEvka 2 Kapalı Pazar Yeri
02.03.2026BalçovaTeleferik Kapalı Pazar Yeri
02.03.2026NarlıdereNarlıdere Kapalı Pazar Yeri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İftar Noktaları

İstanbul'daki iftar sofraları aşağıdaki meydanlarda kuruluyor:

  • Üsküdar: Sahil Meydanı

  • Bağcılar: Bağcılar Meydanı

  • Eminönü: Eminönü Meydanı

  • Sancaktepe: Sancaktepe Meydanı

(Belediyelerin X hesaplarından derlenmiştir)