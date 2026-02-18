2026 iftar çadırı kurulan yerler: İl il iftar yemeği nerede veriliyor? İstanbul, Eskişehir, Bursa, Hatay, İzmir...

Ramazan ayının manevi atmosferi 2026'da da Türkiye genelinde kurulan iftar çadırlarıyla sokaklara ve meydanlara taşınıyor. Dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmayı amaçlayan organizasyonlar İstanbul, Eskişehir, Bursa ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde vatandaşları aynı sofrada buluşturuyor.